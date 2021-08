Mujeres cineastas se rebelan por el Premio Donostia a Johnny Depp

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha recordado este martes que las razones por las que se ha concedido al actor estadounidense Johnny Depp el Premio Donostia de su próxima edición –del 17 al 25 de septiembre– "están en su filmografía". "La función de un festival no es juzgar las conductas de los miembros de la industria cinematográfica", ha sostenido Rebordinos tras las críticas de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), cuya presidenta, Cristina Andreu, consideró inoportuno premiar a Depp por encontrarse éste inmerso en plena batalla judicial después de haber sido acusado de malos tratos.

"Todavía está en pleno proceso [judicial] y creemos en la presunción de inocencia", ha concedido Andreu. "Pero parece que en algunos lugares se le ha condenado o por lo menos cuando él había dicho que ella [su ex esposa y denunciante, la actriz Amber Heard] mintió, algunos tribunales han dicho que no. Simplemente decimos que éste no es el momento para que le den un premio, hasta no saber realmente qué es lo que ha ocurrido", ha insistido la presidenta de la mayor asociación de mujeres cineastas de España.

Se da la circunstancia de que otro destacado festival europeo, el checo de Karlovy Vary, también rendirá homenaje a la carrera del actor. "Nos enorgullece dar la bienvenida a un icono del cine contemporáneo. Admiramos el trabajo de Depp y estamos entusiasmados de otorgarle esta distinción", afirmaron el director artístico del evento, Karel Och, y su director ejecutivo, Krystof Mucha, ajenos por completo a este revuelo.

Depp, de 58 años, fue denunciado el año pasado por malos tratos y el Tribunal Superior británico consideró que las acusaciones de su ya ex pareja era "sustancialmente ciertas" y consideró que 12 de las 14 agresiones a Heard "habían ocurrido". El actor recurrió el pasado marzo al Tribunal de Apelaciones, pero éste rechazó tanto este recurso como su demanda por libelo contra el tabloide The Sun, que tras detallar supuestos "incidentes violentos" contra la actriz y ex pareja de la estrella, lo había llamado, en un artículo en 2018, "maltratador de esposas".

A raíz de este fallo, la productora Warner Bros retiró al popular actor del reparto de la tercera entrega de la franquicia Animales fantásticos, escrita y producida por JK Rowling, autora de los libros de Harry Potter, cuyo estreno está previsto para el próximo año.