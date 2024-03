La Retahíla mueve el mundo por el día de la mujer

La Retahíla es un dúo de rap independiente formado por Milah Retahíla y Emilio Sinclair con el centro de operaciones en Triana, barrio que contextualiza las raíces de su música. El dúo estrena marzo con un sencillo junto a la joven promesa María Palomo, natural de Triana. Después de El Lobo, Chernobil o Sangre de Clavel, La Retahíla se ha posicionado como uno de los grupos referentes del underground sevillano por la innovación de los ritmos, la calidad de las líricas y la originalidad de sus videoclips.

-Por la temática de la canción y el videoclip, parece que no había una semana mejor para sacar Movemos el mundo.

-Milah: La canción llevaba tiempo escrita, pero no nos convencía del todo el ritmo. Hace un mes y medio Emilio apareció con este reggaeton y el resultado nos pareció increíble.-Emilio Sinclair: Llamamos a María Palomo y volvimos a grabarla. Planteamos el videoclip sobre la marcha y cuando nos dimos cuenta estaba todo en fecha para que saliera esta semana.

-María Palomo repite con La Retahíla después de El Lobo.

-Milah: María Palomo está en cinco temas de nuestro nuevo trabajo y es una maravilla contar con su voz, para colmo es nuestra vecina.-Emilio Sinclair: Es muy versátil y sabe perfectamente lo que tiene que hacer, es difícil encontrar gente tan joven con ese arraigo y, fíjate, sin salir del barrio.

-¿Triana es la identidad de La Retahíla?- Emilio Sinclair: Yo creo que Milah ha sido poseída el espíritu de Marifé desde que vive aquí.

-Milah: Triana me ha cambiado la forma de escribir completamente porque el barrio es una vacilada. Mi padre y mis abuelos eran de aquí, pero yo llevo sólo quince años. La gente de fuera dice que a qué viene tanta publicidad y es que, claro, no es un barrio turístico que puedas apreciar dos días en un Airbnb, para entenderlo hay que vivirlo a diario. Cuando me quedé embarazada, las señoras mayores me paraban en la calle Castilla para frotarme los billetes de lotería en la barriga y al final he acabado escribiendo copla para la mitad de los estribillos. Ha sido completamente natural (risas).-Emilio Sinclair: Es cierto que ver cómo la gentrificación está impactando hace que te vuelvas más consciente de la identidad cultural, porque si no la guardamos al final todos los barrios céntricos van a terminar siendo clones minimalistas en el que ningún turista se pueda sentir demasiado fuera de contexto. Nosotros somos la resistencia que vive en pisos viejos y enanos, pero aquí estamos saludándonos con el coherlo ahí y haciendo un poco lo que se ha hecho siempre.

-Os cuesta salir del 41010 hasta para grabar los videoclips.

-Emilio Sinclair: Ya nos decía Noé Moreno, que suele ser quién trabaja en los visuales, que la gente se viene aquí a grabar cosas y nosotros no tenemos ni que salir del barrio. Además, los vecinos son un encanto, no suele haber problemas cuando necesitamos la participación de alguien.-Milah: Ha sido emocionante la respuesta de las vecinas con 'Movemos el mundo', han participado con mucha ilusión y ha sido súper bonito grabar este vídeo.

-El rap es el pilar de vuestro proyecto, ¿por qué os habéis decidido por un ritmo de reggaeton como adelanto del nuevo trabajo?

-Milah: Bueno, yo nunca he demonizado el género, he podido criticar la calidad de según qué producciones o según qué letras, pero al final es cierto eso de que cuando tienes una edad las cosas se ven con otra perspectiva. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Me he quedado agustísimo soltando una letra como ésta sobre un reggaeton con autotune, pero ha sido solo un experimento más de los nuestros, 'El Pregón' no es un disco de reggaeton.-Emilio Sinclair: Me resultaba muy irónico utilizar un género musical que suele tener tanta carga machista para sacar un tema con el que se iba a expresar todo lo contrario. También es cierto que nos podemos permitir hacer lo que queremos, como coger un ritmo de reggaeton y meterle un estribillo aflamencado aunque tenga las estrofas rapeadas.

-No lleváis dos días en esto de la música precisamente...

-Milah: Pues como veinte años, por eso nos pusimos La Retahíla, porque no nos bajamos del burro de hacer música ninguno de los dos. -Emilio Sinclair: Yo he pasado por formaciones como Proyecto Mayhem, La Vía, La Groove y luego he tenido varios proyectos con los que he sacado algunas cosas sueltas, total, que sin parar veintitantos años.

-Eso explica la profesionalidad de un producto que, al fin y al cabo, no deja de ser independiente.

-Milah: Hombre si llevas tantos años rapeando y no lo haces bien, háztelo mirar... Yo cuando empecé era una ametralladora sin ritmo y ahora hago lo que me da la gana con una seguridad que antes no tenía.-Emilio Sinclair: Mi entorno sabe que siempre me he tomado mis proyectos muy en serio y cómo trabajo, por eso tengo la suerte de contar con la colaboración de músicos increíbles en este disco como mi hermano Roman Groove, que ha metido más de un bajo; Óscar Álvarez, una máquina que ha metido algún piano; y Álvaro Hoochie, el Kanijo, que nos ha dejado una armónica brutal en un tema de blues; o el guitarrista Carlos Erbez. Además este disco no es exclusivamente producción mía, también tenemos alguna instrumental de Dj Makei y de Acción Sánchez y han quedado temazos.

-¿Qué es lo mejor y lo peor de no estar en la industria?

-Emilio Sinclair: Lo mejor es no tener que pasar por el filtro de nadie que te ponga pasta y lo peor es no tener la pasta para competir con la inversión publicitaria de las grandes compañías. Pero es una gozada hacer las cosas sin plazos y disfrutando.-Milah: Es muchísimo curro, Emilio se encarga de las producciones, la mezcla y la grabación. Cada uno se escribe sus letras, pero yo suelo ser la que empieza los temas y escribe los estribillos, me encargo de las redes, de la SGAE, la distribuidora digital, las ideas y la producción de videoclips, organizar temas de fotos. Me salen canas con esto porque quiero hacerlo lo mejor que pueda.

-Tiene que ser interesante tener un grupo con tu pareja.

-Emilio Sinclair: Tiene cosas muy buenas, los dos entendemos perfectamente que el otro se encierre horas en el estudio y también lo de estar de acuerdo en todos los gastos que suponen una inversión para el grupo, por ejemplo, si hemos tenido que elegir entre comprar equipo o irnos de vacaciones, los dos hemos priorizado la música, pero es complicado no trasladar una discusión del estudio a la cocina.-Milah: Cuando se compró la Play 5, sí que me enfadé, pero es verdad que es más fácil trabajar en un proyecto cuando tu compañero de equipo vive contigo; es una suerte, aunque a veces se vuelve muy intenso. Cuando empezamos llegó un momento en el que sólo hablábamos de temas, ideas y videpclips. Ahora parece que estamos aprendiendo a darle su espacio a cada cosa.