David García, batería de Vetusta Morla: "Vimos la necesidad de descansar para resetear musicalmente"

A finales del mes de abril, Vetusta Morla compartió con sus seguidores un comunicado en el que la banda anunciaba un parón. Un paréntesis que sirviese para descansar tras cuatro años frenéticos en los que la actividad del grupo se ha mantenido a un altísimo nivel de trabajo y de exigencia. Pero antes de esta retirada –nos recalcan que temporal-, Vetusta Morla publicará nuevo disco, Figurantes, un trabajo que rinde tributo a aquellos nombres -también canciones, circunstancias- con los que nos hemos encontrado en nuestras vidas y que, sin ser protagonistas, influyeron en nuestro camino. El disco lo componen once temas que, nos cuentan, surgieron también de manera inesperada. Aunque ahora ocupen un lugar especial en la trayectoria de la banda, al igual que esos secundarios, a esos figurantes, a los que se homenajea. Hablamos con David García, batería del grupo, para conocer todos los detalles de este nuevo disco, y de esta nueva etapa, en Vetusta Morla.

Pregunta.Publican un nuevo disco, especial por muchas circunstancias: desde su producción hasta su contenido.

Respuesta.Figurantes es un disco bastante especial y diferente a lo que solemos publicar habitualmente. Por diferentes circunstancias, sí: en primer lugar, por cómo se ha hecho; después, por cómo se ha publicado.

P.¿Cómo ha sido ese recorrido?

R.A nosotros, cuando estamos en periodo de presentación de discos, o en cada etapa creativa, siempre nos sucede una cosa: nuestros ciclos compositivos suelen durar alrededor de tres años. Entre que haces el disco, lo grabas, lo publicas y luego sales de gira… pasas unos tres o cuatro años hasta que haces un disco nuevo. Nos encontramos con que nos gustaría encerrarnos en el local de ensayo antes, no cada tanto tiempo. Lo que pasa es que estando de gira es complicado combinarlo con las etapas creativas. Porque nuestras giras, tan intermitentes, no te permiten hacer una buena inversión en nuestra faceta como creadores. No obstante, en nuestra última gira, de Cable a tierra, nos planteamos que esto era algo que teníamos que resolver. Y fue lo que hicimos. Dejamos huecos en la gira y ahí aprovechamos para terminar de componer y grabar nuevas canciones. Unas que aparecían en mitad del camino, otra que estaban sin terminar, otras que no habían entrado en otros discos nuestros. Nosotros no quisimos al principio hacer un disco con estas canciones, sino dejarlas grabadas. Pero después de grabar tres, luego dos más… Nos encontramos con el disco de once canciones.

"Figurantes es un homenaje a nuestro público"

P. Y decidieron ir hacia adelante con ellas.

R.Bueno, estamos ahora en un momento, primavera de 2024, en el que nos tocaba descansar tras terminar la gira de “Cable a tierra”. Pero como teníamos este nuevo disco, sí, decidimos publicarlo ahora. Con una gira pequeñita que lo acompañe. De una manera diferente. En esas estamos.

P.La idea sobre la que se construye el disco es un tributo a los figurantes, es decir, a los secundarios que sin embargo son imprescindibles para que todo funcione.

R.Así es, exactamente. Creo que todos tenemos en nuestras propias vidas a esos secundarios, a esos figurantes, que, aunque aparezcan incluso en un momento puntual, pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Se trata de gente con un papel muy pequeñito pero que puede ser muy importante. El disco a su vez se compone de canciones que a priori pudieran parecer que no eran protagonistas, pero de repente han tenido su espacio, han encontrado su hueco. De manera natural e inesperada. Figurantes es un homenaje a nuestro público.

P.El pasado mes de abril anunciaron un parón: ¿es un descanso o una despedida?

R.Es un descanso. Y como lo decimos en el comunicado que hemos escrito, así será.

P.¿Por qué en este momento?

R.La decisión de nuestro parón es independiente de lo que iba pasando con este disco que ahora estamos publicando. Es una cuestión de necesidad pura y dura de algunos de nosotros, que estábamos notando el cansancio. Este es nuestro cuarto año de gira. No seguidos, pero hemos estado ahí de manera intermitente. Hemos hecho además en cuatro años dos discos de estudio, un disco en directo, dos bandas sonoras y un documental. La actividad del grupo ha sido muy continúa e intensa. Sencillamente vimos la necesidad de descansar para resetear musicalmente, vitalmente y entre nosotros mismos. La convivencia es intensa, pasamos mucho tiempo juntos. También está bien descansar de nosotros. Será un descanso un poquito más allá de lo habitual. Lo que vamos a hacer, y esto lo hemos querido dejar claro, es una gira cortita, de mayo a septiembre.

"Será un descanso un poquito más allá de lo habitual. Lo que vamos a hacer, y esto lo hemos querido dejar claro, es una gira cortita, de mayo a septiembre"

P. ¿Os arrepentís de esa dinámica tan intensa de estos cuatro años?

R.No, no. En absoluto. Arrepentirnos no. Somos bastante consecuentes de nuestro nivel de trabajo, de nuestro nivel de exigencia. Esta decisión viene más bien de respetar las necesidades individuales; de mantener un equilibrio, que es lo que hace que sigamos tocando juntos después de tantos años. Es lo que nos hace ser capaces de seguir sintonizados. Cuando alguien no se encuentra bien, siempre respetamos sus necesidades; y cuando estamos bien, apretamos y damos caña para luchar por un objetivo. Esto ha sido fundamental en nuestra carrera. Como cuando publicamos nuestro primer disco, que tuvimos que montar nuestro propio sello discográfico, remangarnos todos, ocuparnos cada uno de una serie de cuestiones y ponernos a trabajar a tope. Esos momentos dan resultados. Como lo da decir: Oye, vamos a parar un poquito.

P.Los figurantes de la banda, de vuestra trayectoria, ¿quiénes han sido?

R.Pues esa es una buena pregunta. Ha habido algunos por ahí. Quizá gente con la que hemos grabado, con la que hemos trabajado. No sabría decirte bien quién exactamente. Pero sí: tenemos nombres que han aparecido de repente, nos ha dado su mensaje y han hecho que nos decantemos en nuestras decisiones.

P.El próximo 26 de junio actuáis en el Festival Icónica Santalucía Sevilla Fest. ¿Disfrutaremos de las canciones del nuevo disco?

R.Así es. Será un concierto de la gira del nuevo disco. Un concierto especial porque será en un lugar impresionante: la Plaza de España. Un sitio magnifico y maravilloso para hacer un concierto.