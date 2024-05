La poesía rebelde de Ana Blandiana gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024

La poeta Ana Blandiana (Timisoara, Rumanía, 1942) ha ganado el Premio Princesa de las Letras 2024. Se trata de una autora de culto en toda Europa -y la figura literaria más internacional de su país- por su firme defensa de los derechos humanos y las libertades cívicas. Con un posicionamiento especialmente fuerte durante los años del régimen de Nicolae Ceaușescu. La escritora recoge el testigo del japonés Haruki Murakami.

"Siempre he pensado que el artista es un mago, no un artesano. Para mí, el poeta no es alguien que martillea las palabras para que suenen bien, sino alguien que intenta que el silencio que las separa sea expresivo". Así de contundente se mostró la escritora durante su última visita a Sevilla -en 2022- quién manifestó que su "mayor y más doloroso problema a lo largo de los años de dictadura fue el sentimiento de culpa por no poder hacer más –es decir, algo más que protestar a través de la escritura– contra el mal que estaba disolviendo nuestras vidas y nuestro país".

Precisamente su "capacidad extraordinaria de resistencia frente a la censura" ha sido una de las cualidades principales que ha valorado el jurado del Premio Princesa de Asturias en su acta, pero también que se trate de "una creadora radicalmente singular", porque "su escritura, que aúna transparencia y complejidad, plantea preguntas fundamentales sobre la existencia del ser humano, en soledad y sociedad, ante la naturaleza y la historia". La candidatura de Blandiana ha sido propuesta por Ricardo Rivero Ortega, rector de la Universidad de Salamanca.

Firme defensora de una sociedad abierta

Poetisa, ensayista y política, publicó en 1964 su primer libro de poemas, Primera persona del plural, y alcanzó el éxito con El talón vulnerable (1966) y El tercer sacramento (1969). Hija de un enemigo del pueblo, se le prohibió estudiar en la universidad tras la aparición en 1959 de su primer poema en una revista. A finales de los ochenta empezó a escribir poesía de protesta. Tras la revolución de 1989, inició su vida política con una campaña que promovía la eliminación del legado comunista y la creación de una sociedad abierta. Presidenta de honor del PEN de Rumanía, es miembro de la Academia Europea de Poesía, de la Academia de Poesía Mallarmé, de la Academia Mundial de Poesía (Unesco) y de la Unión de Escritores de Rumanía. Desde 1994 es miembro fundador y presidenta de la Fundación La Alianza Cívica, un movimiento apolítico cuyo propósito es aliviar las consecuencias de más de cincuenta años de comunismo en el país.

La obra de Blandiana refleja –según se ha escrito– un profundo conocimiento del espíritu rumano durante un histórico período de opresión, y establece como directrices de su proyecto literario la derrota y la esperanza. Conocida por su poesía anticomunista, Blandiana se distinguió por una rebeldía sublime que la llevó durante años a vivir como una exiliada dentro de su propio país. Obras suyas son, además de las citadas, 50 poemas (1970), Octubre, noviembre, diciembre (1972), Acontecimientos en mi jardín (1980), La hora de arena (1984), Acontecimientos en mi calle (1988), La arquitectura de las olas (1990), 100 poemas (1991), La primera mañana después de la muerte (1996), Cosecha de ángeles (1997), El libro blanco de Arpagic (1998), Sol, entonces (2000), Poemas (1964-2004), Para ser o buscar (2005), Patria mía A4 (2010) y Variaciones sobre un tema dado (2018).

La autora alberga distinciones como el Premio de Poesía de la Unión de Escritores de Rumanía, el Premio de Poesía de la Academia Rumana, el Premio Internacional Gottfried von Herder de la Universidad de Viena, el Premio Nacional de Poesía, el Premio Opera Omnia, el Premio Internacional Vilenica y el Premio Poeta Europeo de Libertad, además de la Legión de Honor francesa. Es doctora honoris causa por las universidades de Salamanca y Sofía, entre otras.

38 candidaturas de 21 nacionalidades

En esta edición concurría al galardón de las Letras un total de 38 candidaturas de 21 nacionalidades. El jurado de este Premio –convocado por la Fundación Princesa de Asturias– estuvo presidido por Santiago Muñoz Machado e integrado por Xosé Ballesteros Rey, Xuan Bello Fernández, Blanca Berasátegui Garaizábal, Gonzalo Celorio Blasco, Jesús García Calero, Pablo Gil Cuevas, Francisco Goyanes Martínez, Lola Larumbe Doral, Aurora Luque Ortiz, Inés Martín Rodrigo, Juan Mayorga Ruano, Carmen Millán Grajales, José María Pou Serra, Ana Santos Aramburo, Irene Vallejo Moreu, Juan Villoro Ruiz y Fernando Rodríguez Lafuente (secretario).