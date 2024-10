'Chicago', 'Priscilla' y Godspell' convertirán Sevilla en Broadway

Hoy no me puedo levantar, el musical de Mecano, vino a Sevilla en 2009. A éste le han seguido propuestas de calibre internacional como Los Miserables, El Médico, Dirty Dancing, Grease o Charly y la fábrica de chocolate. Un pequeño goteo que, este año, busca reforzar su presencia en el calendario hispalense. No son pocas las propuestas que convertirán Sevilla en el Broadway del sur de Europa. El espacio Cartuja Center CITE propone una completa oferta que tratará de engrosar la abrumadora programación musical que la ciudad acoge cuando llega el otoño.

'Chicago'

Este mismo mes, desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre, llegará uno de los musicales más exitosos de la historia. Viaje a los años 20 para formar parte de la historia de Roxie Hart, ama de casa y bailarina de un club nocturno, y Velma Kelly. Ambas encarceladas por asesinato. Tratarán de conseguir el estrellando manipulando al sistema utilizando el ingenio y sirviéndose de la ayuda del astuto abogado Billy Flynn. Con más de 60 premios internacionales, esta producción es la misma que puede verse en Nueva York.

Elenco del musical 'Chicago'. / M. G.

'Forever Van Gogh'

Recoge el testigo la obra Forever Van Gogh, con la música violinista libanés Ara Malikian. A través de tecnología puntera, el montaje recorre la vida del pintor Vincent van Gogh y sus obras. 13 funciones de teatro envolvente en el que el espectador recorrerá las distintas etapas creativas del holandés para conocer a la persona detrás del genio.

Intérpretes durante una escena del montaje 'Forever Van Gogh' / M. G.

'Priscilla, Reina del Desierto'

Inspirada en la icónica película dirigida por Stephan Elliott en 1994 y ganadora de un Oscar. El montaje -que llegará del 23 al 26 de enero- transformará el escenario de Cartuja Center CITE en el desierto australiano para que tres artistas drag lo atraviesen en autobús. Como hicieron Terence Stamp, Hugo Weaving y Guy Pearce en el largometraje, el musical abordará el amor y la amistad a través del baile y un repertorio que recorre las canciones más exitosas de los años 80.

40 bailarines forman parte de la producción, que bebe de la película homónima estrenada en 1994. / M. G.

'Godspell, una nueva pasión'

La obra producida por Emilio Aragón y Antonio Banderas, que se estrenó con rotundo éxito en el malagueño Teatro del Soho, estará en Sevilla del 28 de febrero al 2 de marzo. A través de los evangelios de San Mateo, el espectáculo recorre las andanzas de una joven compañía de teatro que mediante sketches de las parábolas de Jesucristo compondrán un relato divertido, audaz y sensible sobre la vida.