Un ritmo que disipa las sombras

La ficha

****'‘Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart’. Sharon Eyal / Gai Behar / L-E-V. Creación: Sharon Eyal. En colaboración con: Gai Behar. Música: Ori Lichtik. Vestuario: Maria Grazia Chiuri - Christian Dior Couture. Diseño de luces: Alon Cohen. Bailarines y bailairnas: Clyde Emmanuel Archer, Keren Lurie Pardes, Rebecca Hytting, Darren Devaney, Alice Godfrey, Guido Dutilh. Lugar: Teatro Central. Fecha: Viernes, 10 de diciembre. Aforo: Tres cuartos de entrada.