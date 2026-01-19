Javier Holgado y Susana López Rubio: "Si algún lector adivina quién es el asesino, le pedimos por favor que nos escriba"

Javier Holgado (Pamplona, 1971) y Susana López Rubio (Madrid, 1978), en su faceta como guionistas, se encuentran tras producciones tan populares como Los misterios de Laura, Perdiendo el juicio o La templanza, y como narradores son los creadores del forense Lucio Garza y su familia, protagonistas indiscutibles de El misterio de la turista que murió dos veces (Espasa), segunda entrega tras el enorme éxito de El asesino de los caramelos de violeta (2023). “Como en nuestra anterior novela”, explica Holgado, “Agatha Christie se funde con La gran familia [la película española de 1962 dirigida por Fernando Palacios], unido esto al mayor giro que hemos escrito en toda nuestra carrera profesional, ya sea como guionistas o novelistas. Un giro sobre el asesino que va a sorprender mucho, por lo inesperado e impactante”.

“El lector que se asome a la novela va a encontrar un misterio apasionante, repleto de personajes muy atractivos”, dice por su parte Susana López Rubio. “A todos los lectores les pedimos, por favor, que si son capaces de adivinar quién es el asesino, que nos escriban, que nos lo cuenten. Pero en el libro hay mucho más: una trama sentimental, mucho humor, drama, y un retrato de la España de esa época”.

Pregunta.–Como en la anterior novela, la familia, y especialmente el clan Garza, cuenta con un gran protagonismo.

Respuesta.–(Javier Holgado): La familia Garza es una familia muy numerosa, de siete hijos, que entendemos como sujetos activos y no como un simple mural que hay de fondo. Quisimos desde el principio que cada hijo tuviese su historia, sus giros, su propia personalidad. Nos encantaría que el lector se sintiera como el octavo hijo del matrimonio Garza.

R.–(Susana López Rubio): Nuestro protagonista, Lucio Garza, recluta a su familia para que le ayude. Su mujer y sus hijos intervienen de manera directa en el caso. Son importantes a la hora de encontrar el asesino.

P.–¿Cuando crearon a Lucio Garza y su familia tuvieron claro que llegaban para protagonizar varias historias?

R.–JH: Sí, lo teníamos claro y también lo tuvo claro la editorial.

R.–SLR: Pero esta segunda novela se puede leer de forma autónoma, al igual que la primera. El que este libro exista es como consecuencia del entusiasmo y apoyo de los lectores, que han querido que así fuera.

P.–¿El hecho de que sean guionistas frena, aporta, ayuda o condiciona?

R.–SLR: Nos ayuda, aunque son dos técnicas muy diferentes. Hay algo que sí nos viene muy bien, que es el hábito.

R.JH: Porque en la tele no te puedes permitir el lujo de atascarte, porque tienes que entregar los guiones, a veces en dos semanas. Tenemos el cerebro entrenado (risas). Partiendo de que no tiene nada que ver escribir una novela o un guion. De la novela lo que nos encanta es todo el tiempo que le puedes dedicar.

P.–Imagino que les habrán preguntado con frecuencia por Carmen Mola, por aquello de la escritura colectiva. Pero ellos son tres, uno puede ejercer de árbitro en los conflictos.

R.–SLR: A nosotros lo que nos parece complicado es lo de ellos. Hacemos una escaleta y nos repartimos según nos apetece.

R.–JH: Llevamos muchos años escribiendo juntos. Yo tenía miedo al estilo, y luego fue muy fácil, fluyó desde el principio.

“No ofrecemos un tipo de crimen truculento, no abres el libro y te salpica la sangre”

P.–En la novela está muy presente la cantante y actriz Marisol, pero también todos los iconos y estética de los 60...

R.SLR: Es que somos muy amantes de la cultura pop. Y además tenemos claro que una época también se define por los anuncios y los programas que ves, la música que escuchas, etc, más allá de elementos más sesudos. Hemos intentado que todo eso esté muy presente.

R.–JH: Aparecen personajes reales de aquella época como Margarita Landi o Ibáñez, el dibujante. Y Mari Luz, la protagonista, es un homenaje clarísimo a Marisol. Tenemos claro que fue la cara de la España de esa época, de esa década.

P.–En este tiempo, en el que se cataloga todo, ¿domestic noir, cozy crime?

R.–JH: Este tipo de historias llevan existiendo desde siempre. Está claro que no ofrecemos un tipo de crimen truculento, no abres el libro y te salpica la sangre. Estamos en el otro extremo.

R.–SLR: Javier suele decir que es del tipo Los misterios de Laura. Realmente, no sabríamos dónde encuadrarnos. Porque no son casos meramente domésticos y tampoco suceden en el ámbito más cercano.