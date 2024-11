Estopa: "Para el selfie con los reyes hemos pedido aprobación Real'

Sevilla/Los hermanos Muñoz sabían que recoger un galardón como la medalla de oro de las Bellas Artes era un momento especial en su dilatada carrera. Lo sabían y así lo han demostrado durante la ceremonia, protagonizando primero la anécdota de la ceremonia, al pedirles a los reyes hacerse un selfie con ellos al recoger la medalla y minutos después al cantar en directo 'Como Camarón' delante de sus majestades, el resto de autoridades y los premiados que se dieron cita en la Fábrica de Artillería en Sevilla.

David y Jose explicaron después que además de que iban a compartir la foto en redes sociales, cómo se gestó el divertido momento del selfie con don Felipe y doña Letizia. "Has tenido arrojo" le decía el mayor de los Muñoz a su hermano pequeño. "Arrojo no, mejor oportunidad que esta no se iba a tener, había que inmortalizarlo", a la vez que reconocían que los reyes se mostraron dispuestos sin problema y que habían conseguido también el permiso para publicarlo en redes sociales.

Relacionado El divertido selfie de Estopa con los Reyes en la entrega de las medallas de oro de las Bellas Artes en Sevilla

Su momento cantando en la ceremonia ante los reyes

No fue el único momento de los Estopa acaparando el centro de todas las miradas en la ceremonia de las Bellas artes, puesto que minutos después volvían al escenario para cantar delante de autoridades, premiados y resto de invitados.

Sobre la actuación en la ceremonia, los Estopa declararon que "ha sido como un salto sin red", no sabían cómo iba a sonar ni si la guitarra estaba o no afinada. Cantar junto a los reyes ha sido según David "Raro, raro, raro..." decía ante los periodistas.

"Como cuando pisas el acelerador de un coche eléctrico que se ponen todos los caballos de golpe", señalaba David, mientras Jose terminaba diciendo que: "Hemos sentido como la gente también se iba animando con la canción también y ha sido un gustazo de verdad "