¿Quiénes somos para creer que el horror no nos pertenece?

El próximo jueves, día 3, tendrá lugar en la Sala X una gran reunión de artistas de Sevilla y localidades cercanas a nuestra ciudad que estarán Cantando del Río al Mar, en un Concierto por Palestina del que todos los fondos recaudados se enviarán a las personas más necesitadas de ellos en la franja de Gaza. La iniciativa parte de una idea de Alejandra Tena, que sale adelante con el apoyo de Rocknrolla, la productora sevillana que aporta desinteresadamente la sala de conciertos y la infraestructura necesaria para llevar a cabo el evento, y de SUMUD Jerez, un colectivo popular que ha decidido decir no al genocidio del pueblo palestino y apoyar su derecho a una vida digna y libre, que será el que se encargue de hacer llegar los fondos al norte de la franja a través del estrecho contacto que mantiene con la Unión Independiente del Comité de Trabajadores de Gaza. “Consideramos que con SUMUD, un colectivo que ni siquiera está constituido como asociación”, nos cuenta Tena, “será más fácil hacer llegar allí este dinero, unido al recaudado en otros actos promovidos por su Campaña Solidaria con Gaza, porque la mayoría de los eventos recaudatorios que se realizan lo hacen a través de fuertes ONG como UNRWA y otras organizaciones con estructuras muy grandes, que están muy capadas en ese territorio porque son muy conocidas y les cuesta más hacer llegar los fondos a las personas afectadas”.

Alejandra Tena es una jovencísima sevillana, de 23 años recién cumplidos, que desde que terminó la carrera se dedica a la música de forma profesional como profesora de técnica vocal y aspira a tener en un futuro próximo un proyecto musical propio. Desde su adolescencia ha sido muy operativa social y políticamente y fruto de su activismo es este concierto, “Llevaba mucho tiempo rondándome la idea, pero llevarla a cabo yo sola implicaría que iba a ser de una magnitud muy corta, con pocos asistentes y recaudando muy pocos fondos. Pero al contactar con Rocknrolla Producciones me dieron el visto bueno y me echaron una mano imprescindible en la organización”.

“Me parece importante”, continúa Tena, “que al igual que muchos estratos de la sociedad se pronuncian respecto a este genocidio, lo haga también la industria de la música. Es esencial que se utilice el papel de agente movilizador que tienen la música y los músicos, la industria musical en sí, no solo generando beneficios para sus agentes activos, sino también para causas tan justificadas como esta, y que no se entienda la música como algo ajeno al mundo, creada en una especie de vacío, sino que se entienda que está en contacto con el mundo real, con lo que sucede en él, y actuemos en consecuencia. Este acontecimiento del jueves sale de la voluntad de conectar esa escena musical local y regional con los principios que nos mueven como persona; en este caso ha sido el tema de Palestina, porque me parece particularmente sangrante y es uno de esos momentos históricos en los que más ojos hay puestos sobre el tema, aunque lleven más de 70 años padeciendo esta opresión”.

Derby Motoreta's Burrito Kachimba en una de sus formaciones acústicas / JMC

Las puertas de la Sala X se abrirán a las ocho de la tarde y hasta medianoche se irán sucediendo por el escenario todos los artistas que, sin lucirse especialmente unos sobre otros, irán ofreciendo a los espectadores dos canciones, en formato acústico la mayor parte, entre los que podremos ver a Kiko Veneno y a cuatro de los miembros de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, que serán Miguel, el cantante, los guitarristas Ale y Scott, además de Jose, el teclista del grupo. Desde Cádiz vendrá Carmen Xia con sus proclamas y arengas, plenas de sentido del humor, construidas con elementos del rap y la copla. Jerezano, pero afincado en Sevilla, es Dani Llamas, que traerá acordes que serán hebras de oro para dar lugar a tapices donde se dibujan unos fandangos del Agujetas sobre el country rock de los Byrds. Quizás junto a él, como hace en su banda eléctrica, esté Juano Azagra, aunque de todos modos él será protagonista en otras dos canciones propias, ya sean del power pop que hacía con All La Glory o de las que salen de sus más recientes investigaciones musicales con elementos electrónicos. I Am Dive, el proyecto de Esteban Ruiz y José Aurelio Pérez -últimamente en dique seco por problemas físicos-, traerá también un par de sus exuberantes exploraciones de identidad, de lenguaje musical, con una reincorporación fascinante de texturas de rock ásperas o sutiles, contrapuestas. Abbi Fernández y Moisés Borrego forman EX; ambos harán que el downbeat atmosférico que generan camine sobre el misterio sonoro de una forma maravillosa. También un dúo sevillano es Magnetismo Sonoro Excéntrico y lo suyo es la experimentación con el blues-rock a través del noise. La Máquina de Mirar, otro dúo, aportará intimismo con sus armonías vocales. Andra Venus es una cantante trans multidisciplinar que aportará un toque futurista al R&B y al soul más clásicos y Celia´s Sensitive, también solista, es lo más parecido que tenemos en nuestra ciudad a Suzanne Vega y tiene una sensibilidad muy especial -como indica su nombre artístico- para convertir las frustraciones en belleza. También sevillanos son los cuatro componentes de La Buena Nueva, una banda que crea canciones para esos momentos en los que nos invade un sentimiento crudo, con atmósfera melódica, sincera y esforzada, en conexión genuina con el indie de grupos como Maga, Lori Meyers, Sexy Sadie, y las bases que asentaron grandes bandas primigenias del género, como Tarik y La Fábrica de Colores. De muy largo recorrido, Javi Marssiano es uno de los grandes guitarristas de la música sevillana, por lo que no necesita de mucha presentación, y esta noche estará acompañado por la extraordinaria voz de Kike Baeza. La última incorporación al elenco ha sido la de Arreci0, un jovencísimo quinteto local de sonidos pegadizos influenciados por el indie y el tontipop de Madrid, pero con el sello andaluz.

Kiko Veneno / José Angel García

“Los músicos los busqué yo misma”, confirma Tena, “pero contando con mucha ayuda de Rocknrolla, porque tengo muy poco recorrido y apenas contactos y solo hablé inicialmente con los menos conocidos del cartel, que accedieron rápidamente con plena buena fe y muy buena voluntad. De los otros nombres de mayor peso me facilitaron el contacto los de la productora y cuando contacté con ellos también accedieron a participar sin cobrar nada”.

Lo cierto es que el público sevillano está respondiendo perfectamente a esta convocatoria porque las entradas están agotándose; pero todo el mundo puede colaborar a través de la fila cero que se encuentra también en la página web de venta, con tres modalidades diferentes de aportaciones. Esta fila cero se mantendrá con seguridad hasta el final del concierto e incluso es posible que todavía se encuentre disponible un día o dos más, hasta que se hagan llegar los fondos a SUMUD.

Alejandra Tena incide en que la cooperación no tiene por qué terminarse con este evento. “Es necesario seguir colaborando directamente con SUMUD, que es de Jerez; pero en nuestra ciudad hay otras organizaciones activas con las que puede ser más fácil hacerlo, como la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla. El propósito principal del evento del jueves, evidentemente, es el de enviar recursos allí, pero queremos que también contribuya muy directamente a la movilización de la escena musical local y regional. Me parece muy importante que la población media de Sevilla, al menos la interesada en la cultura de la ciudad, tenga conversaciones respecto a temas importantes a niveles nacional e internacional y que esto abra diálogos sobre qué significa la autodeterminación de los pueblos y por qué el estado de Israel es y actúa de esta manera. No solo es cuestión de los fondos que seamos capaces de hacer llegar, sino también de que seamos capaces de hacer que los conflictos internacionales estén en la mente y en la boca de la gente y sepan cómo opera la política mundial ahora mismo, tanto a nivel económico como cultural”.