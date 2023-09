Isabel Pantoja vuelve a Sevilla como icono imperturbable

Con esa pose entre triunfante y afligida que lleva a gala desde hace décadas, reaparecía Isabel Pantoja en Sevilla, más de media hora más tarde de lo anunciado y vestida con un radiante vestido champán de flores bordadas y pedrería, seis años después del concierto que la trajo a este mismo estadio de la Cartuja después de su etapa en prisión. La artista iniciaba así de esplendorosa esta noche en su Sevilla de su alma, en su tierra (-"eh, que no se han enterado que soy aquí", interrumpía-), el tour con el que conmemora 50 años de una trayectoria intermitente, de largas ausencias en el escenario y en la que lo artístico se ha visto diluido, o en muchas ocasiones directamente eclipsado, por lo rosa. De ahí que, por ejemplo, llamara la atención que esta vez sus hijos no la acompañaran como sí lo hicieron en 2017 o se echara en falta a su madre Doña Ana, fallecida hace dos años, y recordada entre lágrimas en una suerte de duelo compartido. "Viva la madre que te parió", se oía.

"Para mí este concierto es muy importante porque está pensado para celebrar los 50 años que llevo encima de un escenario y quiero hacer un recorrido musical por toda mi trayectoria desde la primera canción que grabé: Tené compasión de mí o El pájaro verde ¿os acordáis?", preguntó tras tararearlas.

De esta forma, como ocurrió en sus primeros éxitos, con el mítico disco Marinero de luces compuesto por José Luis Perales que dibujaba un año después del fallecimiento de Paquirri el doloroso retrato de una mujer rota, lo personal sigue contribuyendo a alimentar el imaginario de una artista rotunda y soberbia que siempre reaparece como una superviviente, avalada por miles de fieles seguidores que no sólo le aplauden, sino que la veneran. “Ole, guapa”, "qué grande", "qué arte", le gritaban constantemente a compás. "Ahora, decid la gente que hay", apuntaban quejosos desde las colas de entrada al paso de los periodistas, como adelantándose a que los comentarios sobre la venta de entradas enturbiaran la reaparición de su estrella.

Lo cierto es que a falta de datos sobre el aforo y la venta de entradas, no facilitados por la organización, Sevilla recibió a la artista con un estadio desangelado con grandes vacíos tanto en las gradas como en la pista. En cualquier caso, lo que celebra en este concierto la Pantoja son 50 años de reinado en un género (la copla y la canción ligera) al que ella ha sabido poner nombre propio y que, en plena era del autotune, abandera con la misma fuerza y seguridad con la que lo hacía en los ochenta cuando las niñas cantaban sus coplas en las velás de los barrios sevillanos, legiones de fans se dejaban las melenas largas para reproducir su estética o los transformistas de entonces la imitaban en las salas nocturnas. De ahí que actuara como maestra de ceremonias recordando su propia discografía "y mi vida", dando paso a un repertorio que se saben de memoria varias generaciones: "¿os acordáis, no?, pues no la voy a cantar entera", bromeaba.

Es decir, desde que la cantante levantó la cabeza eufórica y sonriente para interpretar el popurrí de pasodobles con el que abrió la noche ante un público entusiasmado, confirmó que no le ha hecho falta claudicar ni renovarse para seguir siendo “Isabel, Isabel Pantoja”. Esto es, un icono imperturbable y ya la única representante de la España de suspiros, peinas y batas de cola ("Por España vivo y muero", cantó) que ahora, en un giro de 360 grados y a consecuencia de la reconciliación con nuestro pasado musical reciente y la contribución del colectivo LGTBI+ (al que tanto le deben las folclóricas, como se pudo apreciar en esta noche), ha pasado también a convertirse en un fascinante símbolo de lo retro cañí. Porque si de algo hizo gala Maribel es que la Pantoja es más Pantoja que nunca, y eso es lo que defendió sin ambages esta noche. "Viva mi Esperanza de Triana", "viva la Macarena", "viva el Gran Poder" y "viva mi Virgen del Rocío" y "viva mi compadre Juan Gabriel" y "viva Sevilla", vitoreó.

El impresionante vestuario, la ampulosa puesta en escena con un escenario repleto de grandes flores y proyecciones barrocas de mares y cielos estrellados, los coloristas arreglos musicales, la soltura con que se pasea por el escenario, la exactitud con la que maneja los tiempos y los silencios, los inconfundibles gorgoritos con que alarga los tercios, sus saltitos de furia o la profundidad que le imprime a las letras son, por tanto, parte indisoluble de la artista, que volvió a demostrar sus plenas facultades vocales en las más de dos horas de concierto donde repasó todos sus grandes éxitos. Desde los inolvidables Embrujá por tu querer, A la limón, Se me enamora el alma o Nací en Sevilla a El señorito, Caballo de rejoneo, Porque me gusta a morir, Veneno o Enamórate pasando por un popurrí del Marinero de luces (incluido el Era mi vida él, que recordó entre llantos, "porque son muchas emociones" o el Hoy quiero confesarme), Que se busquen a otra, Así fue, unas aplaudidas Sevillanas que el público cantó a coro o Garlochí, con la que cerró la fiesta. Haciendo, como acostumbra, que cada palabra cobre sentido y sirva para trasladar un mensaje que parece ir adaptando a los tiempos y las circunstancias.

Un total de 26 extractos de canciones, acompañadas de orquesta, coro, piano y hasta del grupo de mariachis, entre las que adelantó en primicia algunos temas que formarán parte del nuevo disco que sacará en Navidades y que incluirá un libro y un doble vinilo con temas de su gran época de tonadillera y versiones de otros artistas que admira.

En definitiva, el regreso de la cantante se convirtió en un emotivo y apasionante encuentro en el que la sevillana declaró su amor a los asistentes "porque sin vosotros no sería nada". Así, todos, tanto los que pagaron las entradas a su precio (entre 50 y 200 euros) como los mil desempleados que pudieron hacerlo a diez euros gracias a la iniciativa de la promotora y el Ayuntamiento de Sevilla dejaron a un lado el enfado inicial por los precios y quisieron festejar este feliz cumpleaños que la llevará próximamente por otras ciudades como Barcelona, Bilbao o Madrid. Y sí, hubo momento para la lágrima, para la alegría y para sus confidencias porque “Ay, ay, ay, la Pantoja es lo que hay”.