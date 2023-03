Icónica Fest saca músculo en su traslado al verano

Nuestro alcalde, Antonio Muñoz, ha dicho que no le gusta usar la expresión marco incomparable, pero no ha tenido más remedio que hacerlo en la presentación del Icónica Sevilla Fest 2023, que ha tenido lugar a mediodía del miércoles, cuando ha hablado de la Plaza de España, que es lugar en el que se celebrará entre los días 15 de junio y 22 de julio. También yo podría usar esa expresión al referirme al sitio donde dicha presentación ha tenido lugar, la magnífica sala de cristal del Metropol Parasol -las Setas, para entendernos-, donde se ha montado una efímera emisora de radio para que Green Cow Studio y el Ayuntamiento de Sevilla nos hablasen de los pormenores que rodean al acontecimiento musical, de la mano del alcalde y de Javier Esteban, director del Festival, junto a Pastora Soler, como representación de los artistas y Julio Muñoz, el Rancio, que actuaba como presentador del acto, desarrollado como si fuese un programa de radio en directo.

El primero en tomar la palabra fue Muñoz, que se congratuló de cómo la organización del Festival había respetado en las ediciones anteriores las dos condiciones que se le impusieron para la cesión de nuestro espacio patrimonial más emblemático. La primera de ellas fue la de que fuesen de máxima calidad las prestaciones ofrecidas en cuanto a higiene, atención, trato del personal, gastronomía y servicios generales para que tanto el público asistente como el monumento fuesen tratados como se merecen, y en segundo lugar que la nómina de artistas participantes cubriese el déficit que la ciudad tenía en cuanto a grupos y solistas internacionales, más allá de los que han aparecido con cuentagotas por el estadio de la Cartuja. “El público de Sevilla estaba demandando un festival con artistas nacionales de talla, además de los internacionales”, prosiguió el alcalde. “Como todos los requisitos se han cumplido anteriormente y en la tercera edición se vuelven a garantizar, el Ayuntamiento se siente muy cómodo trabajando con los organizadores”. Se refirió también al hecho de que Sevilla se haya recuperado, turísticamente hablando, antes que otras ciudades españolas y europeas, señalando que uno de los factores es la cantidad de eventos que están teniendo lugar en nuestra ciudad, aparte de los congresos y convenciones profesionales, de los que Icónica Sevilla Fest es uno de los más importantes. “Esto es un indicador de que la cultura sirve para fortalecer a las empresas de la ciudad y para propiciar que la gente venga de fuera”, señaló Muñoz al término de su intervención.

Por su parte, Javier Esteban dijo que el Festival lo organizan desde el máximo cariño y respeto a la ciudad, planteando un cartel que represente al mayor número posible de espectadores potenciales. En solo tres ediciones Icónica se ha convertido en un clásico, partiendo de la idea de Esteban de que en un lugar tan espectacular había que hacer algo, “porque la Plaza de España la construyó Aníbal González para realizar eventos al aire libre en la Exposición de 1929”, como señaló. Al recordar que Antonio Muñoz apoyó desde el principio, sin ser alcalde aún, su iniciativa, Esteban aprovechó para mostrar su agradecimiento al Ayuntamiento “por darme la oportunidad de desarrollar este proyecto que es doblemente gratificante: por lo profesional y por lo personal, porque a fin de cuentas yo soy sevillano y me siento orgulloso de hacer algo por la ciudad”. En otro momento de su intervención dijo también que el año pasado hubo más espectadores de fuera que locales, pero que esa tendencia se está revirtiendo este año y se nota mucho más el público sevillano, además de que la venta marcha a mejor ritmo que en las pasadas ediciones.

Pastora Soler nos contó que participar en este Festival era una de sus metas desde que India González la invitó a su concierto del 2021. “He cumplido muchos sueños en mi ciudad”, comenzó Soler, recordándonos que ella también es sevillana. “He cantado en el Teatro Lope de Vega, el Maestranza, el Auditorio Rocío Jurado y ahora llega este gran regalo. Además, he estudiado Historia del Arte, por lo que conozco bien los entresijos de la Plaza de España y me enorgullece también que las tejas originales de sus esquinas saliesen de mi familia de alfareros de Coria”.

Del elenco de artistas de esta edición conocíamos ya once nombres y desde este momento, con ayuda de DJ Mike, que nos hacía escuchar un corte musical de cada uno de los nuevos que se presentaban hoy, fuimos conociendo a catorce más, comenzando con Solomun, para inaugurar el festival con ritmos electrónicos, y siguiendo con Lola Índigo, Lang Lang -catalogado como el mejor pianista del mundo actualmente-; Ana Torroja, Fangoria y Nancys Rubias en una noche de petardeo, como la calificó el alcalde; Kraftwerk, Marco Antonio Solís, Fito Páez, Loquillo y Los Secretos; Scorpions y LP, la cantautora americana que después de escribir hits para Rihanna o Cher ahora los interpreta ella misma. También habrá una noche especial dedicada a México, siendo esta la primera de las que cada año se dedicarán a un país diferente, y tras un acuerdo entre las Cámaras de Comercio de Sevilla y Guadalajara, tendremos la Gala de Mariachi en un intercambio con artistas de aquí que estarán también en el Festival Internacional de aquel país, uno de los más importantes que se celebran allí, por el que pasan 350.000 espectadores. Esta gala sevillana será retransmitida por Televisa para el estado de Jalisco, donde será vista por los más de tres millones de telespectadores que suele tener. De todas formas, esta masiva inclusión de artistas no cierra todavía el cartel porque quedan dos fechas más por anunciar. Seguramente uno de los artistas que quedan será de corte rockero, porque en una conversación privada posterior con Javier Esteban, que conoce mis gustos personales, me dijo que ese concierto me iba a resultar muy atractivo. Quise tirarle la caña, preguntándole por Siouxsie & The Banshees, que estarán de gira por España en esas fechas, pero contestó que no eran ellos y que me mantuviese atento al nombre. Así lo haré.