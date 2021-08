Frank Zappa: algo más allá del músico

El mejor reconocimiento a un músico es escuchar su música, que su música siga viva y sonando. Que su música se siga escuchando actual, a casi 30 años de su muerte, lo coloca en un lugar privilegiado del parnaso de la cultura de su tiempo. Es lo que ocurre con Frank Zappa, aun continúan publicándose grabaciones de su música de gran calidad. En 2016 se estrenó el documental At that question: Frank Zappa in his own words, del realizador alemán Thorsten Schütte –primer premio Zabaltegi-Tabakalera en el Festival de Cine de San Sebastián de 2016– y en junio de este año se ha estrenado otro documental, Zappa, dirigido por Alex Winter, un filme de corte biográfico. Además, se sigue escribiendo sobre él en revistas y diarios. El interés por el músico y su obra no decae, al contrario, aumenta con el paso del tiempo. En los últimos años, sólo en España, se han publicado tres libros sobre él.

Zappa es la figura más icónica de la contracultura estadounidense de los años 60 y 70 y su música, la más perdurable de aquella época. Se le suele presentar como una persona sorprendentemente activa, un músico inteligente, lúcido y locuaz, mordaz en sus comentarios, que no callaba y arremetía con ingenio contra las cosas del mundo que no le gustaban, y en esto reside su gran atractivo como personaje público más allá de la música, en su capacidad para posicionarse, decir y hacer contra la estupidez humana. Su música es tan locuaz como sus palabras; escúchense, para comprobarlo, los álbumes dedicados a sus solos de guitarra, Shut Up 'n Play Yer Guitar (1981-86), Guitar (1988), Trance-Fusion (2006). Su guitarra es tan punzante como su lengua, igualmente inteligente y creativa.

De todo esto y mucho más da cuenta La música se resiste a morir: Frank Zappa, de Manuel de la Fuente, una biografía no autorizada que acaba de ver la luz en el sello Alianza. El autor estructura el volumen en dos partes, compuesta cada una por siete capítulos. En la primera parte se ocupa de la juventud de Zappa, de sus influencias musicales y el contexto cultural de su formación, su entrada en la escena artística californiana, el trabajo con su grupo, The Mothers of Invention, las primeras incursiones en el mundo del cine, los conflictos con las discográficas y, naturalmente, su importante obra grabada de los años 60 y 70. En este apartado da cuenta del trabajo de Zappa en el rock, mientras que en el siguiente se ocupa también de su trabajo en la música contemporánea junto con su activismo político en la época de Ronald Reagan, sus polémicas con las organizaciones tradicionalistas y el fundamentalismo cristiano, sus críticas a la cultura de la imagen de la MTV, su recepción en los países del Este europeo como icono de la disidencia anticomunista y su igualmente importante producción discográfica en los años 80 –hasta su enfermedad y posterior fallecimiento en 1993, a los 53 años, debida un cáncer de próstata–. Aunque las diferentes facetas de la vida pública de Zappa están entremezcladas en un todo continuo, que se daba tanto en el escenario como fuera de él y son imposibles de separar.

A lo largo de su vida, Frank Zappa, publicó 33 álbumes de estudio, 37 de actuaciones en directo y 28 recopilatorios, con más de 700 canciones; además dirigió ocho largometrajes y publicó dos libros. Colaboró con compositores de la música académica contemporánea como Pierre Boulez, grabó música de cámara compuesta por un posible ancestro italiano del siglo XVIII, Francesco Zappa, incursionó en la música electrónica, escribió operetas rock y números de vodevil. Su música atraviesa y toma elementos del free-jazz, el blues, el rock progresivo, el rhythm & blues, la música concreta, el rock radical o la música de vanguardia sin líneas de corte ni aspavientos, en un continuo creativo heterodoxo que fue una de sus señas de identidad. Como ejemplo se puede proponer el doble álbum en directo, The Best Band You Never Heard In Your Life (1991). Virtuosismo, humor y acidez crítica, donde parodia a Johnny Cash, Ravel, Cream o el tema musical de El Padrino, entre otros, para cerrar con una versión de Stairway To Heaven de Led Zeppelin a ritmo de ska con un final de guitarra y vientos sorprendente. Sus actuaciones en directo eran performances artísticas en todo regla: cualquier cosa podía suceder.

El sentido del humor es un elemento característico en la música compuesta por Zappa, otro de los rasgos definitorios de su energía creativa, de su actitud vital y artística, ha sido su radical eclecticismo. "No aprecia diferencia entre la música de Varese y las canciones de rhythm & blues, los distintos géneros se filtran en su cabeza como música que le resulta atractiva", escribe De la Fuente. Zappa es capaz de moverse sin prejuicios entre influencias de Edgar Varese, Anton Weber, Igor Stravinski, Howlini Wolf, Bob Dylan, Captain Beefheart, Archie Shepp o Eric Dolphy, y hacer con todos un todo que sea y suene como Frank Zappa. Su cultura musical era tan amplia, diversa y ecléctica como su música.

La música se resiste a morir es un libro para conocer como se fraguó la música de Zappa y para conocer a la persona que estaba detrás de ella. Sus batallas culturales y sus iniciativas empresariales. Sus éxitos y sus fracasos, que hubo muchos. De la Fuente es profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia donde imparte clases sobre cine y música popular, centrando su trabajo de investigación en los efectos sociopolíticos de la cultura. Además es un especialista en Zappa; anteriormente publicó otro libro sobre el músico, Frank Zappa en el infierno. El rock como movilización para la disidencia política (Biblioteca Nueva, 2006). También es traductor de las memorias del artista, La verdadera historia de Frank Zappa (Malpaso, 2014), y del libro escrito por la secretaria de Zappa, Pauline Butcher, ¡Alucina! Mi vida con Frank Zappa (Malpaso, 2016).