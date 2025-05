‘Carmen’ y alrededores: Sevilla celebra el 150 aniversario de la ópera de Bizet

Para Ignacio Trujillo, presidente de la Asociación de Amigos de la Ópera de Sevilla (ASAO), Carmen cautiva a todos con su sentimiento arrebatado y el encanto de melodías como la Habanera o la Canción del toreador, una fascinación que ha situado la creación de Bizet entre los títulos más representados del repertorio lírico. “Resulta muy accesible, fácil de entender incluso para los no avezados. Quienes no están familiarizados con la ópera conocen sus arias, aunque no sean conscientes”, defiende. El especialista participa esta semana en uno de los actos que conmemora el 150 aniversario de este clásico y del prematuro fallecimiento de su autor: ofrecerá hoy, el miércoles y el jueves –en dos pases cada día, a las 18:00 y a las 19:30– en el Museo de Bellas Artes, ante el “emblemático” cuadro de Las cigarreras de Gonzalo Bilbao, y acompañado del pianista Manuel Navarro y la mezzosoprano Alicia Naranjo, unas charlas musicalizadas en las que, entre otros asuntos, abordará el infortunio de Bizet, que moriría a los 36 años mientras se representaban las primeras funciones, y resaltará el perfil “avanzado” de las cigarreras, “mujeres con un sueldo e independencia económica”.

Trujillo, que esta primavera recorrió en visitas guiadas los escenarios de Carmen, una ruta que partía en el Museo de Bellas Artes y acababa en la Puerta del Príncipe, cree que “no somos lo suficientemente conscientes de la repercusión que tiene esta obra, que los espectadores la vean en Nueva York y en Estocolmo, que lleve junto a otras óperas el nombre de Sevilla por el mundo. Se han organizado muchas actividades, pero echo en falta que todas las instituciones se hubiesen reunido para hacer un evento conjunto que celebrara la importancia de Carmen”, opina.

El Maestranza, que colabora con el Bellas Artes en las charlas que empiezan hoy, prevé otras propuestas vinculadas a la inmortal adaptación de la novela de Mérimée. “Ya desde el inicio de esta temporada teníamos a Carmen en el punto de mira. Nuestro lema para este curso que acaba era Más allá del mito, y en el centro de esa idea estaba, evidentemente, ella”, cuenta el director general del teatro, Javier Menéndez, que ha programado la ópera de Bizet “por todo lo alto: con seis funciones”, del 13 al 21 de junio. Un “cast sensacional” conforma el primer reparto, encabezado por Maria Kataeva, Piero Pretti, Dalibor Jenis y Giuliana Gianfaldoni. El director de escena Emilio Sagi plantea para este espectáculo “una producción muy esencial que basa todo en las emociones, y toda la parte teatral que hay en ese conflicto entre Carmen y don José”, adelanta Menéndez, que destaca la efectiva sobriedad de la escenografía, “una especie de rectángulo casi vacío, de arena, con una iluminación y unas proyecciones maravillosas”. El segundo reparto de esta Carmen tendrá, prosigue Menéndez, “un grupo de artistas muy sólido, voces españolas como las de Alejandro Del Cerro, María Miró, y una cantante mexicana, Gabriela Flores, haciendo el papel de Carmen”.

Antes, el Maestranza acogerá en alianza con el Instituto Francés la conferencia De Sevilla a París: una ópera universal, pronunciada por el director malagueño Santiago Otero (3 de junio, a las 19:00); o la cuarta entrega de ÓPERA(ciónGar)CÍA, donde los componentes de Vibra-Tó, Joaquín Sánchez y Miguel Guinea, intérpretes audaces capaces de extraer música a los objetos más inesperados, se acercan al legado de Carmen (5 de junio, a las 20:00).

Dentro de estas revisiones de la obra maestra de Bizet se ha pensado también en las jóvenes audiencias, y justo antes del estreno de su versión adulta, el 12 de junio llegará Carmen Kids, “un espectáculo participativo por el que llevamos trabajando tiempo con colegios y que se representará con las familias y los niños cantando fragmentos”, detalla Menéndez. Además, el preestreno para menores de 30 años de la Carmen de Sagi está previsto para el día 10. “Se acaban de poner a la venta y ya se han comprado un montón de entradas”, lo que prolonga “el éxito clamoroso que registra esta iniciativa para jóvenes desde que la pusimos en marcha con Jenufa”, concluye el director del Maestranza ante “una despedida de temporada muy poderosa. Estamos muy contentos y con grandes expectativas”.

El curso 2025/2026, la programación que aguarda tras el verano, también deparará en el teatro del Paseo Colón otras miradas a la heroína apasionada de Bizet: se rescata la Carmen de la compañía de Antonio Gades, una coreografía que supera las cuatro décadas; la bailaora Rafaela Carrasco se inspira en la figura de las cigarreras para Humo, su próxima creación; y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla acompañará la proyección de la Carmen de Lubitsch con la partitura de Tobias Schwenke.

El nuevo Festival de Ópera de Sevilla, que inaugurará su primera edición a final de septiembre, vincula la fecha señalada en la historia de Carmen con el 250 aniversario de Manuel García. “Esa fiebre por lo español, antes en la música francesa, después extendida a la música europea, se debe en buena parte a Manuel García y a su familia”, explica Francisco Soriano, director artístico de esta cita, que entre otras obras incluye en el programa Il Califfo di Bagdad o Quien porfía mucho alcanza, del sevillano. “Fue su hija, Pauline Viardot, quien introdujo la habanera en los salones de París, fue ella quien presentó a la sociedad francesa a Sebastián Iradier. Sin los García y la larga sombra de lo español que proyectaban no habría existido Carmen”, expone el pianista.

Así, la oferta del festival indaga en las influencias que marcaron el tiempo de Bizet. “El homenaje a Carmen ya estaba hecho por el Maestranza, debíamos ver qué había alrededor”, argumenta Soriano, que defiende que la ópera protagonizada por la cigarrera “no fue un fenómeno aislado. Tras su éxito apoteósico surgieron muchas otras piezas de inspiración española” . Un patrimonio que explorarán dos recitales:las voces de Carol García y Elena Sancho Pereg y el piano de Teodora Oprisor se unen en París, Sevilla, La Habana. Conexiones hispano-francesas en torno a Carmen (8 de octubre, Espacio Turina) mientras que la mezzosoprano Nerea Berraondo y la pianista Anna Malek traen Música centroeuropea y eslava de inspiración española en la era de Carmen (12 de octubre, Salón de Tapices, Alcázar). También el Festival de Ópera de Sevilla trasladará las partituras de Bizet al jazz gracias al Daahoud Salim Quintet y su Groovin’ Carmen (Espacio Turina, 30 de septiembre). “Me parece un lujo tener a un músico sevillano que triunfa por todo el mundo”, asegura Soriano sobre un recital “que será, seguro, muy emocionante”.