El Ayuntamiento de Sevilla reclama que se redacte la ampliación del Bellas Artes a lo largo de este año

Las grandes reclamaciones museísticas de la ciudad de Sevilla, principalmente las que competen a la ampliación del Museo de Bellas Artes y la licitación para acometer las reformas del Arqueológico, empiezan a ver la luz aunque siguen sin una fecha de ejecución cerrada en el calendario. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha visitado la capital hispalense con motivo del Día del Cómic y se ha reunido con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, para abordar diferentes peticiones municipales en materia cultural.

"El Ministerio de Cultura tiene asignaturas pendientes con Sevilla. Pido que se aprueba cuanto antes la licitación para la reforma del Museo Arqueológico y que podamos disfrutar cuando antes de la segunda galería de estas características más importante de España", ha apostillado Muñoz, quién ha recalcado "ya está aprobado el proyecto y el presupuesto que supera los 26 millones de euros". En este sentido, ha afirmado que confía en que se apruebe, a lo largo de las próximas semanas, en el Consejo de Ministros. Por su parte, Iceta ha recalcado esta licitación se hará pública "antes de que acabe el año y que ya hay partidas previstas hasta 2027".

Por otro lado, en cuanto a la ampliación del Bellas Artes, el primer edil ha apremiado que se adelante a este año la redacción de la ampliación de la segunda pinacoteca más importante de España con el objetivo de que, a partir de 2024, "se incluya alguna partida presupuestaria para acometer la obra". Además, Muñoz ha reclamado a la Junta de Andalucía que cedan el Palacio de Monsalves para su adaptación como segundo edificio del museo.

Ante esta petición, el ministro de Cultura ha mostrado su compromiso de trabajar para que el año que viene se destine una dotación para este fin. El ministro ha asumido "simultanear" la licitación del Arqueológico con el encargo este mismo año de una asistencia técnica previa a la redacción del proyecto de ampliación del Bellas Artes en Monsalves.

La obra 'San Pedro penitente de los Venerables' de Murillo "no se mueve de Sevilla"

Por otro lado, el alcalde de Sevilla se ha comprometido a que el cuadro de Murillo San Pedro penitente de los Venerables, que está dentro del proceso de liquidación de Abengoa, "no se mueve de Sevilla. No de España, ni de Andalucía. No se mueve de Sevilla". De este modo, el regidor hispalense ha reclamado al Gobierno y a la Junta que arbitren las "medidas" necesarias para que esta obra no salga de la capital hispalense.

Por su parte, Iceta ha hecho especial hincapié en que el compromiso del Ministerio es que el cuadro permanezca en la capital hispalense. Sin embargo, ha recordado que en estos momentos el cuadro está en una subasta a la que sólo ha acudido con una oferta la Fundación Focus.