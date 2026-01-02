La legendaria banda sevillana Storm actuará en Sevilla el 9 de enero de 2026

La banda sevillana STORM actuará el próximo 9 de enero de 2026 en la Sala Malandar de Sevilla, en un concierto donde presentará oficialmente su nuevo trabajo discográfico 'Forever', un doble CD grabado en directo acompañado de un DVD. La formación, considerada una de las más influyentes del rock español, compartirá cartel con Sweet Hole en una velada que promete reunir a los seguidores del rock progresivo andaluz.

El lanzamiento de 'Forever', publicado recientemente por 5 Lunas Producciones, recoge la actuación que STORM ofreció el 13 de diciembre de 2024 en el Teatro de San José de La Rinconada, en la provincia de Sevilla. Este registro audiovisual supone un hito en la discografía de la banda, que cuenta con más de 50 años de trayectoria, al inmortalizar por primera vez su directo en formato completo con imagen y sonido. Los asistentes al concierto del 9 de enero tendrán la oportunidad de adquirir el disco esa misma noche en la sala.

El evento tendrá lugar en la Sala Malandar, ubicada en la calle Torneo número 43, en el Casco Antiguo de Sevilla. Las puertas se abrirán a las 21:00 horas y las entradas anticipadas están disponibles por 12 euros, mientras que el precio en taquilla será de 15 euros. La venta online se puede realizar a través de la plataforma Ticket and Roll.

Detalles del concierto y venta de entradas

Sweet Hole, la banda que acompañará a STORM en este evento, aportará su propuesta de rock progresivo con atmósferas intensas y energía característica. Esta formación sevillana ha ido ganando reconocimiento tanto en el circuito local como en el panorama nacional, destacándose especialmente por la potencia de sus actuaciones en directo y su capacidad para conectar con el público desde los primeros acordes.

Características del álbum 'Forever'

El doble CD 'Forever' captura una actuación completa de STORM realizada en el Teatro de San José de La Rinconada en diciembre de 2024. El registro incluye un DVD con las imágenes del concierto completo grabado profesionalmente, lo que permite a los seguidores revivir la experiencia visual y sonora de una banda que ha marcado generaciones en el rock español. Este lanzamiento representa un capítulo fundamental en la discografía de la formación sevillana, completando su catálogo con un documento audiovisual de gran valor histórico y musical.

La edición ha sido realizada por 5 Lunas Producciones, sello especializado en música en directo y rock progresivo. El formato doble permite recoger la extensión completa del repertorio que STORM desplegó durante aquella noche de diciembre, incluyendo tanto temas clásicos de su extensa carrera como composiciones más recientes que demuestran la vigencia creativa de la banda.

Trayectoria de STORM en el rock español

STORM se formó en Sevilla a comienzos de la década de los años 70, consolidándose como uno de los nombres esenciales del rock español durante más de cinco décadas. La banda ha mantenido una actividad continuada que combina el respeto por su legado con la renovación constante de su propuesta musical. Su influencia en el desarrollo del rock progresivo en España resulta incuestionable, habiendo inspirado a numerosas formaciones posteriores.

A lo largo de su extensa trayectoria, la formación sevillana ha publicado diversos trabajos de estudio y actuado en los principales escenarios del país. Su conexión especial con el público andaluz se mantiene intacta después de más de 50 años, como demuestran las convocatorias que logran en cada una de sus apariciones en directo. La banda continúa plenamente activa, con una formación que preserva la esencia del grupo original mientras incorpora la experiencia acumulada durante décadas sobre los escenarios.

Sweet Hole y la escena del rock progresivo sevillano

Sweet Hole representa una de las propuestas más interesantes del rock progresivo contemporáneo en Sevilla. La banda ha desarrollado una personalidad sonora marcada que combina atmósferas envolventes con momentos de alta energía, creando un equilibrio que caracteriza sus composiciones. Su trabajo escénico destaca por la intensidad y la capacidad técnica de sus miembros, aspectos que les han valido el reconocimiento progresivo dentro de la escena musical andaluza.

La propuesta de Sweet Hole ha ido ganando adeptos tanto en el circuito local como en otras ciudades españolas. Sus directos se caracterizan por una ejecución potente y una comunicación directa con el público asistente, elementos que les han permitido consolidarse como una formación a tener en cuenta en el panorama del rock progresivo actual. Compartir escenario con una banda legendaria como STORM supone un reconocimiento a su trabajo y una oportunidad para darse a conocer ante un público más amplio.

¿Cómo adquirir el disco 'Forever' de STORM?

Los seguidores de STORM que asistan al concierto del 9 de enero de 2026 podrán adquirir el doble CD con DVD Forever directamente en la Sala Malandar. Esta será la presentación oficial del disco en formato físico ante el público sevillano, ofreciendo la posibilidad de llevarse un ejemplar recién salido del sello 5 Lunas Producciones. La venta en el propio concierto permite a los fans obtener el trabajo discográfico en el contexto ideal, rodeados del ambiente de un directo de rock progresivo.

Además de la venta en sala, es previsible que el disco esté disponible a través de los canales de distribución habituales de 5 Lunas Producciones, incluyendo tiendas especializadas en música y plataformas online. El formato físico, cada vez más apreciado por los coleccionistas y amantes del rock, incluye tanto el doble CD de audio como el DVD con las imágenes del concierto completo, ofreciendo un producto de alto valor para los seguidores de la banda sevillana.