Nace Cervatana, el proyecto paralelo de Dandy Piranha de Derby Motoreta's Burrito Kachimba

El panorama musical andaluz recibe en este 2025 a un nuevo proyecto con raíces ya conocidas: Cervatana. La banda, formada por miembros de Derby Motoreta's Burrito Kachimba y Puerto Hurraco, debuta oficialmente con el lanzamiento de su primer single titulado Cap. IV- La Bomba. Este grupo, que nace de la amistad y afinidad musical entre sus integrantes, tiene su base entre las localidades de Mérida y Sevilla, configurando una propuesta que promete destacar en el panorama andaluz y nacional.

Cervatana surge como una evolución natural de colaboraciones previas, reuniendo a músicos de trayectoria consolidada en la escena underground española. La banda se autodefine con una frase enigmática que resume su filosofía: "Cervatana es un dardo cósmico que ha venido para iluminar a la humanidad". Esta declaración de intenciones marca el carácter del proyecto que, aunque nuevo en su concepción, parte de una experiencia musical ya contrastada por el público y la crítica especializada.

La formación cuenta con Miguelito García, vocalista de Derby Motoreta's Burrito Kachimba conocido también como Dandy Piranha, Francisco Sánchez, reconocido multiinstrumentista emeritense, y Jose Ugía, productor e integrante también de DMBK. Los tres traen consigo un bagaje musical que promete ofrecer una propuesta diferencial en el panorama actual, combinando sus influencias y experiencias previas en otros proyectos de éxito. Publicarán un LP en el primer trimestre de año, probablemente Abril de 2026.

Los integrantes de Cervatana: trayectoria y experiencia

Miguelito García, cantante emeritense de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, aporta a Cervatana su característica voz y su compromiso con sus raíces extremeñas. Durante los últimos siete años, ha llevado el nombre de Mérida por escenarios de todo el mundo, incluyendo giras por Latinoamérica y Reino Unido. En sus composiciones con DMBK son habituales las referencias a su tierra natal, sus mitos y paisajes extremeños. El último álbum que publicó con Derby Motoreta's, Bolsa Amarilla y Piedra Potente, consiguió el número uno en ventas durante su lanzamiento, un logro destacable para una propuesta inicialmente underground.

Han dado conciertos en recintos como el WiZink Center de Madrid o la Sala Razzmatazz de Barcelona, además de participar en festivales internacionales de la talla del Primavera Sound, Bilbao BBK Live o las ediciones sudamericanas de Lollapalooza en Chile y Argentina. García aporta a Cervatana esta experiencia internacional y su conexión con el público, elementos fundamentales para el despegue del nuevo proyecto.

Francisco Sánchez es una figura conocida en la escena musical de Mérida como multiinstrumentista y DJ. En 2024 formó junto a Jose Ugía la agrupación de electrónica Kelia, con la que participaron en el festival Monkey Week, actuación que sembró la semilla para la posterior formación de Cervatana. Sánchez proviene de otros proyectos como Puerto Hurraco y ha colaborado con numerosas bandas tanto como músico como desde la producción en estudio. En la actualidad, combina su participación en Cervatana con su labor como Tour Manager de DMBK, banda con la que trabaja estrechamente.

Por su parte, Jose Ugía, músico sevillano fundador de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, completa la formación aportando su experiencia como productor musical. En su trayectoria destaca la producción para artistas como Restinga o Cristian de Moret, así como la dirección musical en obras de danza y teatro. En paralelo, Ugía desarrolla una carrera en solitario. Uno de sus trabajos más recientes fue la canción "Se Secó la Flor", publicada a principios de 2025 junto a la bailaora Carmen Avilés y el propio Miguelito García, colaboración que cosechó grandes elogios entre crítica y público.

De Kelia a Cervatana: génesis del nuevo proyecto

La génesis de Cervatana puede rastrearse hasta la formación de Kelia, proyecto electrónico que Francisco Sánchez y Jose Ugía presentaron en el Monkey Week de 2024. Esta colaboración sirvió como campo de pruebas para lo que posteriormente se convertiría en Cervatana, ya con la incorporación de Miguelito García a la formación. La química musical entre los tres integrantes, fruto de años de amistad y colaboraciones previas, ha sido determinante para la creación de este nuevo proyecto.

El lanzamiento de Cap. IV- La Bomba como primer single marca oficialmente el inicio de la andadura de Cervatana en 2025. La elección de este tema como carta de presentación no parece casual, sugiriendo que podría formar parte de un concepto más amplio o un trabajo discográfico completo que la banda iría desvelando progresivamente.

La trayectoria previa de sus integrantes, con Derby Motoreta's Burrito Kachimba como principal referente, genera expectativas sobre la dirección musical que tomará Cervatana. Si bien DMBK se caracteriza por su particular fusión de rock, psicodelia y flamenco, Cervatana podría explorar nuevos territorios sonoros, aprovechando la versatilidad de sus miembros y sus diversas influencias.

El videoclip

La canción cuenta con un videoclip producido por Catastral, bajo la dirección creativa de Elena Gog y la dirección general de Paula Rubio. La producción estuvo a cargo de Dario Julve, Verónica Lledó, Paula Rodrigo y Carlos G. Colomer. La dirección de fotografía corrió a cargo de Hugo Pisón, con Javier Casado como gaffer. En el apartado de estilismo, participaron Victoria Nogales como estilista principal, Carmen Minguito como ayudante de estilismo y Ellavled Alcano como modista. El equipo de maquillaje, peluquería y efectos especiales fue liderado por Sofía Concepción Rodríguez, con la asistencia de Mario González Parrilla.

La figura de híbrido estuvo interpretada por Andrea Calavia, mientras que la dirección de movimiento recayó nuevamente en Elena Gog y la coreografía fue obra de Alba Gog.Las bailarinas del videoclip fueron: Valeria Rodríguez, Laura Garrido, Paola Díaz, Alba González, Carmen Collado, Laly Hernández, Georgina Flores, Mar Piedra y Elena Gog.

Las ilustraciones estuvieron a cargo de Mikelo y Carlos Lucas. La montadora fue Paula Rubio, el color corrió a cargo de Hugo Pisón y los efectos visuales (VFX) fueron realizados por Raúl Claro. El diseño gráfico fue obra de Nacho F.T. Moares.

Entre los agradecimientos especiales destacan: Fran Moraga, el Centro Cultural y de Mayores Nueva Ciudad, Alexandrino, el CEIP Francisco Giner de los Ríos y Last Tour. El proyecto cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida.

Monkey Week

La participación de la formación está confirmada en el Monkey Week de El Puerto de Santa María en esta edición de 2025 que se celebra entre el 20 y 22 de noviembre.

A continuación la trascripción de la letra de la canción:

"Y el desierto borra los pasos que escribo al caminar. Echo a correr y no sé cuál es mi destino, ni a dónde lleva. En los lagos Helados busco el camino. tengo que llegar . En la cueva me refugio del viento, que borra los planetas.

Voy huyendo de la bomba, pero soy el detonador. Voy huyendo de la la bomba pero soy el detonador. Se enciende un piloto en mi frente inocencia candente y no sé a dónde voy.

El desierto borra los pasos que escribo al caminar; quisiera besar unos labios sentir escalofrío, sentirme vivo.

Una rama con veneno escondido, me hace tropezar. Soy como una piedra cayendo al vacío sin tiempo ni ruido. Voy huyendo de la bomba pero soy el detonador. Voy huyendo de la bomba pero soy el detonador. Se enciende un piloto en mi frente, inocencia candente y no sé a dónde voy.

Y la semilla renacerá. Voy huyendo de la bomba perodonde la bomba pero no pierde con amor vamos dentro de la bomba pero soy el restonador de la bomba"