A la (mala) sombra de los Coen

La ficha (*) 'Fuera de la ley'. Comedia, Estados Unidos, 2024, 112 min. Dirección: Potsy Ponciroli. Guion: Mike Vukadinovich. Fotografía: Eric Koretz. Música: Jordan Lehning. Intérpretes: Himesh Patel, Lily James, Joseph Gordon-Levitt, Tim Blake Nelson, Joey Lauren Adams, Uzo Aduba, Simon Rex.

Siguiendo la senda de lo más superficial de los Coen esta comedia negrísima y ultraviolenta se basa en el supuesto de que todo el mundo que vive en una de esas pequeñas localidades en las que nunca pasa nada es, en la superficie o en el fondo, estúpido, egoísta, desalmado, avaricioso y cruel. Me refiero a los personajes normales de la película, porque también, para que no falta de nada, hay entre los vecinos un par de asesinos profesionales.

Como en tantas películas dramáticas o cómicas el descubrimiento de una fortuna es la causa de que los buenos saquen al malo que llevan dentro y los malos sean aún peores, incluidos los dos no muy ejemplares agentes de policía protagonistas que provocan el caos que progresivamente se va adueñando del pueblo. Potsy Poncioli no logró reescribir el neo-western con Old Henry y no logra reescribir ahora el neo-noir cruelmente paródico de los Coen, pese a su insistencia en las negruras de las almas y en los brotes de violencia.

No le ayuda el guión de Mike Vukadinovich, sobrado de giros forzados y de exageraciones caricaturescas en el trazo de los personajes. Lo mejor es la interpretación de Joseph Gordon-Levitt, bien secundado por Himesh Patel, Tim Blake-Nelson y Lily James. Un reparto lleno de posibilidades desaprovechadas.