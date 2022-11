Una gracia insólita

Proverbialmente amable, de trato encantador y maneras excéntricas, Lamb era un hombre de indudable talento, pero en parte por su "abominable" dicción de tartamudo había renunciado a la formación universitaria para emplearse como oficinista. En adelante dedicó el resto de su tiempo a cuidar de su hermana –retratada como la prima Bridget en los Ensayos– que en un arrebato de locura había apuñalado de muerte a la madre y desde entonces alternaba los periodos de serenidad con otros de desvarío. Mary habría pasado el resto de su vida ingresada en un manicomio si Charles, con generosidad y empeño extraordinarios, no se hubiera hecho cargo de ella, que era diez años mayor pero lo sobrevivió largamente. Salvo en los periodos de crisis, ambos convivieron como una extraña pareja –"viejo solterón y doncella, en una suerte de doble individualidad"– que desconcertaba a las visitas, no inhabituales en una casa por la que pasaban decenas de amigos y literatos. "Es más conocido –dice de sí mismo en el prefacio a la segunda entrega de los Ensayos– por ese nombre que no significa nada antes que por algo que haya hecho o podría esperar hacer bajo su propio nombre". Y lo cierto es que el nombre de Elia, alter ego de Lamb, anagrama de a lie o una mentira, como constata Mario Praz, o en sus propias palabras el hombre-niño –"las marcas de la infancia lo abrasaban y se resistió a la impertinencia de la madurez"–, señala un hito en la prosa inglesa del Ochocientos.

Pocas figuras resultan más atractivas, entre los autores menores del Romanticismo inglés, que la de Charles Lamb, poeta y crítico pero sobre todo ensayista, un inclasificable hombre de letras que ejerció durante más de tres décadas como contable en la East India Company y no fue reconocido como impagable heredero de Montaigne sino póstumamente, aunque sus célebres Cuentos de Shakespeare, escritos a medias con su hermana Mary e inspirados en las obras del dramaturgo isabelino, alcanzaron una enorme popularidad y siguen siendo hoy reeditados y leídos. Amigo de Wordsworth y antes de Coleridge, con quien había compartido aula en los días escolares, de Leigh Hunt o William Hazlitt, Lamb debía su modesto prestigio literario a una irregular novela de juventud, Rosamund Gray, a la mencionada colección de relatos u otras narraciones como Las aventuras de Ulises –una adaptación de la Odisea– y a estudios y ediciones críticas, pero fueron sus deliciosos Essays of Elia, recopilados en dos volúmenes de 1822 y 1832, los que le garantizaron un lugar de excepción como cultivador del género en el tránsito de la sensibilidad dieciochesca a la edad romántica. Aunque recoge sólo un tercio del conjunto, la antología de Marcela Fuentealba, publicada hace casi veinte años por El Cobre y disponible ahora en Firmamento, ofrece una excelente oportunidad de asomarse al personalísimo mundo de Lamb a través del "pobre caballero" que le sirvió de máscara.

El humor y la piedad

A modo de oportuno posfacio, la edición de Firmamento incluye extensos fragmentos de una emocionante semblanza de Charles Lamb a cargo de Thomas de Quincey, publicada por la North British Review en 1848, catorce años después de la muerte del primero. Con razón señala De Quincey, quien no deja de apuntar, como haría también el citado Praz, el influjo de los cuadros de costumbres popularizados por el Spectator de Addison, que en la obra de Lamb "el carácter del escritor colabora en una corriente subterránea al efecto de la cosa escrita". O dicho a la inversa, especialmente en los Ensayos podemos acceder a través de las descripciones –"indirectas, delicadas, evanescentes"– al corazón o el centro del hombre, un hombre no sólo ingenioso, sino fundamentalmente bueno, en cuyos escritos "el humor se une luminosamente con la piedad". El propio Charles, no sólo su hermana, padeció aunque de forma efímera el acecho de la insania, y su respuesta a lo que podríamos llamar la condena familiar fue ofrecer una resistencia encarnizada. Al mal opuso Lamb la "alegría del espíritu", una hospitalidad tan legendaria como desaforada, una disposición risueña y naturalmente compasiva. "Su vida", escribe De Quincey, que no pasa por alto sus limitaciones pero se descubre ante el coraje de su amigo, "fue una lucha continua al servicio del amor más puro".