El momento presente

La ficha *** 'Ciencia íntima del cante'. Falmenco Viene del Sur. Cante: José de la Tomasa, El Turry. Guitarra: José Gálvez, Marcos Palometas. Percusión: Miguel Cheyenne, José Cortés 'El Indio'. Lugar: Teatro Central. Fecha: Miércoles, 8 de junio. Aforo: Lleno.

José de la Tomasa está en modo maestro. Cada comparecencia suya es un acontecimiento, un ritual de la soleá y seguiriya. Claro que sus cantes por levante también son muy personales, como sus letras.

Así como sus cantiñas y fandangos. Pero él es consciente de que pertenece a una generación aurea de lo jondo que se inspira en el legado de Manuel Torre, su ilustre tío abuelo, para adoptar las formas jondas del mairenismo, entendido a su personal manera, naturalmente. Él hace lo que considera oportuno con el ritmo, con la melodía. Porque, como señala desde la escena, él "no es mucho de ensayar" y lo da todo en y por el instante, presente puro. Eso le lleva a adoptar soluciones artísticas que no se corresponden con exactitud con el canon mairenista. Pero el maestro está más allá de todo eso. Siempre lo estuvo. Es el último representante, junto a Pansequito, de una generación de voces de trueno, de cantaores superdotados. La potencia vocal ya no es la misma, de ahí la importancia del matiz, del detalle. De ahí que en su voz cada vez sea más patente la huella de su padre Pies Plomo. El sevillano estuvo secundado por la guitarra jerezana de José Gálvez que brindó un acompañamiento tenso de recurrente rasgueado.Abrió el concierto un joven cantaor de Granada, El Turry, que se atrevió con estilos poco habituales hoy en la escena jonda como la serrana, que hizo con una letra alusiva a la actualidad, a la guerra en Ucrania. Sevillanas, vidalita, fandangos de Huelva, soleá apolá y tangos de su tierra completaron su recital. Vino acompañado el granadino de la guitarra de Marcos Palometas.