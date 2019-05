La ficha

The Sins of the Cities of the Plain

*** Ópera de cámara en 3 actos con libreto de Fabrizio Funari y música de Germán Alonso. Solista: Niño de Elche. Proyecto Ocnos: Pedro Rojas-Ogáyar, guitarra eléctrica y Gustavo Domínguez Ojalvo, clarinete bajo. Director de escena: Fabrizio Funari. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Sábado 25 de mayo. Aforo: Media entrada.