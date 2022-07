Desde el universo femenino

La ficha

Roper & Torner

*** XXIII Noches en los Jardines del Real Alcázar. Sarah Roper, oboe; Ignacio Torner, piano.

Programa: Otra mirada

Clara Schumann (1819-1896): Tres romanzas Op.20 (1853)

Fanny Hensel (1805-1847): Tres de los seis lieder Op.1: 1. Schwanenlied (1840) / 5. Morgenständchen (1842) / 6. Gondellied (1841)

Lili Boulanger (1893-1918): Trois morceaux para piano (1914)

Thea Musgrave (1928): Dos números de Night Windows (2008): 3. Nostalgia / 5. Frenzy

Althea Talbot-Howard (1966): Dos movimientos de Door of No Return (2020-21): 1. Dahomey / 3. The Door of Return

Alyssa Morris (1984): Dos números de Four personalities (2007): 1. Yellow / 4. Red.

Lugar: Jardines del Alcázar. Fecha: Viernes 15 de julio. Aforo: Tres cuartos de entrada.