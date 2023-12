Javier Ruibal: "La libertad es un estado de ánimo que preside todos los actos de tu vida"

Javier Ruibal (El Puerto de Santa María, 1955) conoció a mediados de los años setenta una Barcelona que era caudal y desembocadura de libertades e inquietudes artísticas. En la capital catalana residió, antes de volver a la provincia de Cádiz, también lugar propicio para esa palabra –libertad- tan amplia y relevante. En su último trabajo, cuyo título es Saturno Cabaret, el músico y letrista gaditano ha recreado uno de esos espacios que permitían burlar el autoritarismo de la España de la dictadura. En este nuevo disco se evoca, a través de las canciones, diferentes arquetipos sociales de la época –el sindicalista, el comisario, los yanquis…- y se rinde homenaje a aquellos que padecieron, de una forma u otra, marginación, exclusión. El estreno está previsto para el próximo 17 de enero, en Madrid. Con la compañía de Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat y Miguel Poveda.

-¿Saturno Cabaret es un tributo a las libertades?

Es un tributo a la defensa de las libertades. Yo hablo aquí de un tiempo en los que había que defender una libertad que ahora está institucionalizada. Defenderla a veces con riesgos de la propia vida.

-Hay quien asegura que vivimos en un tiempo en el que se está retrocediendo en estas libertades tan peleadas.

No se está retrocediendo en libertad, sino que la gente que nunca necesitó la libertad, porque no sabe qué hacer con ella, y prefiere el autoritarismo, ahora está intentando derrocar el régimen de libertades para volver a un estado de sometimiento que sólo se puede describir como lo que es, como un fascismo. Lo peor es que lo está reclamando gente muy joven.

-¿Qué es la libertad para Javier Ruibal?

Ya estamos tan acostumbrados a tenerla que se me olvida cómo definirla. Pero yo diría que es un estado de ánimo que preside todos los actos de tu vida. Para expresarte, para reunirte, para tratar a tus hijos. Lo abarca todo. Y todo el tiempo tienes que estar intentando ejercerla. Para tu propio bien y los que te rodean.

"He sido partidario siempre de romper moldes, de juntar Roma con Santiago. A ver qué sale. La mezcla y la transgresión siempre son muy estimulantes".

-En este disco se evocan a diferentes personajes de la España de los años cincuenta. A todos les veo un atributo común.

Yo quería hacer un retrato de época. Y también un retrato de un entorno festivo. De toda esa gente que procuraba darse una alegría, aunque fuese transitoria. Todos estos personajes vienen acosados por una situación de indefensión. Por ejemplo, Paquito, que cuida de las vedettes. Él es homosexual. Con lo que entonces suponía. Una cosa perseguida, vituperada… Todos los personajes de este cabaret vienen rebotados de algo. A todos les dio la vida una pedrada. Moral, psicológica o física. Pero a pesar de esto, cada uno viene a este sitio a soñar. Se permiten, con todo, soñar.

-Es una visión melancólica, pero esperanzadora.

Es que los tiempos aquellos eran melancólicos. Lo que no hay en este retrato es nostalgia.

-¿Por qué?

Porque no se puede tener nostalgia de un tiempo tan duro. Yo no lo viví, pero mis padres sí. Yo tomé la medida para hacer el retrato de este cabaret en las circunstancias del matrimonio de Pepe y María, que son mis padres. Con las estrecheces económicas de la época. Recuerdo una máquina de coser que suena constantemente en mi memoria. Es la de mi madre cuando nos arreglaba la ropa. La ropa heredada de mis hermanos. En fin, aquel era un tiempo miserable y triste. Añadido a la prohibición de hablar…

He querido en Saturno Cabaret hacer una reivindicación de la dignidad, de la altísima dignidad, con la que esas personas, esa generación, mantuvieron el tipo y llevaron para delante sus vidas a pesar del oprobio y la infamia.

-Al cabaret también acude el comisario.

Al cabaret acudían oprimidos y opresores. Porque hasta los opresores admiten que es excesivo lo que sucede. Y se van allí a escuchar un chiste subido de tono, ver un muslo o una liga. Fantasear. Liberarse de sus vida fantaseando.

-De la rumba al tango, del rock al cuplé. Variedad de estilos y músicas en este disco. ¿Es porque debemos en este tiempo abandonar trincheras y acercar opuestos?

Esas son las músicas de la época que retrato. Las uso para cada personaje, les adjudico una. Pero sí: he sido partidario siempre de romper moldes, de juntar Roma con Santiago. A ver qué sale. La mezcla y la transgresión siempre son muy estimulantes. Por eso me gustan los discos conceptuales. Los discos alrededor de una idea. Hay ejemplos en Serrat, los Beatles, Pink Floyd. Esa idea de hacer cosas singulares es lo que me ha llevado a este disco.

-¿Se reserva el derecho de admisión a alguien en este cabaret?

No. O bueno, se reserva el derecho de admisión de quien venga a romper la magia de esa noche o a ensañarse con Paquito. Pero si usted viene a dejarse llevar por lo que se cuenta y a contemplar a los personajes, a divertirse y a sentir… Usted está en el lugar adecuado.

-En este Saturno, en esta reminiscencia galáctica, ¿a quién considera, para bien, de otra galaxia?

Pues, mira, de otra galaxia es Albert Pla. También Tom Waits. De otro planeta me parece ahora Los Javis, los directores y guionistas de cine. Yo siempre estoy abierto a esperar más cosas que me sorprendan. Creo que una de las maravillas que tiene la creación es que cada tiempo aparece alguien que le pone la guinda al pastel, que va más allá. Ir más allá es un ejercicio muy grande y espléndido de libertad.