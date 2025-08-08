El Festival de Sevilla incluirá una Sección Oficial de cortometrajes

El Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebra del 7 al 15 de noviembre y que ha abierto el proceso de inscripción para la que será su 22 edición, incorporará una sección competitiva de cortometrajes. Este apartado, con el que competirá por primera vez el cortometraje en los 22 años de historia del Festival de Sevilla, dará dos premios: el mejor cortometraje de imagen real y mejor cortometraje de animación.

Además, dentro de Future Frames, un programa de European Film Promotion, que cuenta con Sevilla y Hamburgo como festivales colaboradores, se seleccionan diez cortometrajes de alumnado graduado en escuelas de cine de toda Europa que se presentan en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary (República Checa). Cinco de esos diez jóvenes cineastas acudirán al festival hispalense para presentar sus obras a la industria y al público, al tiempo "que podrán participar en un programa a medida: clases magistrales exclusivas, formación, networking y actividades promocionales para abrirse camino en el panorama cinematográfico internacional".

Para el director, Manuel Cristóbal, "un festival debe ofrecer respeto a los profesionales consolidados, pero también oportunidades a los nuevos y cuanto antes conozcan tanto al festival como a la ciudad, mejor". Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, quiso incidir en la inclusión de los cortometrajes en la Sección Oficial: “Es un paso muy importante que reafirma la vocación del festival como plataforma para el descubrimiento de nuevos talentos europeos”.

El eje principal del 22 Festival de Sevilla pivota sobre seis secciones competitivas: la Sección Oficial (películas de producción europea que destacan por su calidad cinematográfica y por estar abiertas a las diferentes sensibilidades estéticas y narrativas y cortometrajes de imagen real y animación), Rampa (dedicada a cineastas noveles emergentes que llegan a Sevilla con sus primeras y segundas películas), Alumbramiento (películas sin distribución en España), Panorama Andaluz (audiovisuales en cuya producción participan empresas andaluzas y/o estén dirigidos por cineastas andaluces) y EFA (en colaboración con la European Film Academy, largometrajes y cortometrajes que han sido prenominadas a los European Film Awards del mismo año de la correspondiente edición).

En la programación del próximo Festival, la sección Embrujo tomará el relevo de Las Nuevas Olas y mostrará las miradas y voces más singulares e innovadoras del cine europeo actual. “Un festival es una celebración del cine en el cine y Embrujo busca esas películas con las que lograr sorprender y embrujar al espectador en un mundo en el casi todo parece que está hecho”, reflexiona Manuel Cristóbal.

Además, en las secciones no competitivas vuelve Puerta Europa, que pone el foco en obras "cuya participación europea es minoritaria, pero fundamental al conectar la cinematografía de nuestro continente con otras cinematografías en un mundo en permanente alianza creativa". Asimismo, no faltará el guiño a los clásicos recientes y al patrimonio cultural y audiovisual que representa Esenciales Europa. La restauración digital de películas icónicas asegura que las obras que marcaron una época permanezcan accesibles en una sala de cine y continúen siendo una referencia tanto para el público como para las nuevas voces creativas del mañana. Bajo esta premisa, "se brindará una nueva oportunidad para ver en pantalla grande, largometrajes inolvidables que marcaron un antes y un después para varias generaciones de amantes del cine", anuncian desde el festival.