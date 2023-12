OFFF, el lugar para la gente creativa

Sevilla vuelve a ser el "punto de encuentro en el sur de Europa" para mentes inquietas, un baluarte en defensa de la audacia y la imaginación, gracias al Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital OFFF, que celebra del jueves al sábado su sexta edición y que traerá a la ciudad a un notable grupo de artistas "que con su ingenio empujan la tecnología a nuevos límites".

Con las dependencias de la Universidad Internacional de Andalucía y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el Monasterio de la Cartuja, centradas en los talleres y encuentros one to one, el festival tendrá otro de sus campos magnéticos en la Fábrica de Artillería, que acogerá las "charlas inspiradoras" y las actividades abiertas al público y de entrada libre.

La posibilidad de que la ciudadanía, "más allá de los profesionales que acudan al festival", tenga acceso a algunas de las propuestas es una de las novedades que resalta Virginia Moriche, directora de OFFF Sevilla. Entre las "grandes apuestas para despertar la curiosidad" de los espectadores destaca Visual Echoes, una exposición colectiva que se ha organizado junto a la madrileña Silk Gallery y que reúne a una veintena de creadores que "están modificando el panorama visual de nuestro tiempo y se sitúan en la intersección entre diseño, ilustración y arte contemporáneo".

Voces que conforman un asombroso mapamundi en el que tienen cabida desde la sueca Petra Eriksson, la colombiana Andrea Devia-Nuño, los brasileños Fabricio Lenci, Fernando Molina o Camila Rosa o la china afincada en Londres Yukai Du. "Tendremos la oportunidad", adelanta Moriche sobre esta muestra que estará abierta al público el viernes y el sábado en la Fábrica de Artillería desde las 10:30 hasta las 22:30, "de ver qué se está haciendo en materia de arte contemporáneo vinculado al diseño en países de los que no solemos tener demasiada noticia, como Brasil, Colombia y Argentina. Será interesante comprobar cómo, más allá de lo que pensamos que es el epicentro de la creatividad, las ciudades que todos tenemos en mente, también se hacen cosas desde la periferia".

Como actividades paralelas a esta exposición, Sarah Boris, una autora que ha cautivado en foros como el Design Museum de Londres o el Stedelijk Museum de Ámsterdam, firmará el viernes ejemplares de su libro Le Théâtre Graphique, mientras que Banjo Soundscapes hará lo propio junto al pianista y compositor Iván Llopis con su proyecto discográfico Nokepler, cuya instalación sonora será parte de la programación del OFFF.

Otro de los atractivos para el público general será el ciclo de música electrónica con visuales que tomará cada noche el Foro Magallanes de la Fábrica de Artillería. El finlandés vinculado a Sevilla Tero Heikkinen (Future Ark) en complicidad con Juan López López, el tándem formado por el productor y compositor David Cordero y la artista visual y vj Dormida y una jam session de Krewmachine, un all stars de la música electrónica local reunido por Proaudio, protagonizan estas performances. "Es el momento perfecto", valora Moriche, "para visitar la joya del patrimonio industrial que es la Fábrica de Artillería y contemplar la rehabilitación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Sevilla".

Más allá de los seleccionados en la exposición, la programación del OFFF incluye a "otra veintena de artistas compartiendo proyectos, experiencias, a través de charlas inspiradoras y talleres", explica la directora del festival, que indica que "también tenemos mucha relación con las universidades, las escuelas de arte y los centros formativos en diseño, animación, nuevas narrativas o videojuegos, porque queremos que los que van a ser los creativos del futuro tengan acceso a las ideas de quienes marcan tendencias en la escena internacional de hoy".

Filipe Carvalho, ganador del Emmy que está tras los créditos de series como Big Little Lies o Westworld; una leyenda del diseño como Timothy Goodman o "visionarios del new media como Ouchhh o Media.Monks" conviven en la oferta del festival con "proyectos locales muy importantes. Se va a conocer en el OFFF", apunta Moriche, "cómo se ha creado esa familia tipográfica, Justa y Rvfina Fonts, que está reconocida con el European Design Award. Porque la creación andaluza, y desde OFFF es algo que reivindicamos, tiene mucho que decir en una escala internacional". La programación completa se puede consultar en offfsevilla.com.