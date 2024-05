El fenómeno Taylor Swift: ¿por qué está arrasando la industria musical?

A sus 34 años, Taylor Swift está en la cima del pop y es prácticamente inalcanzable. Esta cantante de Pensilvania es una máquina de batir récords. Fue la artista más escuchada del mundo con 26.000 millones de reproducciones y la persona más buscada de Google en 2023, fue nombrada la persona del año por la revista Time, sus letras son estudiadas en la Universidad de Harvard... Y así, una larga lista de hitos que han convertido a esta artista en la más grande del siglo XXI.

La norteamericana es un fenómeno de masas, que además mueve millones de dólares allá donde va. En plena euforia cultural, Taylor Swift regresa a España por primera vez en trece años para dar dos conciertos en el recién restaurado Santiago Bernabéu, cuyas entradas se agotaron en apenas una hora cuando salieron a la venta. Cantará para nada más y nada menos que un total de 140.000 personas los días 29 y 30 de mayo dentro del marco de The Eras Tour, la cual se ha consagrado como la gira musical más grande de todos los tiempos.

Pero, ¿quién es Taylor Swift y cómo se ha convertido en la cantante más importante del momento a nivel internacional?. Un hecho insólito de esta artista es que, pese a su popularidad y sus arrolladores datos en plataformas de streaming (en Spotify acumula más de 113 millones de oyentes mensuales), sus temas no son conocidos por el público general más allá de sus seguidores leales, conocidos como swifties, a excepción de temas como Shake It Off o Cruel Summer, los más sonados en las cadenas de radio. Aunque eso no significa que la estadounidense no tenga hits.

Una artista que cuenta historias

Once álbumes de estudio conforman la discografía de Taylor Swift, en los que ha explorado varios estilos musicales. La artista se dio a conocer con el género country en los discos Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010) y Red (2012). Su gran eclosión de popularidad ocurrió en 2014 con el lanzamiento de 1989, un proyecto eminentemente pop que incluye algunos de sus temas comerciales más populares como Shake It Off o Blank Space.

Fue quizás el éxito rotundo de 1989 el motivo por el que Taylor se despidió definitivamente del country para continuar con variantes del pop en Reputation (2017) y Lover (2019). Con el estreno de este último, Taylor ya era una artista consagrada a nivel mundial.

En julio de 2020, durante plena pandemia y con la industria musical paralizada, la artista sorprendió con el lanzamiento de Folklore, un disco completo que explora el electro-folk. Este álbum en concreto, que además ganó el premio Grammy en la categoría "Disco del Año", conquistó a todos sus seguidores. A lo largo de 16 temas, Taylor explora la historia ficticia de un triángulo amoroso con tres protagonistas: Betty, James e Inez. Sus seguidores lanzaron miles de teorías en redes sociales para descifrar el significado de los temas, algo que sin duda sirvió a la artista para aumentar las reproducciones del disco.

Y esta es una de las grandes esencias de la artista, y quizás la base de su éxito. Taylor ha sobrevolado la dependencia del single que muchos artistas tienen hoy en día. La artista lanza proyectos completos, en los que escribe canciones desde su propia lente, expresando emociones y sentimientos de todo tipo (amor, desamor, nostalgia, miedos...) con los que su legión de fans se sienten identificados y comprendidos, en especial el público femenino joven.

En diciembre de 2020, Taylor volvió a sorprender con Evermore, el disco hermano de Folklore. Posteriormente, lanzó sus proyectos más intimistas: Midnights (2022) y el último y más reciente, The Tortured Poets Department (2024). En este último, la artista explora la poesía, el desamor, el insomnio y la fama mediante un sonido synth-pop que continúa el espíritu del anterior disco Midnights.

Éxitos en listas de ventas

Hasta 49 canciones de Taylor Swift han entrado en el 'Top 10' de la lista Billboard. La artista estadounidense es la que más semanas ha pasado entre los diez primeros artistas de la lista de álbumes 'Billboard 200'.

El lanzamiento de The Tortured Poets Department ha vuelvo a confirmar una vez más que Taylor Swift domina la industria musical. Durante su primera semana, vendió 6 millones de copias. Durante su primer día en Spotify, acumuló 380 millones de reproducciones. Con estos datos, se ha convertido en el disco más vendido de 2024 en apenas un mes desde su lanzamiento.

Los estratosféricos datos de ventas y el éxito de sus giras han catapultado la fortuna de Taylor Swift, la cual supera los 1.000 millones de euros según Forbes. Además, la norteamericana acumula 14 premios Grammy, 4 de ellos en la categoría de Disco del Año (superando a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon ).

'The Eras Tour', la gira más taquillera de la historia

The Eras Tour arrancó en marzo de 2023 y está previsto que finalice a finales de 2024. La expectación por esta gira, la cual fue anunciada tras el lanzamiento de Midnights, fue tan grande que el portal de venta de entradas Ticketmaster colapsó.

A lo largo de más de tres horas de espectáculo, Taylor Swift explora sus once eras musicales y rinde homenaje a sus 17 años en la industria musical. En total, la artista canta 44 canciones, además de 2 temas sorpresa (que varían en cada concierto) en acústico.

En total, The Eras Tour se conforma de 152 fechas a nivel internacional, con una media de asistencia de 70.000 personas por cada concierto, y ha recaudado hasta ahora 1.052 millones de dólares, aunque dicha cifra se incrementará a falta de contabilizar los ingresos generados de las fechas europeas. Se convierte así en la gira más taquillera de la historia. Con anterioridad, Elton John ostentaba dicho récord con la gira Goodbye Yellow Brick Road, la cual recaudó 939 millones de dólares.