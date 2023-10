El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) encara su segunda semana con Roma Calderón, Manuela Nogales, Lucía Vázquez, Grenland Friteater y Chapitô

El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt), que co-organiza el Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto de la Cultura y las Artes (IAS) y la Asociación Escenarios de Sevilla, encara la segunda semana de esta edición que, desde el pasado día 5 y bajo el lema En el Limbo. Un año más. Vuelve feSt, está mostrando propuestas artísticas únicas y de lo más variadas en Platea Odeón Imperdible, Sala Cero Teatro, Teatro La Fundición, Teatro TNT y Viento Sur Teatro. Este limbo escénico, que se prolongará hasta el 16 de octubre, recibirá estos días a destacados nombres de la escena como Roma Calderón, Manuela Nogales, Lucía Vázquez, Grenland Friteater y Chapitô.

Viento Sur Teatro

Los días 12 y 13 de octubre, a las 21:00 horas, aquel que traspase las fronteras de la sala entrará junto a tres cuerpos que viajan a Contra-tiempo para compartir su hábitat mientras bailan a través de los espacios gracias a Calema Producciones. Es este espectáculo es el tiempo quien limita y delimita el encuentro entre los personajes y los acontecimientos que se suceden. En una propuesta donde compartir, a través de píldoras de identidad, tiempo y vida dando igual de dónde se sea y dónde se esté, ya que es común para toda la humanidad.

La Cía. Cuadrelli será la última oportunidad de disfrutar, esta edición, del limbo escénico en Viento Sur Teatro con el estreno absoluto de Cuadernos de un duelo, los días 14 y 15 de octubre (a las 21:00 y 20:00 horas, respectivamente). El espectáculo muestra los diferentes duelos que se pasan a lo largo de la vida terrenal hasta llegar al duelo más profundo que es el de un ser querido. A través de los cuadernos de su padre fallecido, "Ella", personaje entre la ficción y la realidad, cuenta su propio proceso.

Sala Cero Teatro

Los días 13 (20:30horas) y 14 de octubre (20:00 horas), se cerrarán las puertas del limbo en esta sala con Teatro de La Catrina y su mon-taje La Caja. Donde la realidad pierde sus límites, una obra que se adentra en el teatro documental autobiográfico. En ella se narra la experiencia de su autora Desirée Belmonte cuando a una persona de su entorno se le diagnosticó una enfermedad mental. A raíz de esta experiencia, Belmonte sintió la necesidad de investigar en el universo de la mente humana y los obstáculos a los que se enfrentan las personas que perciben la realidad lejos de parámetros aceptados por nuestra sociedad.

Teatro TNT

Surgida del encuentro entre intérpretes en el Laboratorio Internacional del Actor de TNT- Atalaya, la compañía Ajoyagua presentarán un estreno absoluto los días 14 y 15 de octubre a las 19:00 horas: el espectáculo Las vecinas de Bernarda Alba ofrece una experiencia teatral inmersiva, musical y onírica que no dejará a nadie indiferente desde la premisa ¿Somos cotillas por naturaleza? Para ello parten de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca como retrato de una España que sigue viva: el deseo sexual, las ganas de vivir, la represión, la envidia, las habladurías... De la mano de esta compañía nos colaremos en la casa de las Garcías para celebrar su tradicional reunión de vecinas mensual, pero esta vez, es especial.

La última oportunidad de disfrutar de feSt este 2023 en el Teatro TNT será el domingo 15 de octubre, a las 20:15 horas cuando aterrice, desde Noruega, Grenland Friteater para presentar No doctor for the dead, un espectáculo íntimo basado en los textos del poeta noruego Georg Johannesen interpretados por la actriz y cantante Geddy Aniksdal junto al músico y cantante Anette Röde Hagnell. Ambos abordarán una selección de poemas que encierran una especial sensibilidad sobre cuestiones políticas, históricas y sociales relacionadas con la guerra, la paz, la violencia y la muerte.

Teatro La Fundición

Los días 12 y 13, a las 20:30 horas, tendrá lugar el estreno absoluto de Creadoras en el epicentro de Manuela Nogales Danza/ Leticia Gude, Lucía Vázquez y María Moguer. Para la ocasión, tres solos de danza se pondrán de largo interpretados por cada una de las bailarinas: Clinamen por Leticia Gude, Bajo el árbol de Lucía Vázquez y Mare Nostrum de María Moguer. Con este proyecto se refuerza la idea de que la danza es un instrumento que posibilita la mejora de las libertades y las igualdades.

Desde Portugal llega Companhia do Chapitô para presentar la comedia Antígona la tarde del 14 de octubre, a las 20:30 horas. Con un estilo inconfundible, se acercan a los clásicos (in)adaptando, destruyendo, trasformando y reciclando tragedias, usando la comedia para cuestionar todos los aspectos de la realidad con tres interpretes en escena. En este caso, un baño de sangre familiar que provocará lágrimas de risa al público.

La última de las compañías en actuar en este punto será Imperdible Artes Escénicas con Reflection el domingo 15, a partir de las 20:00 horas. Artes visuales, musicales y danza se dan la mano en esta obra en una mirada contemporánea que busca potenciar y acompañar el trabajo de los dos bailarines protagonistas.

Platea Odeón Imperdible

Otro de los estrenos absolutos de esta edición es el protagonizado por la multidisciplinar Roma Calderón, Oh! Diosa, los días 12 y 13, a las 21h. La artista presenta un espectáculo en el que aúna las nuevas tecnologías y el cabaret contemporáneo (Nu-Cabaret).

feSt dará la última oportunidad a las almas que vaguen por el limbo, el 14 de octubre, a las 21:00 horas, de dejarse llevar con Aka Teatro y su monologo teatral Scratch. En él, la música tiene un gran peso tanto dramatúrgico como escénico. Durante este tránsito, el público se adentrará en una discoteca donde la protagonista pincha. También en su casa, donde compone canciones indie. Una obra que se vale de lenguajes físicos y lingüísticos que, siguiendo el estilo de la compañía catalana, nuevamente se acerca tanto al público tanto joven como adulto.

Clausura con premio: limbo escénico hispalense

El broche de oro a esta edición lo pondrá, el lunes 16 de octubre, en Platea Odeón Teatro, a partir de las 20:30 horas, la gala de entrega de los Premios Escenarios de Sevilla. El polifacético artista Álex O´Dogherty, con una amplísima carrera en teatro, cine, televisión, música y presentación de eventos tan relevantes como este, se encargará de conducir una noche muy especial en la que se distinguirá a los mejores espectáculos de la temporada anterior.

Aprovechando la atmósfera etérea y llena de emoción, estos galardones serán el vehículo para reconocer y apoyar al sector hispalense de las artes escénicas por parte de las salas, así como de agradecer a los creadores y a sus compañías la labor fundamental que desarrollan no solo en estos días especiales, sino a lo largo de todo el año.

Venta de entradas

Todas estas propuestas escénicas están disponibles para el público por 14 euros, precio de la entrada general. La entrada reducida (desempleados, estudiantes, jubilados y Amigos de Escenarios) tendrá un coste de 11 euros.

Las entradas de la programación oficial de feSt, que acogen las salas de Escenarios de Sevilla, ya están a la venta en la página web www.sevillafest.com y en la web de cada sala. También cabe la posibilidad de adquirirlas de forma presencial en taquillas.

El acceso a la clausura será por invitación.