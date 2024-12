Los ritos, las manos y el tiempo

Ganadora del premio al mejor filme de la sección ‘Panorama Andaluz’ en el pasado SEFF tras un largo recorrido en festivales que arrancaba (también con premio) en Gijón 2023, Los restos del pasar regresa a Sevilla para un pase especial acompañado por sus dos autores, Luis (Soto) Muñoz (Sueños y pan) y Alfredo Picazo, hoy jueves a las 20:30 h. en los cines MK2 Cinesur Nervión.

Tienen así una nueva oportunidad para apreciar el singular aliento poético y el poderoso y clásico estilo visual de un filme que trasciende las fronteras del documental para proponerse como no-ficción donde conviven la memoria autobiográfica, el retrato etnográfico del pueblo cordobés de Baena y sus tradiciones, especialmente su Semana Santa, y una meditación sobre la memoria, la infancia, el tiempo y la muerte que se asienta en unas imágenes de contrastado y barroco blanco y negro, un extraordinario y musical trabajo de montaje, un expresivo tratamiento sonoro y gestos extemporáneos y vanguardistas que remiten a polos tan alejados como Bresson o Val del Omar.

Es precisamente la voz narradora el elemento más singular y problemático del filme, una voz (excesivamente) lírica y de fuerte acento local que nos guía por el relato disperso de unas imágenes y unos ritos que tienen como protagonista a un veterano pintor local y a esos niños, trasuntos de los autores del filme, que viven, corren y juegan en las empinadas calles del pueblo al tiempo en que descubren los ciclos del tiempo y el primer asomo de la muerte en unas vidas aún inocentes. Siempre respetuosa con lo que filma y al mismo tiempo audaz en su tratamiento plástico, Los restos del pasar parece un filme salido de otro tiempo, deudor de una vertiente formalista muy poco frecuentada por el cine español de hoy, tal vez dubitativo en su engranaje narrativo y algo ingenuo en su vuelo filosófico y existencial. Con todo, estamos ante un filme insólito y repleto de hallazgos y destellos que merecen disfrutarse en pantalla grande.

Festival ArteKino: el joven cine europeo a concurso

Como cada año por estas fechas, y hasta el próximo día 31 de diciembre, Canal Arte celebra en abierto una nueva edición del Festival ArteKino, destinado a la difusión de películas recientes participadas por la cadena franco-alemana dirigidas por jóvenes cineastas europeos, muchas de ellas operas primas.

Once títulos de distintas nacionalidades conforman esta nueva edición en la que volverá a ser el público quien decida la cinta ganadora mediante su voto online. Desde Alemania llegan Prince, de Lisa Bierwith, y Nuclear nomads, de Kilian Armando Friedrich y Tizian Stromp Zargari. Desde Francia, Agathe, Solange y yo, documental de Louise Narboni sobre las raíces familiares y el paso del tiempo, y Amanda, de Carolina Cavali. Desde Grecia, otros dos títulos: Black stone, de Spiros Jacovides, y Medium, de Christina Loakeimidi, esta en co-producción con Bulgaria.

Una imagen del filme portugués 'The worst man in London'.

Completan la selección la portuguesa The worst man in London, de Rodrigo Areias, un viaje a Inglaterra victoriana y al mundo del arte, la ucraniana Do you love me?, de Tonya Noyabrova, la co-producción holandesa-eslovena Pink moon, de Floor van der Meulen, la británica Country lines, de Henry Blake, un descenso al mundo criminal juvenil, y la checa Somewhere over the Chemtrails, de Adam Koloman Rybanský.

Ciclo Chantal Akerman en Arte

Mientras el contrariado Garci lleva ya tres ediciones de un libelo destinado a impugnar con escasos argumentos el lugar de privilegio que ocupa Jeanne Dielman, 23 Quai du commerce, 1080 Bruxelles en la última encuesta mundial (2022) de la revista Sight & Sound, Canal Arte hace bien los deberes y recupera en abierto la versión restaurada de “la mejor película de la historia” abriendo un ciclo dedicado a la cineasta belga Chantal Akerman (1950-2015) que incluye también otras obras de su imprescindible filmografía como la autobiográfica Yo, tú, él, ella (1974), la urbana, errante y nocturna Los encuentros de Ana (1978), el delicioso musical feminista Golden Eighties (1986) y dos de sus últimas ficciones, La cautiva (2000), a partir de Proust, y La locura Almayer (2011), adaptación de Conrad. Como iniciación a su obra y su vida, puede verse también el documental Chantal Akerman: always on the road (2024).

Jeanne Dielman, 23 rue du commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman.

El estreno: La guitarra flamenca de Yerai Cortés

A mitad de camino entre el documental, el musical y el filme-promocional para el lanzamiento de su primer disco en solitario, este filme dirigido por Antón Álvarez (C. Tangana) revela el talento singular del guitarrista alicantino Yerai Cortés y también ese gran secreto familiar que lo impulsa. Un filme que se mueve entre los testimonios de su gente cercana, los números musicales de vuelo libre y la búsqueda de una tumba que encierra las claves de una gran pena.