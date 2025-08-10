La revuelta de los sonidos

¿Puede un libro cambiar la forma en que escuchamos música? Esa parece ser la ambición de Makis Solomos (Atenas, 1962), musicólogo franco-griego especializado en Iannis Xenakis y la música contemporánea más radical, que lleva más de tres décadas dedicado a pensar la música desde el sonido. Publicado originalmente en francés en 2013 (De la musique au son), este ensayo de largo aliento vio la luz en inglés en 2019 en una versión abreviada, antes de llegar ahora al lector español gracias a una cuidada edición de Akal que recupera la totalidad de los ejemplos musicales de la versión original (hasta 160). La obra parte de la tesis doctoral del autor, dedicada a Xenakis, un compositor en cuya obra advirtió, más allá de los clichés matemáticos, una nueva manera de concebir la música como un fenómeno sonoro integral.

El título –De la música al sonido– puede parecer provocador, incluso contradictorio. ¿No es la música, por definición, sonido? La propuesta de Solomos, sin embargo, nos invita a mirar de nuevo: hasta bien entrado el siglo XX, la música académica occidental se había definido por categorías como la melodía, la armonía, el ritmo o la forma, prestando atención selectiva a los sonidos que servían a esos fines estructurales. El sonido como tal, en toda su riqueza física y perceptiva, permanecía subordinado. Solo con las vanguardias del siglo pasado –de Varèse a la electrónica– ese “material sonoro” empezó a emanciparse y a exigir su lugar en el centro de la creación y de la escucha.

Makis Solomos (Atenas, 1962) / D. S.

Este cambio de paradigma es el verdadero tema del libro. A través de seis grandes capítulos que funcionan como ejes –“El timbre”, “El ruido”, “Escuchar (los sonidos)”, “Inmersión sonora”, “Componer el sonido” y “El espacio-sonido”–, Solomos construye una historia no lineal que evita las cronologías convencionales para proponer, en su lugar, una topografía sonora. El timbre, que pasa de ser un ornamento perceptivo a convertirse en objeto compositivo; el ruido, expulsado durante siglos del universo musical, pero recuperado por el futurismo y la música concreta; la escucha, transformada por Cage y Schaeffer en una práctica activa, fenomenológica, más allá del reconocimiento melódico o formal. Y así, hasta llegar a nociones como “sonoridad” o “espacio-sonido”, que redefinen incluso los modos de componer y percibir.

El enfoque de Solomos, informado por la estética, la acústica, la filosofía y la experiencia musical directa, no se limita a la música culta. También se abren aquí espacios para el rock, el rap o la ecología sonora, en una apuesta por entender el sonido como un fenómeno transversal. La cultura del sonido –esa que invade auriculares, paisajes urbanos, instalaciones artísticas y gadgets cotidianos– no es, según el autor, solo fruto de la tecnología, sino resultado de una evolución interna de la propia música. En palabras de Carmen Pardo en el prefacio a esta edición, asistimos a “un recentramiento en el sonido que se evidencia en su escritura, en las cuestiones técnicas que suscita, en el planteamiento estético y en su recepción”.

De lectura exigente pero apasionante, generoso en ejemplos y referencias (de Xenakis a Risset, de Stockhausen a Posadas, de Webern a los Beatles), el libro se convierte en una guía esencial para orientarse en el “océano de sonidos” de nuestra época. Frente a la nostalgia por formas musicales agotadas, Solomos propone una escucha más abierta, que acepte la complejidad, la fluidez y lo inédito. Para quienes estén dispuestos a dejarse transformar por lo que oyen, De la música al sonido es una lectura imprescindible.

De la música al sonido. Makis Solomos (Akal)