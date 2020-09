Isabel Coixet recibe el Premio Nacional de Cinematografía

La directora y guionista catalana Isabel Coixet ha sido distinguida este viernes con el Premio Nacional de Cinematografía 2020, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte y está dotado con 30.000 euros. Autora de películas como La vida secreta de las palabras, Mi vida sin mí o La librería, por la que ganó en 2018 su octavo Goya y el primero a mejor película, Coixet (Barcelona, 1960) es una de las directoras más consolidadas y cosmopolitas del cine español.

El jurado ha destacado sobre su trayectoria, de más de tres décadas, que "abre nuevos caminos en el cine español" y "su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo". "Su obra transita por ámbitos geográficos, culturales, lingüísticos y estilísticos diversos. Es una cineasta que destaca por su libertad para elegir temas, su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo”, añade el fallo del jurado.

Asimismo, el fallo del premio –que por tercer año consecutivo recae en una mujer, tras los otorgados a Esther García en 2018 y a Josefina Molina en 2019– considera que "su apoyo a una nueva generación de cineastas y su compromiso con la igualdad y las causas sociales, la convierten en un estímulo y referente imprescindible". De hecho, Coixet ha anunciado, tras conocer la buena noticia, que usará parte de esos 30.000 euros para "la gente que empieza y necesita un empujón". "He ayudado a los jóvenes en sus primeros cortos, he leído guiones, he sido madrina de proyectos.. Siempre que puedo apoyo a la gente que empieza", ha recalcado la directora catalana.

Desde algún lugar de Francia, donde pasa sus "escasas vacaciones", Coixet ha bromeado diciendo que no piensa "comprarse un coche", aunque el suyo tiene siete años, ni pagar hipotecas, que tiene. "Tengo algunos proyectos de gente que está empezando y pienso volcar ese dinero en eso", ha insistido la cineasta, que conoció la noticia a través de una llamada del gabinete del ministro José Manuel Rodríguez Uribes tras dar por terminada, hace unos días, su nueva película, Nieva en Benidorm.