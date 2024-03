El director de Icónica Sevilla Fest defiende la protección de la Plaza de España

La Plaza de España ha estado en boca de todos en las últimas semanas por diferentes motivos. Principalmente por la sombra del cobro para su entrada a los turistas que visiten la ciudad y por el uso masivo que se hace de este Bien de Interés Cultural para la celebración de eventos. Desde la estructura que montó la discográfica Universal para celebrar los conciertos paralelos a los Grammy Latinos hasta el desfile de Dior que -en 2022- transformó la joya regionalista en una suerte de Feria de Abril. Pero de todas las citas, la que más destaca es Icónica Sevilla Fest. El propio enclave es uno de sus grandes reclamos de un evento que este año celebra su cuarta edición. Refrendando así su popularidad en la capital hispalense que sólo se queda por detrás de la Feria de Abril y la Semana Santa.

Su director, Javier Esteban, ha defendido las labores de mantenimiento y conservación que realiza la organización sobre esta joya regionalista. "Todos los años hacemos un informe de cómo está la plaza y cómo se deja", ha recalcado Esteban, durante la presentación de la programación. También ha indicado que "aunque no es nuestra labor, cambiamos muchas cosas". En este sentido, ha puesto como ejemplos que la organización asume la limpieza del agua de la ría de forma diaria o que el año pasado se invirtieron 70.000 euros "para que todos los eventos que se hagan en la Plaza de España no tengan que llevar grupos electrónicos y no se puedan enganchar a la corriente".

En este sentido, el director ha apostillado que "no hay nadie más interesado que yo en que la Plaza de España se cuide al máximo". También ha recalcado que todas las cuestiones -que no se ciñen exclusivamente a patrimonio, como los decibelios o la presión sonora- se auditan y se realizan informes de manera constante. "Cuando empezó Icónica, el Ayuntamiento de Sevilla planteó un presupuesto para mantener el enclave de 100.000 euros al año y nosotros dejamos más de 300.000 euros de forma directa para el Consistorio". Una cifra que se suma al impacto sobre la ciudad, que el año pasado fue de 70 millones y las previsiones para este ejercicio rozan los 100 millones "durante los meses de julio y agosto".

"El problema de la Plaza España no es Icónica", ha indicado Minerva Salas, delegada de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Sevilla, quién ha manifestado que "el respeto, el cuidado y el cariño que se le pone a la preparación y organización de Icónica con respecto al monumento es brutal". En este sentido, ha recalcado que el festival "recupera la idea inicial de su arquitecto Aníbal González".