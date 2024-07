Rumbas (históricas) que reunirán a una terna de amigos

El próximo día 6 de julio volverán los Gipsy Kings de André Reyes a Icónica Santalucía Sevilla Fest, donde ya estuvieron durante su primera edición, brindándonos uno de los espectáculos más divertidos que he tenido ocasión de disfrutar ante un escenario desde los años del COVID hasta ahora. Y eso que por entonces todavía padecíamos las consecuencias de la pandemia y teníamos que permanecer sentados, aguantándonos las ganas de mover el culo al ritmo de chiribí, chiribí, chiribambaaam. Con motivo de esta próxima visita pude tener una charla con Reyes para recordar aquella ocasión y hablar de su próxima cita con nosotros. “Estoy muy contento de volver con ustedes para este concierto”, fueron sus primeras palabras. “Uno siempre tiene que estar contento de cantar en la Plaza de España. Para mí es un honor estar en Sevilla, una ciudad que me ha encantado siempre; ya incluso desde los tiempos de mis abuelos y de mi padre, el cantaor José Reyes que acompañaba a su primo, el gran guitarrista Manitas de Plata”. Tuvo Reyes también hermosas palabras para los artistas que le acompañarán esta noche en nuestra ciudad, en triple concierto junto a Medina Azahara y Raimundo Amador. “Son buenos amigos que, al igual que nosotros, viven la música con sabor y alegría”.

No será la de poder moverse con mucha más libertad la única diferencia de este concierto con aquel otro, porque por entonces todavía habitaban en el páramo discográfico que duró toda una década, hasta que se rompió el año pasado con los brotes verdes de un nuevo disco, Nací Gitano, en el que reivindicaban sus raíces con canciones que han refrescado su repertorio. “Vamos a intentar, y seguro que conseguir, que este sea un concierto mejor que aquel. No olvidaremos, por supuesto, nuestros temas clásicos, Bamboleo, Djobi Djoba, A mi manera, Un amor, Bem Bem María, pero también vamos a interpretar canciones del nuevo disco”.

Gipsy Kings by André Reyes / Juan Delgado

En aquel concierto también me llamó mucho la atención la formación que presentaba la banda, un muro de seis guitarras a la vez en la misma onda, algo que no había visto en un escenario desde que Glenn Branca presentó su Symphony Nº 8 en el concierto más brillante de la Expo 92. “Nuestra disposición es siempre con seis artistas delante y cuatro músicos atrás”, me confirma Reyes, que no sé si ha hecho a posta esa distinción entre los artistas, que serían sus hermanos, sobrinos, componentes del clan familiar, y los músicos, que serían los que proporcionan el gran respaldo instrumental: Fred Bretón a los teclados, Joseph Cortés a la batería, Danny Marta al bajo y Guilherme Alves, el director musical de la banda, a las percusiones. Cuatro de los guitarristas de delante forman un inmenso campo sonoro del que Mario Reyes, maravilloso solista, arranca las flores y André, ejerciendo también de maestro de ceremonias, ordena con su mirada a unos y otros quien tiene que acercarse al micro a cantar: Kakou, Iordan, Thomas, Canut. “Ni yo mismo me puedo explicar cómo fluye todo”, confiesa. “Puede que sea tan perfecto porque en las guitarras hay tres zurdos y tres derechos. Yo soy zurdo y desde pequeño aprendí a tocar la guitarra así, igual que mis hermanos Patchai y Nicolás. En nuestra familia hay muchos zurdos que tocamos la guitarra”. Un instrumento este que, además, está adaptado para ellos porque, como los grandes guitar heroes del rock, André Reyes tiene guitarra propia, que le ha hecho la marca Esteve. “Es una guitarra muy buena para nosotros”, afirma convencido. “Tenemos un acuerdo con la marca y hace cinco años firmamos un buen contrato musical para pasearla con nosotros por todo el mundo. Y la verdad es que se vende muy bien. La usamos todos los del grupo y nos sigue siempre por festivales, televisiones, radios”.

Los Gipsy Kings no son una banda que mantenga un patrón de acordes de acompañamiento sin demasiadas diferencias y voces dándole aires de rumbas flamenquitas a las canciones, sino que meten en su cadena eslabones que marcaban contrapuntos, que no todo va a ser fiesta. Hay mucha rumbita, pero luego sale André despacito con Un Amor o La Montaña, o Mario lidera un magnífico instrumental en Allegria o Pharaon. “Lo hacemos de forma muy simple; cuando tocamos y cogemos la guitarra cantamos con el corazón y lo hacemos a la manera de los Gipsy Kings. En nuestra música hay buenas rumbas con melodía, canciones lentas para que las escuchen las mujeres, como esa que usted ha citado de Un amor o A mi manera. Mario toca con mucha alegría, con mucha inspiración y en su toque está toda la mezcla del sabor de los Gipsy Kings”. De sus palabras deduzco que la composición de sus canciones se hará de manera coral. “Exactamente. La composición la hacemos todos: yo canto, tú haces la composición de las melodías, tú las letras, cada uno aporta pequeñas cosas que engrandecen las canciones y también el toque de guitarra. Así componemos y cantamos en esta banda”.

Interpretarán clásicos como ‘Bamboleo’ o ‘Djobi Djoba’ y temas del nuevo disco

Hemos mencionado antes el disco Nací Gitano, en el que participan de forma muy activa los músicos de la tercera generación de la familia Reyes. “Así es. Vamos de generación en generación desde que mi padre estaba con Manitas de Plata; llegaron después los Gipy Kings y ya están aquí los niños también”. Desde este punto la charla deriva hacia las aficiones musicales de esos músicos más jóvenes, que se identifica con la música urbana unida al flamenco, como la de Rosalía, o al reguetón, a lo Karol G. Por lo que parece, le contagian este entusiasmo a André, pero no sé si él mismo se sentiría cómodo adentrándose en esos estilos, somo lo ha hecho, por ejemplo, su hermano Nicolás, líder de los otros Gipsy Kings en los que se desgajó la banda original, que ha colaborado con C. Tangana. “Pues va muy bien mi relación con estas nuevas tendencias. A mí me encantaría hacer música con Rosalía, claro que sí. Y con otras artistas famosas como Niña Pastori”. Sin embargo, en este último disco no solo no se ha adentrado en ese mundo, sino que incluso ha marcado una vuelta atrás, porque la canción que le sirvió de avance, La Negra, la cantaba André hace más de diez años. “Así es; compuse esa canción hace mucho tiempo, pero quería grabarla de nuevo para que todo el mundo la escuchase tal como la interpretan los Gipsy Kings de André Reyes”. Y su letra romántica y su compás de rumbita no desentonan entre las demás. “El disco ha quedado perfecto, muy limpio; con sabor, con alegría. Muestra lo que sabemos hacer nosotros, el ritmo de los Gipsy Kings”.

Gipsy Kings by André Reyes / Juan Delgado

Ese sabor es muy fácil de apreciar en España y en los países de nuestro entorno, de culturas parecidas, o directamente similares; pero me intereso por saber cómo les reciben en lugares como Kazajistán, Azerbaiyán, Turquía, o los países balcánicos, por donde ha discurrido su gira más reciente. “En todas partes del mundo están como locos con nosotros”, afirma orgulloso André. “En países de moros, en Dubai, en Japón; los chinos también, como locos, de verdad. Siempre escuchan esta música y no saben decir por qué ni cómo; escuchan, cantan y bailan, yo tampoco sé por qué, solo que les encanta esta forma de tocar, este compás, las melodías. Es una música que emociona al mundo entero; no puedo explicar el motivo, pero toca mucho el corazón de la gente”.

La familia Reyes es de ascendencia española. “Durante la guerra civil y la dictadura posterior tuvieron que dejar España, saliendo hacia todas partes de Europa”. A Italia, Rumanía o Francia, que es donde se establecieron los abuelos de André. Le pregunto si entre los jóvenes Reyes hay aspiraciones de que ese viaje sea de ida y vuelta y algunos quieren volver a asentarse en España, donde, por cierto, no sé si quedó parte de la familia. “Claro que hay familia; y más que llegarán”, confirma. “En Barcelona sobre todo tenemos alguna. Hay muchos artistas de la familia Reyes en España que tocan y cantan; también las niñas, que bailan”.

Y en España, Sevilla, de nuevo. “Es un gran éxito poder tocar ahí y encontrar mucha gente como usted para montar la fiesta todos juntos. A través de usted invito a venir a todo el público sevillano”.