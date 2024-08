"Me gusta la música bonita, pero no me sale siempre: la oscuridad me llama"

Entre la nostalgia y la euforia no tiene por qué haber un término medio, una puede diluirse dentro de la otra, en cualquiera de las dos direcciones, y los arreglos electrónicos sin estridencias que Irra Jiménez, nombre real de Groback, le ha dispuesto a la voz de Jeannette así lo patentizan. Con este ¿Xq te vas? el productor sevillano ha conseguido una canción que se proyecta hacia fuera y hacia dentro, hacia el pasado y hacia el presente; y se convierte en música -¿sonará cursi decir celestial?- que huye de la melancolía hacia la celebración, de la elegía a las ganas de bailar. En esta entrevista hablamos de ello y de Splvtterhouse, el colectivo musical del que forma parte y es -algo parecido a- su portavoz.

-En Splvtterhouse no se definen ustedes como un grupo musical convencional, sino como una crew. ¿Qué es eso?

-Es una unión de personas afines, con los mismos gustos, el mismo plan; una manera de crear un sonido que en nuestro caso reflejase lo que nos gustaba y era imposible hacerlo cada uno por sí solo. Como productor, yo puedo hacer la base que me parezca conveniente, pero nunca voy a conseguir el sonido de una guitarra real, de un bajo y batería reales, tampoco soy vocalista; y por el camino nos hemos ido encontrando gente que puede aportar todo eso. Hay algunos que solo quieren dedicarse a Splvtterhouse y otros que mantenemos nuestra carrera en solitario, pero hemos cambiado las prioridades. El nuevo disco de Splvtterhouse está en un momento en el que yo no puedo hacer mucho más que opinar y estar ahí apoyando a la banda, por eso me he sentido más libre en este tiempo y he decidido sacar algunas cosas. Uno de los vocalistas, 2Tan C'mon, lanzó varios temas por separado el año pasado y sé que ALX, el otro vocalista, está trabajando también en algo propio. Esta crew funciona de forma que si alguno no está a gusto en un proyecto concreto y no quiere participar, tiene la libertad de irse y volver en el siguiente, no pasa nada. No hay egos ni estrellas en Splvtterhouse; nadie que indique el camino, eso se decide entre todos, hemos encajado muy bien las piezas, todo se consulta, todo se habla. Eso sí, lo hablamos a gritos; somos muy pasionales.

-Pero eso que me cuenta también ocurre en bandas normales.

-No solo buscamos la banda en sí, la crew la forma más gente. Está nuestro técnico de sonido, Selaboom 13, artista que también edita cosas en solitario; Vicente, técnico de luces, que se encarga de toda la programación de luces de nuestros espectáculos. Lo que también define a nuestra crew es que cuando cobramos no hay más dinero para unos que para otros, sino que repartimos entre todos. Para conseguir la esencia de Splvtterhouse es necesario hasta el más mínimo granito de arena, por eso todo el mundo es indispensable.

-¿De dónde viene Splvtterhouse? ¿Dónde está, dónde va?

-Nació de una idea de ALX, que tenía inquietudes diferentes a las de la banda en la que estaba, H-Mafia, y quería hacer algo aparte de ella. Su idea fue grabar un EP de música oscura, hardcore dentro del rap, que se llamó Splatterhouse por el videojuego y por el estilo de cine, subgénero del gore. Significa casa de salpicaduras, porque es un género muy sangriento. Para su segundo proyecto contó conmigo; hicimos Maldito y la unión nos gustó tanto a todos los que trabajamos en ella que decidimos hacer algo más juntos. Llegó la pandemia y a través de miles de videollamadas comprendimos que estábamos cansados de nuestras carreras y decidimos iniciar el camino de Splvtterhouse juntos. El camino sigue creciendo y nos fuimos encontrando al guitarrista, Alberto Etopic, porque había temas en que necesitábamos guitarras; así apareció también Abel The System, el bajista. 2Tan C'mon vino para hacerle los coros a ALX, pero su forma de rapear nos fascinó; cómo arrastra las letras, las vocales, una cosa brutal; así que no podía ser el corista, tenia que se protagonista también y Splvtterhouse fue creciendo. En este momento estamos preparando el disco nuevo, cuarto trabajo, segundo disco grande, y estamos tardando porque de una vez por todas queremos crear el sonido Splvtterhouse. Lo estamos cuidando mucho, repasando minuciosamente las mezclas, la contundencia, el sonido, el estilo; queremos jugar con todos los sonidos que nos influyen, porque recordemos que en la crew hay una parte metalera, una parte rapera y una parte electrónica.

-Sin ser nu metal sí que mezclan la electrónica oscura con el hip hop y el resultado está muy cercano al metal la mayor parte de las veces.

-Hemos ido probando y catando cosas; tenemos un EP, The End, que es entero electrónico; el álbum anterior, Nightmares, tiene cosas que van más al metal. El sonido Splvtterhouse debe ir hacia un lado o hacia otro sin perder la esencia de la banda. Pero esto no es nada fácil, porque la electrónica tiene sus cánones y el metal y el hip hop tienen los suyos.

-¿Tiene título ya ese disco?

-Queremos que se llame From Hell, acercándonos a la película El Silencio de los Corderos, en que Aníbal Lecter firmaba así las cartas; también a la idea de Jack El Destripador contenida en la película From Hell. Pero realmente es una alegoría sobre que venimos desde abajo, desde el infierno. El concepto del disco es más grande todavía, pero eso aún no lo podemos contar. Pronto saldrá la canción de adelanto; falta menos de lo que parece, pero a nosotros siempre nos parece un mundo y siempre estamos deseando soltar canciones.

-Es verdad que sueltan muchas. Pero aparte de ¿Xq te vas?, que es solo suya, todo lo último de Splvtterhouse también lleva su firma: I’m Ready es un remix suyo, de una canción del Nightmares de hace tres años. Inhale, es otra remezcla suya, cover del Breathe de Prodigy. En Amor-Dazado sí colabora con Selaboom 13, 2Tan C'mon y ALX.

-A veces nos han remezclado otros artistas; The End, por ejemplo, salió con remezclas, además de la mía, de Nose Panik, de los Mutant Breakz de Cádiz, pero claro, mis compañeros son muy suyos para estas cosas y prefieren que sea yo el de las remezclas de la banda. Tengo una visión de las canciones y luego pasa el tiempo y pienso que le haría otras cosas. Y con toda libertad elijo cualquier canción de mi banda para lanzarla en remix.

Portadas de los últimos discos / D.S.

-Centrémonos en ¿Xq te vas?

-En ningún momento al principio de su creación pensé en lanzarla; es una canción que siempre he escuchado en casa, me recuerda a mi madre. Lo que sé de Jeanette lo sé por mis padres; generacionalmente hablando hay muchos años entre esa canción, que es del 73, y mi etapa adolescente, que llegó a finales de los 90, pero siempre he escuchado esa canción en casa, igual que a Triana. Yo tengo mucha influencia del rock andaluz y del pop de los 70, que a mis padres les gustaba mucho. Esta canción me gustaba también a mí, pero no es una canción que voy a poner en el coche, donde me gusta oír la música fuerte. Tuve acceso a las voces de Jeanette a capela y me planteé cómo podría hacer esa canción de forma que sí pudiera ponerla en el coche; empecé a trabajarla y la propia canción me iba marcando el rumbo; era triste, pero yo la quería poner alegre. Resulta que con la canción ya terminada se hizo viral otra basada en el mismo tema de Jeanette, con Snoop Dogg rapeando sobre una mezcla que ha hecho otro DJ, y yo, más que como algo negativo, lo vi como una señal. Sentía que tenía mucho de mí en esa canción y mis amigos, mi mujer, me dijeron que la lanzase. En el tiempo que llevaba buscando el sonido Splvtterhouse también había pensado que cada vez que yo sacara algo por separado no iba a seguir con ese mismo sonido; puedo seguir investigando y sentirme libre.

-Confiese que en realidad ha sido un intento de hacer una canción del verano

-(Entre risas) Cero pretensiones de que fuese más allá de mi propia satisfacción personal. Pero aunque esta canción puede parecer mainstream, si la analiza profundamente verá que tiene Drum & Bass, sintetizadores electrónicos duros, y lo que la relaja un poco son el piano, las campanitas y la voz de Jeanette; si le quitásemos eso sería una canción bastante dura. Hay gente que hace canciones y se crea un mundo sobre cómo va a pegar, pero si me construyo mi castillo en el aire y no consigo los objetivos me puedo frustrar. Y yo no estoy en la música para frustrarme.

-Aunque la popularizase Jeanette, el autor de la canción es José Luis Perales, al que me ha dicho usted, mientras nos acomodábamos para charlar, que le ha comprado los derechos. ¿Es normal hacer eso?

-No sé si es normal, pero yo que me quedo más tranquilo. No cuesta trabajo, es un trámite muy simple; yo no traté con Perales sino directamente con la SGAE. Se solicita poder utilizar la letra y la propia SGAE genera cuánto es el porcentaje que tiene que ir para el autor de la canción. Hay mucha gente que tira p’alante y luego ya verá si lo denuncian o no; yo estoy tranquilo, esta canción puede sonar en cualquier lado, que no estoy faltándole a nadie: quien ha creado la letra debe cobrar por ello. En Splvtterhouse, en parte porque yo soy muy cabezón, lo hicimos también cuando usamos una canción de Skrillex para nuestro First of the Year. Muchos hacen las versiones y no pagan derechos, por eso no están en las grandes plataformas de escucha; las suben a Tik Tok o YouTube y poniendo que es un cover ya no tienen que pagar nada. Pero esos entresijos no van conmigo. Y a ¿Xq te vas? ni yo sé si denominarla versión… ¿cómo lo llamas?

-Eh, oiga; que aquí las preguntas las hago yo. ¿Cómo lo llamas?

-(Más risas). Es como en la alta cocina, que está la tortilla de patatas y la deconstrucción de la tortilla de patatas. Pues yo he deconstruido la canción y la he cambiado, porque la original no tiene esos coros que le he metido atrás, que repiten la última frase que dice Jeanette; no he utilizado toda la canción, solo una parte; le he metido un filtro a la voz; es una canción nueva basada en una canción vieja, ¿es una versión, un remix, un cover?; yo creo que es mi visión de la canción de Jeanette.

-Hablando de su visión. Usted tiene un enorme filo punk en el que persigue la fealdad gloriosa, pero aquí ha perseguido la belleza; en lugar de fetichizar la oscuridad, como hace en su grupo, ahora en solitario enfatiza la luz.

-Es que a mí me gusta también la música bonita, lo que pasa es que la mayor parte de las veces que lo intento conscientemente no me sale, siempre tiendo a lo oscuro, son los sonidos que me llaman; mientras más graves haya, más me gustan; mientras más ritmo haya ahí metido, más me gusta. En esta el camino fue por otro lado, decidí fluir. Busqué utilizar diferentes épocas: hay cosas de los 70, como la voz de Jeanette; hay synthwave de los 80; hay D&B que se inició en los 90, y luego está la presión y la forma de hacer la música de los 2000 para acá; hay diferentes épocas metidas en esa canción, fue el camino que me marcó la base, que me decía por donde tenía que ir. Quise endurecer el sintetizador, por ejemplo, pero todo lo que intentaba oscurecer no me gustaba, me seguía gustando más la luz que tenía que la oscuridad que yo pretendía darle. Le iban más los samples de guitarra con muchos efectos. Tardé cuatro meses en hacerla, y yo no suelo tardar tanto.

-No es su primer proyecto en solitario. Pero The Ritual, el primero, era totalmente diferente. ¿Qué camino va a seguir?

-The Ritual me encanta; es techno, el sonido con el que me inicié en la música. A principios de este año hice otra canción, La Señal, que sigue siendo electrónica, pero es más orquestal en el arranque. Y ¿Xq te vas? es totalmente diferente a esos sonidos, y me ha gustado. No le puedo decir mucho, pero sí que va a haber otra canción más en este género, que saldrá a mediados de septiembre. Es una idea que quiero mantener bastante en secreto para que cuando salga sorprenda a la gente, no sé si para bien o para mal; pero es una idea curiosa. Y si esto de Jeanette era homenaje a mi madre, este siguiente lo será a mi padre. Más adelante no sé qué seguirá, ahora voy a trabajar en remixes para otros grupos sevillanos de hip hop, en canciones de los nuevos discos de La Retahíla y El Límite. Tengo mi sonido y quiero que se reconozca que soy yo, pero me adapto a los artistas, no creo que a La Retahíla le vaya bien una mezcla D&B, pero lo mismo algo menos acelerado igual sí. Cuando empecemos con Splvtterhouse me pararé y reiniciaré las ideas.

-Trabaja usted mucho con el breakbeat.

-Mire, a La Retahila le pega el breakbeat, pero es lo único que me va a sacar. A mí me encanta el breakbeat, pero el que me sale es muy similar al de los inicios de Chemical Brothers, The Prodigy, porque es la música que más he mamado y es un sello que pongo en cada canción; me gusta que se note que me encanta Prodigy. Me supera, sin duda es mi grupo favorito y al que he seguido toda mi vida desde que los descubrí y me dije que ese era el sonido que realmente me gustaba. Tengo mi propio estilo; no quiero copiar a Prodigy, pero es verdad que utilizo muchas de las formas que tienen ellos de generar las canciones; sus estructuras me flipan, tienen ese punto punk, con el que me identifico mucho. Y fomento ese uso; de hecho, en la banda hicimos otra deconstrucción con el Inhale, en la que cogimos el Breathe de Prodigy y lo llevamos al trap. Era Splvtterhouse jugando con los compases del trap.

Splvtterhouse crew / D.S.

-¿Encuentra a Sevilla receptiva para esta clase de música?. ¿Qué perspectivas tienen?

-Sevilla es muy especial para la música. Es una plaza fácil para los grandísimos nombres, pero para los pequeños no lo es tanto. Hay grandes conciertos con gente que va en masa, y a lo mejor tenemos aquí algo que suena también así y no funciona tanto; eso es curioso. Nosotros no es que queramos llenar estadios, queremos hacer música y lo que venga bienvenido sea. En este verano he tenido varios bolos en los que he colado ¿Xq te vas? y ha funcionado muy bien. También cuando otros DJs la han pinchado. Splvtterhouse llevado a una pista de baile es más difícil; de la banda hay que ver el espectáculo, que no es nada convencional para lo que hay en nuestra ciudad y cuando nos ven en directo la gente alucina y flipa.

-Y se asusta. Porque cuando sale el desafiante tío de la katana la gente de las primeras filas se echa para atrás…

-(Más risas todavía) Es un concepto que debe ir entrando poco a poco, pero siendo tan especiales como somos para la música, con tantísimos fans que hay aquí de Marilyn Manson, de Rammstein, de Prodigy, al final no somos tan dispares a todos ellos; los que gustan de esa oscuridad, los amantes del cine de terror, que son más minoría que mainstream, escuchan esa música y hay muchísimo fandom aquí del metal; que eso sí lo hemos notado, hay más gente que nos escucha por la parte metalera que por la electrónica; pero cuando empieza a sonar, la gente que viene a vernos se queda. Creamos esa atmosfera en la que te sientes arropado dentro de un espectáculo concreto.

-Oiga, cuando comprendió que la gente les sigue más por el metal que por la electrónica, ¿lloró usted mucho?

-(Ahora llora un poco, pero de risa) No; yo soy productor de electrónica, pero si estoy en Splvtterhouse, como les pasa a todos mis compañeros, mi corazón se divide en tres estilos, soy muy metalero, me encanta el rap y me encanta la electrónica. De los tres estilos, la electrónica es con el que más me gusta crear, pero yo puedo ponerme en el coche a Nirvana, de los que soy muy fan, Metallica, Marilyn Manson; sin embargo hay grupos como AC/DC que los he redescubierto ahora; pero en aquel tiempo, Rage Against The Machine y toda esa música metalera, de finales de los 90 y primeros 2000 eran influencias que me iban entrando. Aunque siempre tirando más a la electrónica.