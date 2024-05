Por un puñado de dólares

La ficha * 'Homenaje a Paco de Lucía' Daniel Casares y la Orquesta de Córdoba. Guitarra: Daniel Casares. Orquesta de Córdoba. Dir.: Lucía Marín. Obras de Haydn y Rodrigo. Lugar: Teatro Central. Fecha: Sábado, 25 de mayo. Aforo: Media entrada.

El ciclo Andalucía Flamenco se abrió el sábado con la sinfonía nº 44, conocida como Fúnebre de Franz Joseph Haydn. Lo supimos, no por el programa de mano, que no había, sino por la presentación que llevó a cabo la directora de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, Lucía Marín. Marín señaló que la obra pertenece al periodo Sturm und Drang del compositor austriaco. El Sturm und Drang es un movimiento artístico alemán de la segunda mitad del siglo XVIII caracterizado por la expresión de los sentimientos. La obra fue compuesta en 1772 y está dividida en cuatro movimientos. Es una de las pocas sinfonías de Haydn en situar el minueto en segundo lugar y el movimiento lento en tercer lugar, trastocando la estructura clásica de la sinfonía en la cual intercambian estos puestos. Los dos primeros movimientos son severos y contrapuntísticos. El tercero, adagio, es uno de los momentos más solemnes de todos los escritos por Haydn y existe la leyenda de que el compositor lo escribió para ser interpretado en su propio funeral. Sin embargo este sobrenombre de Fúnebre que se aplica a la sinfonía data del siglo XIX. El Finale es frenético y en él el contrapunto alcanza las mayores alturas de toda la sinfonía. El público del ciclo Andalucía Flamenco no debe de estar familiarizado con los protocolos de la música académica, de manera que se producía una situación curiosa cuando aplaudía a la finalización de cada uno de los movimientos ante la indiferencia de los músicos.