"Que nos definamos como 'kinkis' es compatible con un discurso profundo"

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba no es que se rebelen contra el rock andaluz en que tantas veces les encierran, sino que existen aparte de él, haciendo música que suena como si viniera de las profundidades de la tierra, brotando en un magma que todo lo quema. La suya es la mejor manera de fundir el rock andaluz de aroma clásico con la psicodelia estroboscópica y hasta con el metal industrial. Con Andalucía en la médula y en su espina vertebral, la banda evoluciona con los motores musicales básicos para los nuevos tiempos, por eso su fusión sigue una de las trayectorias más enriquecedoras en este sentido. El mejor mestizaje se produce cuando nadie pretende ser otro y sabe que a la vez todos somos lo mismo, algo que estos Motoreta's deben tener clarísimo y por eso huyen de un cliché al que comenzaron asociándoles y cada vez van dejando más atrás. Su tercer disco, Bolsa amarilla y piedra potente, que saldrá el próximo viernes, es la perfecta muestra de pasión contagiosa de seis músicos que conocen el secreto de la música que tocan y está repleto de canciones de esas que parecen tener un año y cincuenta años al mismo tiempo. Para hablar de ellas nos acercamos a su local de ensayo, donde encontramos a cuatro de sus componentes, Dandy Piranha, el cantante; Gringo y Bacca, los guitarristas, y Soni, el bajista, atareados en vaciar cajas y más cajas que acaban de recibir, llenas de material musical y electrónico con los que renovar su arsenal para los conciertos, de forma que a través de ellos resuenen sus nuevas canciones a plena potencia. Como esta es una de las primeras entrevistas previas a su nuevo disco y todavía no habrán tenido tiempo de inventar respuestas estrafalarias para contestar a una pregunta que les van a hacer miles de veces, aprovecho para ser yo quien primero se la haga.

-¿Me explican ustedes que significa el título del disco?

-(Gringo) Es una metáfora de la sonoridad que contiene. Somos una banda muy eléctrica y en este disco hemos trabajado bastante con capas de sintetizadores y ámbitos electrónicos y el título resume las dos tendencias que tiene el disco. La zona potente que veníamos desarrollando la hemos afilado para hacerla más potente todavía y hemos hecho además una apertura importante a texturas electrónicas. Conviven los dos universos: la piedra potente, nacida de la tierra, que ya estaba ahí y es lo que veníamos haciendo, y la bolsa amarilla, que es sintética, algo creado por el hombre. (Dandy) Eso diferencia las dos caras que tiene el disco; siendo un discurso homogéneo, también se pueden distinguir dos partes claramente diferenciadas; la primera es más luminosa y la segunda tiene un tono más grave, más solemne.

-¿Quién ha escrito las letras? Es que hay referencias a Mérida, la ciudad natal de Dandy.

-(Dandy) Sí, las he escrito yo; aunque solo he puesto palabras a un paisaje que pintamos entre todos. Yo no vengo con la canción hecha, sino que esta es un discurso entre los instrumentos, la voz, las palabras, que va conformando un paisaje que puede ser melancólico en Tierra, lúgubre en Seis pistones, ritual en Ef laló, desenfadado y callejero en El Chinche; hay muchos colores.

-Aparte de Santa Eulalia hay canciones en las que la inspiración viene de San Juan de la Cruz, de Eurípides; ¿dónde se ha visto a unos kinkis cantando en griego antiguo?

-(Dandy) Lo de los kinkis muchas veces se malinterpreta porque hay gente que no hace caso a lo que decimos que significa la kinkidelia, que no es ir de gánsteres, ni de chulos, ni de guays, sino que es una etiqueta que hemos inventado porque va muy pegada a toda la agresividad que tiene la música que hacemos y al descaro que tenemos encima del escenario, lo que no quita que haya también solemnidad y una inquietud artística por desarrollar un discurso profundo. (Gringo) Además es porque adoptamos la libertad fuera del sistema que tenían los kinkis, que eran los bandoleros modernos. En ese sentido va nuestra actitud musical; vamos por libre, ajenos a lo que está sucediendo, sin entrar en el sistema.

-Esa canción, Ef Laló, igual la podían haber cantado Lole y Manuel en su tiempo. Tiene esos aires de bulerías tan suyos.

-(Dandy) Totalmente. La verdad es que la primera parte de la canción es de inspiración de Lole y Manuel total; de hecho, al principio de componerla me costó trabajo porque ya hay cierta repercusión, hay una responsabilidad. Los discos anteriores los hicimos un poco sobre la marcha, estando de gira, cogiendo ideas de aquí y allá, con un ritmo muy frenético; pero lo de pararnos a componer, como en este, a mí personalmente me dio al principio un poco de respeto; me costó arrancar y coger ese camino en el que luego las cosas salen más fácilmente y me ayudó escuchar mucho a Lole y Manuel. La primera parte de Ef laló es como haberlos pasado por mi tamiz y mi punto personal, luego desemboca en una segunda parte oscura y más ritual.

"Enfocamos nuestra carrera como una evolución; primero como personas, después como músicos"

-Es un disco de dualidades; en esa canción conviven una parte flamenca y otra mística; el stoner convive con los sintetizadores ochenteros; la primera parte del disco, más motoretera, con la segunda, más exploradora de nuevos sonidos.

-(Soni) A dónde vamos nosotros lo hacemos de forma natural; empezamos en un local dando leña, queriendo ser los más cafres; pero a medida que nos fuimos conociendo, enseñándonos canciones de otros artistas unos a otros, nos fuimos alimentando. También nos gusta explorar y cuando uno trae una idea de su casa con un sintetizador, entre todos la abordamos y vemos que hay un camino nuevo en el que todos metemos la mano para darle forma a ese trozo de barro. Básicamente funcionamos así. (Gringo) No somos una banda de estilo, sino progresiva en el sentido de que nuestra carrera la enfocamos como una evolución; primero como personas, después como músicos y como banda. Además, cuando algo nos suena a otra cosa que ya hemos hecho, queda desechado, y esa búsqueda hace que cada disco respire un aire diferente. Ese es el objetivo, ir transitando; conceptualmente estamos más cercanos a los Beatles, que en siete años hicieron que desde el primer disco al último fuese una locura que, por ejemplo, a AC/DC.

-La reciente canción de adelanto se llama Manguara, pero igual podía haberse llamado Demogorgon. La atmósfera opresiva de Stranger Things está presente en toda ella.

-(Bacca) Manguara es un término que se adoptó en las minas de Riotinto; cuando los ingleses veían a los lugareños beberse su chupito de anís pensaban al principio que era agua, hasta que lo probaron y vieron cómo pegaba. Cuando ellos comenzaron a pedírselo al camarero como agua: man, wáter, los lugareños adoptaron ese nombre para sus tragos mañaneros: el agua del hombre. Este término de Manguara se da mucho también en el mundo del flamenco, sobre todo por esta zona de Huelva y Sevilla; incluso hay un grupo de sevillanas que se llama así. (Gringo) No tiene mucho que ver con la letra de la canción. Cuando las vamos haciendo les vamos poniendo nombres de trabajo y a esta nos cuadró ponerle ese. (Soni) El soniquete de la palabra nos cuadraba mucho con la historia que estábamos viendo en nuestras cabezas cuando escuchábamos la canción. (Bacca) Al final Manguara es un término que se ha adoptado como nuestro de una terminología ajena, que viene de frases hechas de angloparlantes. Eso da pie a una libre interpretación de las cosas, con lo que nosotros jugamos mucho, tanto en la lírica como en nuestro propio imaginario colectivo.

-Daddy Papi me parece una segunda parte de Porselana Teeth.

-(Gringo) Correcto; a nivel lírico es así. La conexión es solo lírica porque la canción no nació con el propósito de ser una segunda parte; solo fue premeditado que hubiese una primera y una segunda parte en Somnium Igni; pero cuando Dandy trajo la letra de Daddy se me ocurrió conectarla con Teeth para que continuara la historia, pero no son dos canciones contextualizadas para ser dos partes. (Dandy) Sí, pero Dios las ha unido -surgen las primeras risas-.

-En este disco también hay instrumentaciones que suenan a las que tenía Grecas.

-(Bacca) Sí, el pasaje instrumental; nuestra manera de dibujar se tiene que ver reflejado en el trabajo de ahora. Si estaba en el primer disco es natural que se mantenga; pero creo que se nota también la vuelta de tuerca que le hemos dado. Esos elementos sonoros, en los que ha habido más evolución y trabajo, son nuestro lenguaje; como el redoble que King Gizzard & the Lizard Wizard tienen en todas sus canciones.

"Trabajar con compases rotos es una forma de llamar la atención, de engañar al subconsciente"

-Manteca bien podría ser la canción que desde ahora sirva para cerrar los conciertos de forma contundente en vez de El salto del gitano.

-(Soni) Esperamos que cuando acabe el concierto haya muchos dientes por el suelo, porque esa sí que es la premisa de la canción; queremos que este sea el tema más rápido que hemos hecho nunca, porque eso nos pone las pilas, nos ponemos tensos y eso al final se transmite al público, que percibe esa energía que le estás imprimiendo al tema; lo hicimos pensado mucho en el directo, sí. (Gringo) En este disco hay temitas para romperte la boca con tu colega y temitas para agarrarte de la cintura… (Dandy) …y comerte la boca con tu colega -las risas siguen estallando; para que la entrevista no se me vaya de las manos le imprimo seriedad-.

-Este me parece el disco más trabajado y de más cuidado en todos los detalles, el de arreglos más sofisticados. Siempre me ha parecido apreciar una cierta espontaneidad salvaje en ustedes; no sé si esta vez se ha manifestado en esos compases tan raros e irregulares en 8x8, cuando no les van cambiando las cuentas y rompiendo los ritmos ¿O es que eso también ha sido buscado y estudiado a fondo?

-(Soni) Esa es nuestra forma de entender nuestra música, pero nos gusta decir que no es premeditado. Nosotros no queremos hacer el chiste de decir que somos los más sesudos ni los más listos de la clase, que quieran hacer cuentas raras ni compases raros; sino que nos sale de forma natural, todos lo entendemos y así es como queda grabado. El Chinche tiene una cuenta súper rara, pero la idea es que eso vaya para adelante como una locomotora, que no sea un tema de Tool ni nada de eso. (Gringo) Las amalgamas, los compases rotos, no dejan de ser una herramienta más, un color más de la paleta de colores, a la hora de componer. (Dandy) Es una forma de crear tensión, de engañar al subconsciente; al final toda la historia de los arreglos musicales va enfocada a llamar tu atención o que sientas que hay algo raro sin necesidad de saber qué está pasando. El ejemplo más evidente es la subidita de tono del último estribillo en las canciones ochenteras; es un arreglo que hace que, aunque no tengas ni idea de música, ni falta que hace, sepas que ha pasado algo, llama tu atención y la mantiene. Hay otras formas más sofisticadas de hacerlo, como utilizar una cuenta en 5 y que parezca que no termina el compás, que va como cojeando y creando una tensión mediante los arreglos; pero eso tiene que estar siempre al servicio de la canción, no ser solamente para demostrar lo virtuoso que eres, porque luego la canción no vale un duro.

-Les he oído antes que han tenido tres o cuatro reuniones de seis horas solo para decidir el orden de las canciones. ¿Tan importante es ese orden?

-(Dandy) Es que hay canciones que se aman una a la otra y quieren ir pegaditas y hay canciones que se escupen una a la otra y tienen que estar en la cara contraria, porque si no se pelean. Por eso ha sido toda esta discusión, para decidir donde sentábamos a los niños en la clase, para que los malos estén delante -y vuelta a las risas-. (Bacca) También es una cuestión de percepciones. Nosotros siempre decimos que como banda somos muy democráticos, pero como cada uno siente la conexión entre temas de una manera, en el momento en que tratas de ponerla en común y hacer consenso de cuál es la percepción global, la decisión puede extenderse mucho, aunque al final todo termina cayendo por su propio peso. Lo importante es que todo tenga dinámica, que termine cobrando sentido para nosotros y procuremos que el público lo recoja de la misma manera. (Dandy) El objetivo final es que sea un viaje al hiperespacio. Con la entrada te abrochas el cinturón, sales a la estratosfera, ahí ya se estabiliza, luego pasas por un cinturón de meteoritos y vas haciendo el viaje hasta que por fin llegas a la luna, o a dónde tengas que llegar. (Gringo) Es como en Pulp Fiction, que hay una historia, pero las escenas están saltadas en el tiempo. Aquí también; cada canción es una escena puesta de determinada manera y al final John Travolta está muerto -con las risas desbordadas me doy cuenta de que la entrevista finalmente se me ha ido de las manos-.

-¿En los discos siguientes van ustedes a seguir invirtiendo en el fondo abierto por Manguara y Pétalos o ya está totalmente amortizado?

-(Soni) Estamos bastante cómodos ahora, así que no es para nada descartable. (Dandy) Sí, nos gusta abrir un camino en un disco, continuarlo en el disco siguiente, abrir otros nuevos caminos en el posterior; cerrar un camino en un disco y recuperarlo en otro, eso es lo más interesante que tenemos.

-Hablemos de los conciertos. Más allá de que al interpretar las canciones nuevas salgan del repertorio muchas de las antiguas, ¿van a tener cambios notables de estructura, como el propio disco?

-(Bacca) Un concierto nuestro tiene como santo y seña que haya energía y que se deposite toda la carne en el asador, las brasas escupan fuego y la carne sude; eso va a seguir estando ahí. Ya lo hicimos al final de la gira de Hilo Negro -el segundo disco-, que no había tanto valle en la dinámica y todo se acercaba más a temas como Samrkanda, que era el que más construía esa atmósfera desde el primer disco; este nuevo nos da la oportunidad de brindarle al público un discurso más completo en directo, de tener temas más de medios tiempos, más de asentarse y disfrutar, no solo de sudar, no solo de que llueva cerveza por las cabezas de la gente, sino de que también disfrute de darle un trago.

-El primer concierto no será en Sevilla.

-(Bacca) Hemos preparado tres conciertos de presentación, en los que mostraremos lo que hemos trabajado y cómo lo hemos trasladado al directo. El primero será en Hospitalet el día 12; luego vamos a Madrid, el 18 y en Sevilla estaremos el 26 en la sala Custom. Para los tres está ya todo el taquillaje vendido, lo que nos da un puntito de responsabilidad extra, porque sabemos que hay que cumplir con mil personas cada vez. (Gringo) Después haremos gira de festivales, en los que procuraremos estar el mayor tiempo posible y volveremos a visitar nuestra querida tierra americana. (Bacca) Estaremos allí en la primavera de ellos. Una cosa que tenemos clara también es la capacidad de externalizar e internacionalizar el proyecto, que creo que tiene mucha cabida fuera y se está demostrando que el público está siendo muy receptivo; aunque esto es una carrera de fondo, y hay que seguir en ella.

-Antes de ir a América los veremos otra vez en Sevilla, con mucho más público.

-(Dandy) Ese de Icónica Fest es el concierto más importante que tenemos, con Kiko Veneno el 30 de junio en la Plaza de España, que nos hace una ilusión tremenda. Tiene que ser algo especial. Lo prepararemos bien, aunque los dos meses que tenemos para ello pasarán volando.