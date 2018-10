Sevilla se suma por primera vez al Festival de cine de la no violencia

El Festival internacional de cine de la no violencia activa (Ficnova), que se celebra en todo el mundo en torno al 2 de octubre, coincidiendo con la Semana de la no violencia declarada por la ONU, debuta en Sevilla este jueves y viernes. La capital andaluza se convierte así en una de las sedes de este proyecto cultural que se desarrolla siempre en espacios cedidos y cuyas actividades acogerá aquí La Insumisa (c/ Miguel Cid, 45), en pleno barrio de San Lorenzo. Desde las 20:00 a las 22:00 el festival propone proyecciones, conferencias y encuentros con los autores de las películas para debatir sobre su tema y el proceso de producción.

Para comenzar, este jueves se proyectarán los cortometrajes Mujeres Decididas y Comando VDG. El viernes será el turno del documental Samba, un nombre borrado del director sevillano Mariano Agudo, que será galardonado además con la estatuilla de Ficnova por ser su obra la ganadora este año en la sección de largometraje, según se anunció ayer. Samba, protagonizada por Mahmud Traoré Bayo, competía en su categoría con otras dos finalistas: Laderas de miel, del español Iván Martín, y No Friends but the mountains, de Kaer Bahar, una producción británica rodada en kurdo e inglés. Las tres películas se estrenaron en 2017.

Los actos del festival, que festejó ayer precisamente el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, arrancaron en Madrid, en la Sala Azcona de Cineteca Matadero, y continuaron horas después en la Universidad Nacional de Centro en Tandil (Argentina). La iniciativa recorrerá el continente americano, al sumar socios que van desde México hasta Argentina, pasando por Brasil, Bolivia, Perú y Chile. En estos días, por ejemplo, se están ultimando las proyecciones en Río de Janeiro.

Otras ciudades española están cerrando aún sus agendas para sumarse a esta edición y tomar el relevo de Sevilla. Las confirmadas son Málaga (el 15 de octubre), La Coruña (25) y Vigo. En la web del festival se puede consultar la información de todos los actos programados: www.ficnova.org