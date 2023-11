Karol G se lleva tres Grammy Latinos y se convierte en una de las grandes triunfadoras en Sevilla

La colombiana Karol G, es una de las mujeres que triunfó en esta noche sevillana en los premios Grammy Latinos. La artista ha subido al escenario a recoger tres de estos gramófonos que determinan el prestigio de cada cantante y ponen en valor la música que han ido sacando a lo largo del año. Hasta Medellín se van los premios de la cantante tras coronarse vencedora en tres categorías diferentes: Mejor Álbum del año, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Fusión/ Interpretación Urbana junto a Shakira.

Muy emocionada, la ganadora del premio más importante de la noche ha agradecido en el escenario el premio “a todos" los que le "ayudaron a sacar este álbum. 'Mañana será bonito' es uno de los álbumes que más alegrías le ha dado a la colombiana, que ha logrado triunfar en tres de las categorías más importantes de esta ceremonia que ha tenido lugar en Sevilla. Karol G sabía que iba a brillar y por eso lució en la alfombra roja un espectacular vestido de Balmain que se ceñía a su cuerpo, enmarcando su esbelta silueta. Esta prenda todo en color rosa es obra de Olivier Rousteing.

A lo largo de la ceremonia se ha cambiado para poder subir sin ningún tipo de problema al escenario a entregar el premio a Laura Pausini, que era la Persona del Año y por esto se han organizado varios eventos en su honor, a o largo de esta semana previa a la gala de los Grammy Latinos. Karol G ha elaborado un discurso muy emotivo en el que ha reconocido que Laura Pausini ha sido un referente femenino tanto para ella como para el resto de personas que han escuchado su música a lo largo de los años.

Actualmente, Karol G se encuentra en plena gira por América Latina, pero no podía perderse esta cita y ha dejado un hueco en su apretada agenda para poder asistir a la ceremonia de entrega de estos premios. Pronto estará por Europa de tour, pero por el momento no hay fechas anunciadas para ver a "la bichota" por este continente.

Mañana será bonito’ es el cuarto álbum de estudio de Karol G, lanzado el pasado 24 de febrero a través de Universal Music Latino, y ha permitido a Karol G alcanzar la cima de la lista Billboard Global 200.

Cuenta con 17 temas, con artistas invitados como Romeo Santos, Quevedo, Shakira, Justin Quiles, Ángel Dior, Maldy, Bad Gyal, Sean Paul, Sech, Ovy on the Drums y Carla Morrison. Ha editado siete sencillos: 'Provenza', 'Gatúbela', ‘Cairo’, 'X si volvemos', 'TQG', 'Mientras me curo del cora' y 'Amargura'.