Carlos Latre: "Fernando Simón es un caramelito"

Dentro de Carlos Latre (Castellón, 1979) habitan "600 y pico" de personas, más de medio millar de personajes populares de todos estos años que le acompañan en la voz y gestos del imitador más mediático de nuestro país.

Habitual en El Hormiguero, jurado en Tu cara me suena y recordado por Crónicas marcianas, donde se dio a conocer, este cómico y actor regresa a Sevilla, a Fibes, el 23 y 24 de abril. One Man Show es el título de este espectáculo personal. Un hombre, una voz, y más de un centenar de personajes que aparecen a su alrededor.

-Le vimos en Golfus de Roma ¿seguirá de bacanal?

-Dejé One Man Show para representar Golfus de Roma en Mérida y Madrid y los compañeros siguen con el montaje en Cataluña, en catalán

-One Man Show... solo ante el peligro.

-Solo ante el peligro y muy a gusto. Pero no estoy solo, estoy rodeado en cada función de miles de personas que participan, interactúan. Es alucinante el cariño que estamos recogiendo, con las ganas de reírnos que tenemos.

-¿Cuántas personas caben en Latre?

-Tengo 600 y pico personajes para imitar. Lo he ido anotando desde que era niño. Tengo buena moldura, me cabe tela. Tengo una gramola en la cabeza desde que era chaval. La última en incorporarse ha sido Isabel Díaz Ayuso.

-¿No se hace un lío entrelazándolos en el espectáculo?

-Tengo callo desde mi época de la radio. He hecho mil directos en la televisión, en grandes formatos, me encanta improvisar y que de forma imprevista aparezca cualquier personaje.

-¿Cuántos personajes aparecen en One Man Show?

-Ciento y pico. Todo ellos en 90 minutos. Sale a dos o tres personajes por minuto. El espectáculo tiene varios contenedores pequeñito fijos donde van entrando según la actualidad. Tengo partes temáticas, como El chiringuito de Jugones o un casting de La casa de papel donde por ejemplo el alcalde de Vigo se encarga de la iluminación.

"Imitar a Pedro Sánchez no es tan fácil. Tiene sus cadencias, su forma de hablar, su guapocracia"

-Cada personaje requerirá una preparación para que salga ¿pero ha habido alguien que haya surgido por sí solo de su garganta?

-Por complejidad hay de todo, pero Fernando Simón nada más verlo era un carmelito. En cuanto a Díaz Ayuso me costó conseguir los gestos, las miradas, que se notara el personaje original.

-Hacer de presidente del Gobierno es cosa de impostar la voz.

-Imitar a Pedro Sánchez no es tan fácil. está facilitado por la cantidad de veces que le vemos: tiene sus cadencias, su forma de hablar, su guapocracia. Le pillas los gestos recurrentes. Hay personajes en los que he encontrado tics que ni ellos mismos se habían dado cuenta. Eso me pasó con Ferrán Adriá. Pocholo, que es amigo, me dijo que le daba vergüenza que yo sacara la lengua en su nombre.

-Algunos de sus imitados, a partir de usted, se han convertido en más fáciles de remedar a través de su patrón.

-Eso sucede con Pedrerol. Hay cientos de chavales que me mandan vídeos enseñando cómo lo hacen.

-¿Sigue enfadado algún famoso porque usted lo imita?

-Al contrario. Yo no soy hiriente y los personajes son aceptados por ellos mismos. A Díaz Ayuso le encantó mi imitación en El Hormiguero.

-¿Es difícil aguantar cuando todo el plató está partido de risa?

-Sí es complicado. Con Florentino Pérez me pasó que lancé una frase loca y no podíamos aguantar la risa Pablo Motos y yo. A veces cuesta y me evado, porque el personaje tiene que ser infranqueable, ajeno al pitorreo que forma. En escena a veces me da la risa y el público me lo agradece, es una forma de interactuar.

"Cada vez que veo a Eugenia Martínez de Irujo me pide que imite a su madre, porque la echa de menos".

-Imitar a un fallecido ya no es un tabú.

-Es un homenaje. Me pasa con Gila, que se pone a hablar por el teléfono con el enemigo, las hidroeléctricas: "oiga, que la gente no se quiere morir por no pagar la luz que hay al final del túnel. En cada espectáculo aparece la duquesa de Alba, para mí es un honor. Cada vez que veo a su hija Eugenia ella me pide que la imite, porque la echa de menos. Cayetana tenía tanto sentido del humor que le gustaba que la imitasen. Es muy bonito y el cariño hacia ella no es sólo en Sevilla, sino en toda España.

-¿Aprende de los imitadores que aparecen en Tu cara me suena?

-Por supuesto. He trabajado en grandes programas como Crónicas marcianas, El Hormiguero. Tu cara me suena descubre a gente talentosa y maravillosa. En esta edición todos hemos descubierto a María Peláe. Agoney en cada actuación ha demostrado tener un registro de voz prodrigioso. O María Villalón anteriormente. Tu cara me suena es un buen trampolín. Ya está cerrado que vuelva a la siguiente temporada y sólo faltará ver a los próximos concursantes.

-¿Regresará a Estados Unidos?

-La puerta está abierta. Si tengo tiempo, así será. Fue muy especial trabajar junto a James Corden y Jimmy Fallon. Si puedo, volveré a EEUU.