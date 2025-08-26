Los fantasmas del arquitecto

La ficha ** 'El Sistema Victoria'. Drama, Francia, 2024, 102 min. Dirección: Sylvain Desclous. Guion: Laurette Polmanss, Éric Reinhardt. Fotografía: Inès Tabarin. Música: Florencia di Concilio. Intérpretes: Damien Bonnard, Jeanne Balibar, Cédric Appietto, Antonia Buresi.

Estrenada directa y simultáneamente en varias plataformas, El sistema Victoria nos trae, a partir de la novela de Éric Reinhardt, una de esas fábulas eminentemente contemporáneas sobre la crisis de la masculinidad y la autoestima envuelta en las formas de un thriller ambientado en el mundo de la arquitectura, la empresa y la alta exigencia laboral.

Con la gran Jeanne Balibar como principal reclamo para nuestra atención, la película aborda el encuentro entre un jefe de obra de un gran rascacielos en construcción en París (Damien Bonnard) y una misteriosa directora de recursos humanos, la Victoria del título, con la que entablará una relación tras la que se atisba siempre un pacto mefistofélico para superar las dudas, inseguridades, frustraciones y conflictos laborales y salir de un atolladero personal que incluye una vida familiar marcada por la separación y la relación con una hija pequeña.

Sylvain Desclous (La campagne de France, De grandes espérances) deja tal vez demasiadas pistas por el camino sobre el carácter alegórico de su drama entre albañiles, contratistas, fechas de entrega, tentaciones y presiones para centrarse en esa pareja y sus encuentros íntimos empujada a un juego del gato y el ratón que se adivina como trampantojo maquiavélico.

Entre interiores de diseño, espacios fríos y músicas electrónicas, la película busca compensar su superficie dramática con ese territorio psicológico, representado de forma explícita en la secuencia de la orgía en el club nocturno, en el que se libra una batalla de poder, ética y erótico-romántica que desestabiliza a nuestro protagonista, foco del relato (mal rematado) y trasunto de ese nuevo hombre de mediana edad atrapado entre lo real y sus propias proyecciones fantasmáticas.