La noche y la muerte

La ficha ***Programa: ‘La consagración de la primavera’ (versión para piano a cuatro manos), de I. Stravinski; ‘En blanc et noire’, de C. Debussy; ‘El día y la muerte’, de F. Remacha. Intérpretes: Antón Dolgov y Maite León. Lugar: Teatro de la Maestranza (Sala Manuel García). Fecha: Martes, 13 de febrero. Aforo: Casi lleno.

No puede haber un dúo de pianos si no hay una complicidad y una compenetración completa a la hora de sentarse en las respectivas banquetas. Porque hay que estar continuamente negociando y acordando mil y un detalles. Es lo que ocurre con este dúo, en el que todo parece estar dicho de antemano, todo se ha discutido de forma exhaustiva, desde los tempos a las articulaciones, las intensidades dinámicas, etc. Sólo así se puede rendir al alto nivel que exigen una partitura tan compleja como la versión a cuatro manos de La consagracíon de la primavera. A la levedad y sutilidad del inicio le siguió el despertar de los ritmos entrecruzados, de las abruptas síncopas, de los forte subito, de la esencial participación del pedal, de los pasajes en staccatissimo.

Para desembocar en la transparencia de Debussy con una pulsación de enorme sutileza y control y llegar a la sorprendente pieza de Remacha, llanto desolado con un grito de dolor en la sección central.