Robe Iniesta actuará el 25 de septiembre en Sevilla dentro de su nueva gira en solitario

El cantante, guitarrista, compositor y ex miembro de Extremoduro Robe Iniesta ha anunciado este miércoles su segunda gira en solitario, un total de 19 conciertos que darán comienzo el 4 de septiembre en Granada y que incluirá otras tres actuaciones en Andalucía: Fuengirola (17 de septiembre), San Fernando (18 de septiembre) y Sevilla (25 de septiembre).

"Llevamos un año y medio de pandemia y hay que adaptarse a las circunstancias, las cosas no nos pueden seguir pillando por sorpresa", ha Robe Iniesta durante la presentación de su nueva gira, llamada Ahora es el momento y en la que instaurará medidas que permitan capear la situación sanitaria sin tener que aplazar o cancelar fechas.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha acogido la presentación de la nueva gira de Robe. Tras aplazar la llamada gira de despedida de Extremoduro en dos ocasiones, lo que causó polémica (no se sabe aún qué pasará con el importe de las entradas adquiridas) y malestar entre sus antiguos compañeros del grupo, ahora Iniesta quiere curarse en salud. "Las entradas no se van a poner a la venta hasta 15 días antes de cada concierto", ha desgranado el compositor, que plantea esta solución para sortear aplazamientos o cancelaciones. "Si las cosas van a peor y se reducen los aforos, las entradas serán más caras. No podemos seguir más tiempo parados", ha recalcado.

De septiembre a noviembre y con la intención de proseguir "en mayo y durante el año que viene" si las circunstancias lo permiten, Robe y su banda, formada por Álvaro Rodríguez (piano y hammond), Carlitos Pérez (violín), Alber Fuentes (batería), Woody Amores (guitarra) y David Lerman (bajo), recorrerán diecinueve puntos de la geografía española.

Esta gira es la segunda del vocalista tras Bienvenidos al temporal (2017). Entonces, y según indica, la banda tenía la "ilusión de hacer una gira con canciones completamente nuevas". Ahora, como Iniesta señala, "la vida sigue", y por eso no sólo interpretarán canciones de Robe, sino también de Extremoduro. "Se puede haber acabado Extremoduro, pero mi vida no", apunta.

"Extremoduro es un grupo que se disolvió. Se iba a hacer una gira de despedida que no pudo ser, y no sé qué va a pasar con eso. Cuando sepamos qué va a pasar, os lo contaré a todos”, ha afirmado Iniesta tajante ante el futuro de Extremoduro, resolviendo la incógnita que floreció entre sus seguidores tras la cancelación de la gira de la banda el pasado abril. Robe tiene ahora la vista y la ilusión puestos en el futuro: "Me gusta lo que voy haciendo, sería una pena que sólo me gustara lo que hice hace 30 años". También ha avanzado que durante el confinamiento ha trabajado con su banda canciones que verán la luz de cara al próximo año.

"Ha sido un tiempo propicio para crear", ha dicho sobre el confinamiento, en el que el músico aprovechó para tocar la guitarra. Se siente ilusionado: "Creo que tengo la mejor banda que he tenido en mi vida. Somos más un grupo que lo que ha sido Extremoduro nunca, en muchas cosas. Cómo trabajamos canciones o cómo tomamos direcciones artísticas", destaca sobre la forma de trabajar del grupo, ya que prima una "buena sintonía".

Esta ilusión es la que se convierte en carburante para arrancar el proyecto, en el que sonarán temas antiguos y también los nuevos, como los de Mayéutica, su proyecto más reciente, con el que trae de vuelta su música sobre los escenarios. El autor insiste en la necesidad de conciertos: "Somos un país turístico y de cultura. El mundo de la música siempre es lo último, las ayudas son las mínimas. Por eso es el momento de adaptarse y tocar como sea".