Javier Sánchez-Rivas: "Nuestro próximo proyecto es Sevilla Capital Mundial de la Zarzuela"

-¿Cuándo se creó la Compañía Sevillana de Zarzuela y cuál fue el impulso para su creación?

-La Compañía se crea en el seno de la Universidad de Sevilla en 2009 de la mano de Marta García-Morales y Jesús de Sancha Navarro y la mía propia, los tres miembros del Coro.

Al amparo de la tradición de zarzuela dentro de mi familia, originaria del La Línea de la Concepción y con una vinculación histórica, empresarial y cultural a Gibraltar, se produce con fines benéfico La Verbena de la Paloma, el 28 y 29 de mayo de 2009 con el patrocinio, desde entonces de la Universidad de Sevilla, el Grupo Expansión Cultural y la Cadena Cope. Tuvo un éxito tal grande que asistieron mil cuatrocientas personas al salón de actos de la Escuela Superior Ingenieros, y fue tanto el apoyo personal e institucional, que a partir de ese momento, los fundadores buscamos nuevos patrocinadores como EUSA, la Cámara de Comercio o El Corte inglés, que se sumaron a un proyecto, que aunque joven y lleno de ilusión y humildad, lo tenía todo por hacer, ya que desde el primer momento tenía la clara visión de un rescate de la zarzuela basado en criterios de interpretación historicista, abarcando ellos a las complejas y costosas parcelas del vestuario y la escenografía.

-¿Cuántos títulos han llevado a escena en estos años?

-Con Katiuska (diciembre 2022), han sido 25 los títulos puestos en escena, que no proyectos, ya que en estos catorce años hemos querido ser muy poliédricos a la hora de hacer pedagogía musical para acercar la zarzuela al público individual e institucional; es decir, hemos hecho conciertos sinfónicos con piezas de zarzuelas iberoamericanas para conmemorar la efemérides de Magallanes-Elcano, piezas militares cuyo origen se sitúa en la zarzuela, o la última apuesta de hacer un Ciclo de Conferencias-Conciertos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entre otros grandes y variados proyectos.

-¿Cuál es el origen de las escenografías y vestuarios de la compañía?

-Debo admitir que empezamos de manera muy humilde con 3 cajas de cartón, sábanas, lámparas y elementos móviles que nosotros mismos hacíamos en la Escuela de Arte. Poco a poco, cuando el Proyecto fue tomando forma, entendimos que debíamos ir dando pasos y no solamente rescatar partituras poco interpretadas, sino recuperar el enorme patrimonio de las artes escénicas que había brillado durante la época dorada del género en los años 60, 70 e incluso 80 del siglo pasado. En este sentido, Alejandro Rull, asesor artístico de esta casa, y tenor-cómico consagrado, nos abrió las puertas del Maestro Carvalho y de Nieves Fernández de Sevilla, nieta del autor del La del Soto del Parral, quien nos puso en el camino para rescatar del olvido y evitar la pérdida de vestuarios y escenografías históricas, y me refiero concretamente al vestuario, entre otras grandes piezas, del Maestro Tamayo.

-¿Quién ejerce la dirección musical y cómo se seleccionan los títulos y los cantantes?

-La dirección musical ha pasado por varias manos, hasta que en 2015 encajó de manera natural la batuta en Elena Martínez, amiga e hija del Proyecto, ya que antes fue cantante y que, además de tener un gusto y elegancia exquisita en la dirección, es estudiosa y comprometida con un trabajo final que es apreciado por todos los que tenemos la suerte de disfrutarla. Con ganas, con empuje y sobre todo con una educación en las formas que provoca comodidad al cantante o el intérprete de la orquesta, redundando todo ello en un resultado musical maravilloso.

La dirección escénica corre a cargo de Marta García-Morales que, junto a las consideraciones de Alejandro Rull, acaban trasladando a la escenificación de las producciones una visión fina, elegante, fresca y divertida, que cada día acerca a más y más público y que, por tanto, supone el gancho principal de la pedagogía cultural que venimos haciendo, hasta tal punto de que en cada zarzuela se incrementa en una treintena el número de socios del Club de Amigas y Amigos de don Hilarión.

Las temporadas se plantean a dos años vistas, e intentamos tener en cuenta muchos factores como las efemérides, aniversarios de los autores, condiciones, además de ser un planteamiento colegiado orgánicamente.

¿Con qué tipo de apoyos cuenta la compañía?

Indudablemente, el lugar privilegiado de apoyos con el que la casa cuenta es el Ayuntamiento de Sevilla, que desde 2015 ha hecho una labor de acompañamiento cultural e institucional que nos ha animado a cumplir objetivos y marcar el camino hasta llegar al punto actual con la apertura de los espacios escénicos municipales, el Teatro Lope de Vega y el Espacio Turina, siendo Jordi Farnés y Fernando Campomanes los directores técnicos que más ha colaborado en este nivel. Además, se cuenta con la Cámara de Comercio, la Universidad de Sevilla, el Grupo Expansión Cultural, Copiarte, Cadena Cope, el Club Náutico de Sevilla y recientemente se ha incorporado la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es decir, instituciones y entidades de la ciudad fundamentalmente. No obstante, tanto la Diputación Provincial de Sevilla como la Junta de Andalucía, están apoyando el Proyecto con la vinculación al Programa de Fomento de la Cultura y la Red de Teatros de Andalucía, respectivamente, cumpliéndose así el objetivo institucional de democratizar la zarzuela y acercarla a otros municipios más pequeños de nuestra región.

-Además de las representaciones, ¿qué otro tipo de actividades desarrolla en torno a la Zarzuela?

-En el Club de Amigas y Amigos de don Hilarión, cuya pertenencia es totalmente gratuita, tenemos una amplísima agenda de eventos culturales relacionados con el género, ya que se hacen conferencias, conciertos sinfónicos, recitales, exposiciones de vestuario, etc. El objetivo es acercar al pueblo un género que nació en el pueblo. Tenemos un género lírico tan rico en música, literatura, crítica social, etc. que, por desconocimiento, parece estar alejado de la sociedad. Nosotros hemos demostrado que no es cierto, hasta tal punto que todo lo que se organiza tiene un éxito artístico y de público total.

-El reconocimiento que supone la medalla de la ciudad está muy bien pero, ¿qué pediría a los responsables públicos sevillanos en relación a la presencia de la Zarzuela en Sevilla?

-Como cabeza de esta casa, no puedo más que manifestar nuestro agradecimiento más certero, personal y humilde, porque siempre han estado a nuestro lado en todos los retos culturales que les hemos planteado, siempre. Eso sí, no podemos quedarnos quietos, debemos seguir luchando para poner en valor nuestro género y vamos hacia nuestro próximo objetivo, Sevilla Capital Mundial de la Zarzuela, porque en breve verá la luz un proyecto maravilloso para el rescate de la zarzuela iberoamericana, que nos vinculará para siempre con México y la Universidad de Guadalajara, de la que soy Profesor Invitado Permanente. Es más, mi próximo gran reto académico es inaugurar la primera Catedra de la Zarzuela de la Universidad de Sevilla, un proyecto en el que vengo trabajando desde hace tiempo.