El Festival de Burguillos se celebra hoy empañado por la polémica

El Festival de Cine Andaluz de Burguillos celebrará hoy su séptima edición, pero lo hará empañado por la polémica y la acusación de que el alcalde de la localidad sevillana, el ex policía Domingo Delgado Pino, ha "vetado" a uno de los miembros del jurado "por motivos políticos".

Así lo señalaba esta semana el periodista y dramaturgo Borja de Diego en su cuenta de Twitter, que atribuye a un episodio del pasado, el que hubiese denunciado distribución de propaganda del Partido Popular en la Cabalgata de Reyes en 2014, el hecho de que fuera destituido tres días antes de la deliberación, pese a que su participación en el festival se hubiese divulgado y ya hubiese visionado, una labor por la que el profesional no era retribuido económicamente y a la que se prestaba de forma altruista, los trabajos presentados al festival.

En la composición del jurado que ya se había anunciado De Diego estaba junto a la actriz Mari Paz Sayago y José Moreno Portales, creador de la Semana de Cine Científico de Ronda.

En su publicación en la red social, De Diego explica que el 5 de enero de 2014 asistió a la cabalgata y "la que era entonces mi suegra vio que entre caramelos y juguetes también tiraban desde las carrozas bolsas de propaganda electoral. Me hice la foto, la lanzamos por redes sociales e inmediatamente IU Burguillos nos la pidió para denunciar el asunto. Europa Press sacó un teletipo y otros medios se hicieron eco", expone el autor, que recuerda que es periodista (o tengo el título, por lo menos), y se supone que los periodistas hacemos estas cosas".

De Diego cree "que en tiempos de crisis económica alguien con muy pocas luces pensó que mejor tirar propaganda electoral que no tirar nada. O no pensó. El caso es que al alcalde le dio por negarlo.El alcalde podría haber dicho que todo era un error, que no volvería a suceder... podría hasta haberse disculpado. Pero decidió negarlo pese a las pruebas y pese a lo evidente", rememora el periodista sobre aquel episodio. "Y como había pruebas, no le quedó más remedio que admitirlo. Cambió el todo es mentira por sólo han sido unas pocas bolsitas, me tachó de radical (imagino que por la barba), me bloqueó y hasta hoy", detallaba el pasado miércoles De Diego.

"Este año", prosigue De Diego en su comunicado, "desde el festival se pusieron en contacto con Asecan (de la que soy miembro) y mandaron una circular pidiendo voluntarios para el jurado. Yo no me ofrecí. El coordinador me lo sugirió directamente y, sabiendo que el PP estaba de vuelta, esperamos a que el Ayuntamiento confirmara la composición del jurado. Por si acaso. Lo hizo y ya fue oficial. Pero parece que el alcalde se enteró ayer", decía el autor a mediados de semana. "Así que fue enterarse el alcalde y sacar a pasear su dedito ejecutor. Ha dejado bien claro lo que piensa de la democracia: que es una herramienta para vetar según sus intereses políticos y personales", lamenta. "También ha dejado bien claro lo que piensa de la cultura: que debe quedar al servicio de sus intereses políticos y personales. En resumen, su poquito de totalitarismo municipal, su poquito de fascismo. Fascismo cutre, pero fascismo", opina De Diego, que concluye: "Lo que me duele es que el festival trague sin más y desde el sector de la cultura se pueda consentir este tipo de actitudes antidemocráticas. Si no estamos para combatir esto, ¿para qué estamos?".

Tras conocerse los hechos, el mundo de la cultura se mostró en desacuerdo con la decisión tomada por el Ayuntamiento de Burguillos. Desde la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, con sede en Madrid, expresaron su "rechazo y preocupación por el veto ejercido por el Ayuntamiento de Burguillos contra nuestro asociado Borja de Diego, impidiendo su incorporación como jurado del Festival de Cine Andaluz". Asimismo, desde la Asociación de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía (Asecan) quisieron apuntar su "solidaridad con nuestro socio y compañero Borja de Diego y nuestra desaprobación con estos comportamientos que entorpecen y ensucian las actividades culturales".