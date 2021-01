Cercas publicará en marzo 'Independencia', un "retrato demoledor" de la élite catalana

Ha clamado en no pocas ocasiones Javier Cercas que está harto del tema, "hasta la coronilla", suele rematar con vehemencia... pero al final visto está no lo puede remediar, tal vez porque parte del año reside en un pueblo de abrumadora mayoría separatista y, le guste o no (que no le gusta, hay abundantes pruebas), como suele decirse conoce el paño. De modo que, tras el llamativo cambio de registro emprendido en Terra Alta, su novela anterior, con la que ganó del Premio Planeta 2019, el autor recupera al protagonista de aquella novela –Melchor Marín, un joven mosso d'esquadra con un pasado turbulento– para enfrentarlo a un nuevo caso, esta vez ambientado en Barcelona.

Un caso feo, en el que alguien está chantajeando a la alcaldesa de la ciudad con un vídeo sexual. La novela se titula Independencia, la publicará el 3 de marzo la editorial Tusquets (a la que después de muchos regresa Cercas) y su trama le servirá –según anuncia la editorial– para adentrarse en los "círculos del poder, donde reinan el cinismo, la ambición sin escrúpulos y la brutalidad corrupta", así como para componer "un retrato demoledor de la élite político-económica barcelonesa" y "un furioso alegato contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo".