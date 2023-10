Nocturama, siempre joven y coherente

En la mañana del martes ha tenido lugar la presentación de Nocturama, que alcanza ya su edición decimonovena, en el Teatro Central, de nuevo sede principal este año, aunque se abre también hacia el Teatro Alameda y la Sala Malandar, donde tendrán lugar los conciertos de inauguración y fiesta posterior en la noche del 30 de noviembre, para después, los días 1 y 2 de diciembre, desarrollarse los otros ocho conciertos en la sala A de este teatro, diáfana, aunque provista de una pequeña grada.

La presentación ha corrido a cargo de David Linde, director de LaSuite, la agencia cultural que organiza Nocturama, que además ha ejercido de conductor de la rueda de prensa, presentando a los demás componentes tras dibujarnos un escueto perfil de cada uno de ellos. A través de él tuvimos conocimiento de la programación completa, que se iniciará en el Teatro Alameda con el concierto inaugural de The New Raemon, "que forma parte de la generación de músicos autores que rompen lanzas en contra de las modas”, según lo definió. Compartirá escenario con la pintora Paula Bonet, en un proyecto que surge del libro Quema la memoria que ambos publicaron en 2017. Desde allí nos trasladaremos a la Sala Malandar para disfrutar de la fiesta protagonizada por Carmen Xia, “uno de nuestros jóvenes valores, con su discurso irreverente”. Eso será el día 30 de noviembre.

La noche siguiente, ya en el Central, “tendrá lugar el típico Nocturama, el que no hay por donde pillarlo, el que no se corresponde con ningún género musical”, nos aseguró. “Lo que siempre procuramos es que quien venga a ver una banda que le gusta, se sorprenda luego con una que no conoce”. Por eso en este primer día habrá dos apuestas muy íntimas, Víctor Herrero y Fajardo, “el primero, un guitarrista que deambula entre Nick Drake y Victor Jara, en el que seguramente será el concierto más multitudinario que dé, y el segundo, que viene de Canarias y no tendría cabida en otro espacio que no fuese este”. Les seguirán Carmen Boza y Lorena Álvarez, a las que Linde describió como ”dos mujeres muy poderosas que, cada una en su estilo, tiró por un camino que no tenía nada que ver con lo que la industria marca: Carmen continuamente reinventándose, que después de tres años sin dar conciertos se abre de nuevo a las giras partiendo de este Nocturama; y Lorena, de la que no se sabe si es más folk o más punk, formando parte de un discurso que viene de la música más tradicional del país, la de los Hermanos Cubero o Montañés. Ella cerrará este batiburrillo maravilloso”. El siguiente día es más coherente, "más eléctrico y rockero", continuó; "con Alvinas abriendo paso a Ana Curra, que interpretará El Acto cuarenta años después de su gestación, y a Seco Seco Seco, que antes eran Little Cobras y se han reconvertido en un combo imbatible de baile y fiesta. Comenzará Raúl Cantizano, que deja la guitarra flamenca y coge la eléctrica, juntándose a Hidden Forces Trío para ver qué sale en directo del free jazz y metal que hay en su disco".

Linde abrió el acto agradeciendo los años transcurridos junto a Violeta Hernández, con la que creó el festival y que “ha pasado a mejor vida”, señaló de manera divertida porque ella ahora es directora del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, y aquí se encontraba sentada entre el público. “Este año el festival es tan mío como suyo” dijo emocionado y los aplausos consiguientes le dieron la tregua necesaria para no dejar escapar las lágrimas que le asomaban. “Apostamos por lo que casi nadie apuesta”, continuó; “por jóvenes valores que ni siquiera caben en los circuitos de jóvenes valores. Esta va a ser una de las ediciones más divertidas, muy loca, manteniendo el espíritu irreductible de ir en contra de cualquier moda, de las que en estos diecinueve años hemos visto pasar muchas”.

Esa forma de actuar tiene un hándicap que también señaló: “Nocturama no puede funcionar a golpe de taquilla; este tipo de propuestas debe tener apoyo público y para eso están las instituciones públicas, para apoyar la cultura”. Este festival cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, de la Junta de Andalucía y, sobre todo, del Ayuntamiento de Sevilla, representado aquí por Minerva Salas, delegada de Cultura y Deporte, a la que Linde presentó con una socarrona mirada de reojo mientras decía que espera que siga siendo su principal apoyo. Salas se comprometió "a ayudar a ello desde su delegación y a apretar todo lo posible a las demás para ir a por otras diecinueve ediciones más". Se mostró en sintonía con Linde cuando este dijo que “Nocturama es el festival de Sevilla” y abierta a la necesidad de conquistar más espacios municipales para la celebración de las siguientes ediciones.

La pintora Sofía González nos habló del cartel de este año, del que es autora: “Quería que la imagen final fuese una simbiosis entre mi obra personal y todo lo que caracteriza a Nocturama y el festival quiere transmitir. Me propuse no introducir elementos que tuvieran una relación directa con la música a fin de que la imagen fuese más evocadora y sugerente que explícita. Creo que ha quedado una imagen sencilla a la vez que potente y llamativa, con esas cadenas a modo de telón que son una ventana abierta que invita al espectador a adentrarse en el festival”.

La intervención final fue la de Manuel Llanes, director del Teatro Central, que puso de manifiesto que la colaboración con Nocturama era irremediable “porque irreductible es una palabra que define tanto al festival como a la trayectoria de este teatro; su coherencia nunca ha convertido Nocturama en un mercado, ha entendido muy bien que estaba en un teatro público, con una programación absolutamente en consonancia con las artes escénicas que tienen aquí su marco a lo largo de toda la temporada”. Llanes se refirió finalmente a cómo Nocturama combate lo que él llamó edadismo: “La oferta va desde Ana Curra hasta Carmen Boza en una demostración palpable de que la edad solo es un estado de ánimo y una forma de estar en la vida”.