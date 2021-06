Teatro Central: a los 30 años se renace

Era evidente y flotaba como una promesa de esperanza en un patio de butacas del Teatro Central bastante poblado de artistas, responsables de otros espacios de la ciudad, periodistas de medios nacionales...: la de este lunes no era una presentación más. Otros años, vino a decir la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, se celebraron temporadas buenas, muy buenas o magníficas; pero la de 2021-22 "va a ser La Temporada", proclamó. No sólo porque el personal del teatro haya sido capaz, durante estos meses dificilísimos, de "hacer posible lo imposible", sino porque además la casualidad ha querido que, en la que está llamada a ser la primera temporada normal tras la sacudida brutal de la pandemia, el Central celebre también sus 30 años de historia. Re-nacimiento, el lema de la temporada, es ya suficientemente elocuente acerca del ánimo con el que el equipo del teatro, con Manuel Llanes a la cabeza, asume la programación que durante nueves meses, desde finales del próximo octubre hasta mayo de 2022, demostrará, de nuevo, por qué el espacio escénico de la Cartuja es una referencia de las artes escénicas no sólo en el panorama nacional sino en el europeo.

Y una prueba certera de ello es el regalo que uno de los sospechosos habituales del Central, Jan Fabre, hará al teatro con motivo de su 30 aniversario. Radical y propenso a la desmesura, polifacético o más bien inclasificable, poseído por una energía que se balancea entre la furia y la exaltación, siempre con aires de enfant terrible pese a sus más de 60 años ya, el belga ha presentado en las últimas décadas casi todos sus trabajos en Sevilla, aunque es inevitable destacar las 24 dionisíacas y apabullantes horas que se vivieron sin interrupción en el teatro de la Cartuja en marzo de 2016 con Monte Olimpo, sin discusión posible uno de los hitos de la enjundiosa historia del Central. En esta nueva temporada tan especial Fabre ofrecerá dos estrenos absolutos: Resurrexit Cassandra (12 y 13 de mayo en la sala B), su particular visión del mito de la sacerdotisa clarividente; y Sevilla (Un pequeño homenaje al Teatro Central), los mismos días pero en la sala A, una obra realizada ex profeso como regalo de cumpleaños al teatro y a la ciudad, en la que once intérpretes locales y nacionales, seleccionados mediante audiciones, participarán en un taller de creación y ensayo con Fabre, que siguiendo el hilo de un verso de la ópera Carmen –"l'amour est enfant de bohême"– ha volcado en la pieza sus "recuerdos personales y fascinaciones" vinculados a Sevilla, desde sus visitas al Bellas Artes buscando los cuadros de Zurbarán hasta la vida nocturna pasando por los locales de flamenco y, cómo no, aquellos lejanos días del 92, cuando el creador compareció en el entonces recién estrenado teatro con su obra Sweet Temptations.

De la "escudería" de la casa...

Como es habitual en el teatro de la Cartuja, y este año con más motivo debido al carácter conmemorativo de la temporada, por el teatro pasarán no pocos creadores que el público sevillano ha podido ver crecer y evolucionar a lo largo de los últimos 30 años. A ellos se ha referido a veces el responsable artístico del teatro, Manuel Llanes, como "la escudería del Central". Hablamos, en este caso y aparte del ya comentado caso de Fabre, de Rachid Ouramdane (que presentará Variation(s) los días 22 y 23 de octubre), Jan Lauwers y su Needcompany (que en Billy's Violence, días 12 y 13 de noviembre, ofrecerá un singular recorrido por las escenas más violentas del teatro de Shakespeare, y bien sabe el Bardo que pocas precisamente no escribió), el singularísimo clown, bailarín y escenógrafo y actor Martin Zimmerman (Danse Macabre, 4 y 5 de febrero) o Anne Teresa de Keersmaeker (que con The Mystery Sonatas/Las Sonatas del Misterio, 18 y 19 de marzo, se sumergirá en el más puro espíritu del Barroco).

... al pujante talento de la tierra

La presencia de artistas internacionales de primerísima línea es marca de la casa, pero toca ahora también apoyar el talento de la tierra, que ciertamente no escasea. De las 44 compañías o artistas que conforman la programación 2021-22 (la cifra se elevará a unas 60 cuando se presenten los ciclos dedicados al flamenco y al jazz), 31 son andaluzas, diez de las cuales brindará sendos estrenos absolutos: Lucía Vázquez y Miguel Marín (About Bunny, 12 y 13 de noviembre), Violeta Hernández, Isa Ramírez y Mercedes Bernal (Una playlist: memoria de lo cantado, 17 y 18 de diciembre), Rocío Huertas con Les Tricoteuses (Mamá, ¿cómo se quita el miedo?, 21 y 22 de enero), Selu Nieto y Teatro a la Plancha (En una nube, 4 y 5 de febrero), Natalia Jiménez (Woolf, 11 y 12 de febrero), Laura Morales (El último acto de fe, 25 y 26 de febrero), Irene Cantero (Saturar lo o(ra)cular, 4 y 5 de marzo) y David Montero y Belén Maya (Ex. El final del simulacro, 1 y 2 de abril). A ellas se agregan las nuevas propuestas de la compañía de circo contemporáneo Truca Circus (¡Sopla!, 22, 23, 28 y 29 de diciembre) y la bailarina y coreógrafa Isabel Vázquez (Archipiélago de los Desastres, 14 y 15 de enero), que además disfrutarán de una residencia artística en el Central.

Teatro

La inauguración de la temporada, días 22, 23 y 24 de octubre, correrá a cargo del Centro Dramático Nacional, Check-In Producciones y Andrés Lima, que presentarán Shock 2. La tormenta y la guerra, una obra firmada por el propio Lima junto a Juan Cavestany, Juan Mayorga y Albert Boronat, que da continuidad a la primera entrega (Shock. El cóndor y el puma), representada el curso pasado, y en la que abordan desde el triunfo del liberalismo económico y la desregulación financiera hasta la guerra de Siria. Otro de los grandes atractivos de la temporada en su vertiente teatral es la presencia de La Zaranda. Teatro Inestable de Ninguna Parte, compañía que representará los días 19 y 20 de noviembre dos montajes diferentes: en el escenario de la sala A se verá La batalla de los ausentes, un texto de Eusebio Calonge sobre tres viejos soldados que reviven una lejana guerra mientras realizan una sátira del poder, y en la sala B Convertirse mi luto en danza.

Entre otras propuestas, el Teatro Central también acogerá Los Remedios, de la compañía Exlímite (26 y 27 de noviembre); Los que hablan, de Pablo Rosal y Teatro del Barrio (10 y 11 de diciembre); 23F. Anatomía de un instante, la adaptación de Álex Rigola del libro homónimo de Javier Cercas (21 y 22 de enero); Renacimiento, de La Tristura (11 y 12 de febrero); Nevermore, de Chévere y el Centro Dramático Nacional (18 y 19 de febrero), Decadencia de Mario Gas (22 y 23 de abril), y la Historia de un jabalí o Algo de Ricardo de Gabriel Calderón y Joan Carreras (20 y 21 de mayo).

Danza

Como es habitual, en este apartado la oferta será abundante y suculenta. Además del antes citado Rachid Ouramdane, pasarán por el teatro la surcoreana Eun-Me Ahn, que en North Korea Dance, con once bailarines en escena (29 y 30 de octubre) propondrá un peculiar abrazo de las dos Coreas recreando a su manera los milimétricos ballets de Corea del Norte, su manera de intentar conocer mejor a sus vecinos y de reflexionar sobre la evolución de los lenguajes coreográficos y las maneras, tanto sutiles como explícitas, en que el poder dictatorial asfixia al individuo. Por su parte, Sharon Eyal, con GaiBehar y L-E-V, estrenarán en nuestro país Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart (10 y 11 de diciembre), mientras que Cindy Van Acker/Cie Greffe llegará al Central con Without References (28 y 29 de enero), y tras la visita del ya mencionado Martin Zimmermann la caboverdiana Marlene Monteiro Freitas presentará Mal-Embriaguez divina (11 y 12 de marzo). Tras el turno de Keersmaeker, el programa de danza internacional se cerrará con Les hautsplateaux de Mathurin Bolze (1 y 2 de abril).

La oferta de danza también dará cabida a espectáculos con sello andaluz y rabiosamente contemporáneo, desde Mellizo doble de Israel Galván y Niño de Elche (25 y 26 de febrero) a la Trilogía sobre la guitarra: Inicio (Uno), Al fondo riela (lo otro de lo Uno) y Vuelta al Uno de Rocío Molina (del 20 al 22 de mayo), funciones en las que la bailaora y coreógrafa malagueña, estará acompañada por Rafael Riqueni, Eduardo Trassierra y Yerai Cortés.

"Una energía diferente"...

Dice Manuel Llanes que a la hora de confeccionar la programación del Central intentó en todo momento evitar tanto la "tentación de la novedad a toda costa", un vicio tan propio de la sociedad acelerada de nuestros días, como dejarse llevar acríticamente por "el embrujo de la juventud". "Aunque lo cierto –defendió en su intervención– es que en este teatro estamos convencidos de que la juventud está en la mirada, y en este sentido puedo certificar la juventud de todos los artistas que nos acompañarán en la nueva temporada". Recordó además Llanes una cita de Enrique Vila-Matas, extraída de Kassel no invita a la lógica, y que a su juicio ilustra muy bien la voluntad de "permanecer renaciendo" en este aquí y en este ahora tan complicados: "Hoy más que nunca necesitamos otras voces porque las que estamos escuchando son pesadas repeticiones de lo que venimos oyendo toda la vida. Lo que nos conviene son ideas y una energía que sea diferente". Nueve meses tendrá para demostrarlo –de nuevo– el Teatro Central.