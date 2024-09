García-Alix destaca las “joyas” de los fondos fotográficos del CAAC

Dos han sido las exposiciones recientemente presentadas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo: Rede Social y Diversidad en la colección del CAAC. Dos apuestas que convergen en el propósito de sorprender al visitante, ofreciendo un discurso renovado en torno a la creación artística.

En Rede Social, propuesta del grupo artístico Opavivará!, el arte se concibe como un espacio para la interacción, para el encuentro. Estos artistas brasileños han confeccionado una gran hamaca –compuesta a su vez de diversas hamacas de colores- para que el público encuentre un lugar en el que distraerse o descansar si así lo desea. Todo ello en un contexto de absoluto sosiego, entre las paredes de una capilla del antiguo Monasterio de Santa María de las Cuevas. Discursos en nuestro arte contemporáneo cuyas influencias proceden de un edificio cuya construcción anduvo entre los siglos XV y XVI. Comunión de siglos, y de tiempos, en un mismo espacio.

También una comunión –en el sentido de comunidad, de communio- y un cruce entre tiempos es la exposición La mirada fotográfica de Alberto García-Alix, reconocidísimo fotógrafo, Premio Nacional de Fotografía en 1999 y, veinte años después, Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes. García-Alix ha sido el encargado de seleccionar entre más de 1400 obras –un inventario cuyo dossier son casi 600 páginas- de nombres como el Cristina García Rodero, María Cañas, el colectivo AFAL, Rogelio López Cuenca, Daido Moriyama o los sevillanos Miki Leal y Pive Amador. El resultado es una exposición que retrata –y cuando se retrata se está reflexionando- sobre temas como la conformación de las ciudades, el feminismo, la tolerancia, el arraigo, la función de la memoria, la identidad. Es decir, sobre la modernidad misma.

Una obra de Marta Minujín, 'El pago de la deuda externa argentina con maíz, el oro latinoamericano'.

Arte para el descanso y para el encuentro

La creación artística es una performance en la que el visitante es un actor fundamental de la escena. Al menos así lo considera el colectivo brasileño Opavivará!, que en 2025 celebrá sus veinte años de vida proponiendo esta visión del arte, en la que el espectador es una pieza clave que termina de definir el lenguaje de la propuesta.

Rede Social, obra de este grupo de artistas brasileños, llega al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo –hasta el 9 de febrero de 2025- tras pasar por espacios como la Fondazione Palazzo Strozzi, en Florencia, o el festival WOMAD en Reino Unido. Hasta ahora, el colectivo no había presentado obra en España, y ha sido el museo andaluz que dirige Jimena Blázquez el elegido para dar a conocer la peculiar instalación, que se constituye en una serie de hamacas, unidas una detrás de otra. Unas hamacas en las que se puede descansar, tumbarse, echarse la siesta. “Te puedes encontrar incluso a gente del CAAC durmiendo”, bromeó Blázquez –también comisaria de Rede Social-.

Jimena Blázquez, en las hamacas de Opavivará!. / Conchitina

La pieza se ubica en la Capilla de Afuera, que en su día perteneciera al monasterio de la Cartuja. La ubicación no es casual, pues esta capilla era la estancia en la que los monjes cartujos recibían las visitas; es decir, un lugar de encuentro que es análogo a la naturaleza de la obra de Opavivará!, que pretende acercar el arte al visitante, a un tercero, para que este participe y, como una pieza más de un puzle, contribuya a cerrar el sentido final de una imagen.

La idea es que sea una pieza o elemento de relación con nuestro público", detalló Jimena Blázquez

“Hemos querido volver a ese momento de diálogo con el exterior. Para ello hemos trabajado con este colectivo brasileño. Rede Social lo que invita es a interactuar al público, que la gente venga aquí a pasar un rato, y que sea un proyecto relacional. La idea es que sea una pieza o elemento de relación con nuestro público. Podéis venir con vuestras familias y lanzaros [a esta cadena de hamacas]”, explicó Jimena Blázquez a los medios. “También nos vamos a encargar de hacer talleres relacionados con el reciclaje”, desveló la comisaria, quien cerró su intervención recordando el patrocinio del festival Interestelar. Gracias a este festival –que se celebra en la pradera exterior del CAAC durante el mes de mayo- ha sido posible acoger, en la Capilla de Afuera, la obra de los artistas brasileños Opavivará! Esta creación que concibe el arte como un lugar para el descanso y para el encuentro. Con todo lo que esa lectura significa.

La biblioteca de la RAE, uno de los lugares que ha captado la cámara de Candida Höfer.

El retrato de los retratistas: una selección antológica

“Es una muestra muy emocional, y un trabajo muy estimulante”. Con estas palabras definió el fotógrafo Alberto García-Alix la siguiente exposición presentada, Diversidad en la colección del CAAC, donde se reúne a destacados fotógrafos o artistas visuales cuyas propuestas reflexionan en torno al paradigma de nuestra modernidad. Es decir, en torno a temas como el papel de las ciudades –nuestra relación con ellas-, el feminismo, la inclusión, las identidades ajenas a lo convencional, lo fragmentario, el arraigo o desarraigo, el apropiacionismo, la cultura popular. Son multitud de asuntos que García-Alix ha vertebrado con dedicación y criterio.

“Cuando Jimena [Blázquez] me llamó acepté por curiosidad, por meter las manos donde no me llaman –confesó el fotógrafo-. Mi sorpresa es que no me esperaba encontrarme esta colección. Fui de sorpresa en sorpresa. Hay grandes joyas. Es muy de agradecer que exista una colección así en un museo”.

Mi sorpresa es que no me esperaba encontrarme esta colección. Fui de sorpresa en sorpresa. Hay grandes joyas", declaró Alberto García-Alix

Entre esas joyas de Diversidad en la colección del CAAC –hasta el 25 de mayo en el claustrón norte del edificio- observamos los fotocollages de Antonio Gálvez, quien trabajó con Buñuel. La estética del cineasta se percibe en estas obras creadas entre 1976 y 1979. También vemos estampas de Cristina García Rodero –cuya trayectoria se calificó de “vital”-, creaciones de María Cañas –“interesante”, según el comisario- o trabajos del Accionismo Vienés –que impactan-. Estos últimos, explicó García-Alix, son “una generación de artistas austríacos que quedaron huérfanos por la guerra. Cuando hacen arte es un arte performático con el cuerpo como agresividad”.

“Es esta una colección que muestra la diversidad” y que a su vez es reflejo “de cada uno de los directores que han ido pasando” por el CAAC, apuntó el fotógrafo, quien se detuvo en varias de las salas –entre ellas hay una “solo sobre la mujer”- que componen este itinerario por los fondos fotográficos del museo. Unas 250 obras seleccionadas en una muestra que “ha quedado muy singular”, concluyó Alberto García-Alix.