Laura Pausini, Persona del Año de los Grammy Latinos 2023: "Solo pasa una vez en la vida"

La cantante Laura Pausini es una de las grandes protagonistas de la celebración de los Grammy Latinos en Sevilla. La artista recibirá mañana el Premio a la Persona del Año en una gala -de la que se conocen pocos detalles- que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes). La intérprete ha señalado que "no fue fácil" mantener el secreto de haber sido elegida por la Academia Latina de Grabación para recibir este reconocimiento, de hecho, suscribe que "no veía la hora de contárselo" a sus colegas de profesión, a los que quiere y admira, como Alejandro Sanz o Vanesa Martín.

No duda en indicar que quiere "saber quién cantará mis canciones", en la celebración que organiza la Academia dentro de la Semana de los Grammy Latinos, y mantiene su expectación ante los arreglos para adaptarlos al estilo de los artistas que actuarán: "Yo también he cantado en otras galas de Persona del Año y han adaptado los temas a mi estilo". Confiesa que ayer vio en la redes que Anitta comentaba que sería una de las artistas que actuaría, "pero no tengo ni idea". "Me gustaría que compañeros como Vanesa Martín, Pablo López o Alejandro Sanz estuvieran ahí conmigo".

"Ser la Persona del Año solo pasa una vez en la vida", ha suscrito la artista italiana. De hecho es la tercera mujer que lo recibe -Shakira fue elegida en 2011 y Gloria Estefan en 2008- de las 24 ediciones de los Grammy Latinos."Me enorgullece formar parte de esta Trinidad", ha apostillado entre risas.

"Es muy interesante que en los últimos años muchísimas artistas han empezado a ser reconocidas a nivel mundial", ha indicado y ha mencionado a ejemplos como Rosalía o a Karol G. También ha mencionado que hay muchas cantautoras, como Natalia Lafourcade, que le gustaría que fueran reconocidas, "porque son muy interesantes". "Me gustaría ser yo la que cante a una mujer en futuras galas a la Persona del Año", ha manifestado.

Lo cierto es que la italiana está en plena etapa de reconocimientos. Ha sido reconocida con el Premio Humanitario Starlite, ha sido nombrada portavoz de la Liga Italia contra el sida y embajadora de Buena Voluntad del World Food Programme de la ONU. Más allá de la carrera social, en 2021 recibió un Globo de Oro en la categoría Mejor canción original por Io sì y ha sido nominada al Óscar: "Todo esto ha supuesto un problema de autoestima, porque siente muchas responsabilidades y cuando te llegan tantos reconocimientos necesitas saber si los mereces". En este sentido, ha recalcado que se considera una persona muy normal con un trabajo "muy complicado", por tanto "encontrar el equilibrio no es fácil". Ha indicado que cuando tiene "un concierto obtengo muchas respuestas, porque está el público con el que comparto las responsabilidades y no me siento sola".

Por este motivo, el de no "sentirse pequeña", comenzará una gira en 2024 para celebrar sus 30 años de trayectoria y el lanzamiento de su último trabajo que lleva el nombre de Almas paralelas. Comenzó su carrera hacia el estrellato en el Festival de San Remo con 19 años con La Solitudine. Pero antes de este momento, ha recordado que tocaba en el piano bar junto a su padre, el también cantante Fabrizio Pausini. Por el gran empeño de su progenitor tuvo la oportunidad de conocer otro idiomas "gracias a que mi padre me hacía traducciones literales de las canciones".

Por otro lado No ha olvidado su faceta más filantrópica y ha mostrado su preocupación ante un mundo en el que abundan las noticias de hambre, guerra y otras debacles por todo el mundo: "Pero quiero mandar un mensaje de fuerza y esperanza". En esta línea, ha mencionado la canción Flashback, incluida en su último trabajo, que narra la historia de superación de una seguidora de la artista tras ser víctima de maltrato. Por otro lado, esta firme defensora de los derechos Lgtbiq+ ha indicado que ha decidido suprimir de sus composiciones cualquier referencia a géneros sexuales específicos, cómo sí hizo en 2016 con la canción Nuestro amor de cada día.

La artista ha reiterado que siempre se ha sentido adoptada por el público hispanohablante y que se considera a sí misma "la italiana más orgullosa de ser latina".