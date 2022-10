La consolidación de una buena idea

Todo comenzó el 7 de diciembre de 2020. Cuando pasados unos minutos del mediodía de ese lunes del puente de la Inmaculada Constitución comenzaron a pasar músicos y cantantes por el escenario del Teatro Central se inició la edición del Irreductibles de Nocturama que iba más allá del habitual ciclo veraniego. El año pasado se volvió a celebrar, demostrando de nuevo que es una reunión musical sin reglas formales y este año quiere consolidarse con un espectáculo más ambicioso, que además pasa de invernal a otoñal, sirviendo así de brillante inauguración de la temporada del teatro que le da cobijo. Pero esta ambición demostrada ahora, de todos modos, no hará que Violeta Hernández y David Linde, los animosos programadores de LaSUITE, dejen de lado la organización del festival en sus fechas estivales, convertido ya en una cita clásica para los aficionados que ha ido fidelizando a lo largo de más de quince años, porque en 2023 volverá de nuevo a los jardines del Casino de la Exposición.

Pero lo que tenemos ya aquí mismo es esta tercera edición del Irreductibles, en la que cuentan con la colaboración del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música -INAEM-, la entidad de gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la música -AIE-, el propio Teatro Central y la Fundación SGAE, que patrocina el escenario de la Sala B. Tendrá lugar el sábado, día 15, desde las seis de la tarde hasta las dos de la madrugada, aunque las puertas del teatro se abrirán a las cinco y en la terraza que hay en el exterior del ambigú estará La Rubia Pincha amenizando la espera de los conciertos con las buenas canciones que suele sacar de su consola de DJ. Y lo mismo hará en los momentos vacíos entre conciertos y puede que también mientras se desarrolla alguno de ellos si se reúne la gente suficiente en la terraza, desinteresada de aquellos, aunque eso será muy difícil, porque el elenco de artistas es de gran nivel.

Pero seguro que al menos se reunirán allí, en un satisfactorio break, quienes hayan estado en la Sala B en un pase anterior al que se esté brindando en ese momento porque en ese escenario tendrán lugar las intimistas propuestas de música electrónica y visuales de Cordero y Bromo, que actuarán dos veces ya que el aforo de esa sala es de solo 140 butacas. David Cordero es un productor y compositor de música ambient, que actualmente reside en San Fernando, un tanto retirado del mundanal ruido desde su regreso de una gira por Japón allá por el 2018, dedicándose solo a grabar paisajes sonoros y texturas minimalistas, de los que tiene ya una ingente cantidad de la que seguro que no le va a ser fácil seleccionar el material que exponga aquí, en esta reaparición en directo, primero a las seis de la tarde y después a las siete. Bromo es el proyecto de música experimental y arte generativo de Paloma Peñarrubia, que nos propondrá un viaje inmersivo a través del espacio con su nuevo espectáculo, No Signal. Ella ocupará esta sala B a las ocho y a las nueve.

En la Sala A tendrán lugar los conciertos mayoritarios, que verá el público de pie y comenzarán a las seis y media con L’Exotighost, una delicia excéntrica que pudimos degustar hace seis meses en la sala Malandar, dejando tan buen sabor de boca que seguro que repetirán experiencia muchos de los que estuvieron allí. Es una banda formada por músicos de larga y versátil experiencia, que nos introducirán en una visión muy personal de la exótica, con melodías orientales, sonidos de inspiración surf, sutiles procesos electrónicos, y marimbas de rítmica implacable. A las ocho menos cuarto serán las chicas de Bala las que ocupen el escenario. Un dúo de guitarra y batería, en el que cantan las dos, y a mí me tienen enganchado desde la primera vez que las vi hace seis años en el espacio Santa Clara durante el primer Monkey Week sevillano con sus pintas de punkarronas y su sonido más stoner que punk; me alcanzaron con sus colmillos desde la primera canción y no me soltaron hasta que sentí que los golpes que Violeta Mosquera le daba a la batería con toda su fuerza me los estaba dando a mí en la cabeza; ya no podía más, pero entonces se acabó el concierto y me había enamorado.

Las nueve de la noche será la hora de pasar a la acción Leia Destruye, el proyecto personal de Leia Rodríguez, la bajista de Mourn, que aquí adapta e interpreta musicalmente poemas de Marc Menéndez. Seguirá a las diez y cuarto Dani Llamas, que repasará sus dos últimos discos, La verdad y A fuego, trabajos profundos y respetuosos tanto con el rock de raíces americanas como con el flamenco, los géneros que mezcla en ellos. A las once y media será Orthodox quien presente su nuevo disco, Proceed, que interpretarán en su totalidad, volviendo a su formato original de trío, en el que el bajo y la voz de Marco Serrato se asociarán a la guitarra de Ricardo Jiménez y la batería de Borja Díaz; siete años hacía ya que no grababan juntos así, para regocijo de los seguidores de la escena del metal underground de Sevilla. El fin de fiesta correrá a cargo de Volante de la Puebla, desde la una menos cuarto hasta el final, como dije antes, a las dos de la madrugada. Esteban Garrido y Paco Mora son los que dan forma a este excéntrico dúo con los que uno nunca está muy seguro de si se encuentra en una romería o una rave, porque reinventan los iconos populares y la iconografía de nuestro folclore a través de remezclas de imposible descripción.

Las entradas para este Irreductibles Nocturama pueden conseguirse al precio de 20 euros en la web de sacatuentrada.es y al de 25 si esperas para adquirirla en la taquilla del teatro el día de su celebración.