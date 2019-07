Nocturama cumple 15 años fiel al espíritu con el que se concibió, pero con variaciones importantes en su planteamiento. El ciclo que ahora acogen los jardines del Casino de la Exposición concentra su programación en los tres últimos días de agosto, del 29 al 31, "ese fin de semana en que la gente está volviendo de vacaciones y coge Sevilla con ganas", como dice Violeta Hernández, de la productora La Suite, y programa no dos propuestas cada jornada, como venía siendo habitual, sino cuatro. "Este año nos apetecía juntar las fechas en días más cercanos, pero eso no quiere decir que nuestro cambio sea radical: el público va a ser el mismo", afirma Hernández sobre una cita que "siempre ha buscado la diferencia, ser una alternativa, a otras cosas que se hacen en la ciudad".

Rocío Márquez, Maika Makovski o Morgan serán algunos de los invitados de un festival que tuvo que retrasarse este año por las circunstancias y que deja la primavera para abrazar el verano. "Con las elecciones no se habían aprobado los presupuestos municipales, y el apoyo del Ayuntamiento era necesario. Tomamos la decisión de no ser kamikazes y programar cuando tuviéramos ese respaldo asegurado", explican desde la productora que organiza este ciclo, en el que colaboran el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y la Fundación SGAE. "Irnos a agosto no era raro, lo hemos hecho durante 11 ediciones", comentan sus organizadores, aludiendo a los años en que el Nocturama se programó en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

En esta ocasión, el Nocturama contará con un abono de 42 euros (más gastos de gestión) para los tres días, aunque también habrá entradas (18 euros en venta anticipada) para cada día, tickets que se pueden adquirir a través de Wegow. El acceso para menores de edad, no obstante, será gratuito. "Llevamos 15 años viendo cómo los padres llevaban a sus hijos a los conciertos, en parte porque el Nocturama se celebraba en vacaciones, y hemos visto cómo esos niños crecían e incluso acudían solos", cuentan desde La Suite. Para atraer a este público, porque también es una forma de educación acercar a esos chavales a la cultura, "decidimos que en Nocturama hasta los 18 no se paga".

Una de las líneas en las que incidirá el festival este verano será en la de la paridad en la programación, por la que ya fueron galardonados el pasado año con el premio Fest, que "permitió que Nocturama sonara junto a otras citas destacadas como el Primavera Sound, el BBK o el Sonorama", se enorgullecen los promotores de este encuentro. Es simbólico, resalta David Linde, otro de los integrantes de La Suite, que "las tres cabezas de cartel sean mujeres: Rocío Márquez, que con Visto en el Jueves ahonda en un discurso alejado de estridencias, pero tan moderno; Maika Makovski, una artista bien apreciada por los espectadores del Nocturama, y Morgan, liderada por la voz de Carolina de Juan".

Márquez actuará en los exteriores del Casino de la Exposición el 29 de agosto, en una noche que contempla también a Juano Azagra, María Guadaña y Los Voluble; Makovski lo hará el 30, con Lorena Álvarez, Mourn y Música Prepost también en el cartel; y Morgan cerrará la programación el 31 junto a La Noche, Los Hermanos Cubero y Pío Paradox & Betty Miserias.

El cartel de esta edición ha sido diseñado por Julio Serrano, Julepe, que reúne a un grupo de mujeres en la celebración de un cumpleaños, en una atmósfera en la que no faltan las palmeras del Casino y que remite a la evocadora fantasía del Sueño de una noche de verano de William Shakespeare.