Karla Sofía Gascón: “Demi Moore es muy amable, pero quiero el Oscar”

La actriz española Karla Sofía Gascón lamentó que su nominación a los Oscar la haya recibido entre “amenazas, insultos y vejaciones” desde las redes, y admitió alegrarse de que ésta haya coincidido con la investidura de Donald Trump porque, según sus palabras, será “un revulsivo”.

Gascón se pronunció así en Uruguay, desde donde atendió por videoconferencia a los medios españoles que le han preguntado por su nominación al Óscar por Emilia Pérez, que ocurrió poco después de que Donald Trump fuera investido como presidente, algo que para la actriz ha sido una casualidad.

“No creo y espero que no tenga nada que ver mi sexualidad o mi color de pelo con mi actuación. Yo creo que los miembros de la Academia, la gente que vota están emocionados con el trabajo que he hecho”, señaló antes de añadir que su papel ha sido reconocido en los festivales y entregas de premios más importantes del mundo.

Karla Sofía, la primera mujer trans en la historia nominada al Oscar a la mejor actriz, recibió mensajes de felicitación del presidente del Gobierno, de la Vicepresidencia, de los ministros de Cultura de España y Francia, además de actores y de actrices españoles. La actriz mostró su rechazo por las personas “retrógradas o con poca capacidad mental” que están, a su juicio, “contra la libertad y el respeto a una sociedad justa e igualitaria”, gente que le han proferido “insultos, amenazas de todo tipo y vejaciones” tras su nominación. “Gente muy cercana a este señor (en referencia a Trump), es obvio”, precisó.

A Gascón le da lástima que haya personas como Trump o Bolsonaro “por el mundo”, o “una mezcla entre caciques de pueblo y fascistas de última generación”, que, mantuvo, se están “apoderando de las instituciones en muchísimos países, vendiendo odio que otros les compran con una facilidad tremenda”. Y advirtió que no es normal que ella se tenga que sentir como “en una especie de apartheid, como si fuera la culpable de los males de este mundo”.

El manejo de las redes, según ella, lo hacen “cuatro gatos”, pero se dedican a machacar a otras personas, y algunos les siguen para que no les alcancen. Y algunos de ellos, según argumentó, se dedican a criticar a determinadas películas diciendo que “sois unos hijos de tal” o que “cuando encuentren tus huesos van a saber que eres un hombre”.

La intérprete dijo de la red social X que “está llena de falsedades”, y “da asco”: “No sé si da más asco la red o los satélites de este señor”, apostilló la actriz, que al hacer este tipo de comentarios ha reconocido estar “calentita” con la situación que se vive.

No obstante, también quiso dejar claro, que aunque su voz es un altavoz para que otras personas no sufran las mismas cosas que ella, no es representante de nadie porque no la han elegido como tal y solo puede hablar por sí misma.

“Hay un problema en la sociedad, mucha gente quiere controlar los cuerpos de los demás porque así controla las mentes de los demás”, recalcó la actriz, quien cree que el éxito de ahora mismo es su “fracaso anterior”, porque ahora mismo es ella misma y no se deja manipular.

Gascón confesó ser muy amiga de su contrincante en los Oscar Demi Moore –“una de las señoras más amables de Hollywood”–, pero es sincera y reconoce que ella quiere llevarse el Oscar antes que nadie. También presumió de su amiga Penélope Cruz, con quien comparte lugar de nacimiento, y por eso bromeó con el hecho de que dos actrices reconocidas hayan salido de este municipio madrileño: “Es muy fuerte; mira que hay probabilidades. Pues esto es como la Lotería de la Manolita. Hay muchas probabilidades y toca siempre en el mismo sitio”.

Gascón tiene mucha energía para seguir de campaña con la promoción de la película de Jacques Audiard y es que está convencida de que el filme es totalmente diferente a todo lo que se ha visto. “Por mucho que les cuenten –manifestó emocionada–, cuando llegan y se sientan en la sala y empiezan a ver la película, acaban con una experiencia que les conecta de alma a alma con los personajes que están en la pantalla”.